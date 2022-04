Ukraine-Krieg Gebietsgewinne der Ukrainer – und jetzt sogar ein Gegenangriff? Die Ukraine vertreibt Putins Truppen aus mindestens 13 Dörfern. Rätsel birgt ein Vorfall in der russischen Stadt Belgorod. Fabian Hock und Samuel Schumacher, Riga 01.04.2022, 17.09 Uhr

Brennendes Öl-Lager in Belgorod: Laut russischen Behörden soll es von der Ukraine angegriffen worden sein. Die Ukrainer bestreiten das. Emercom Of Russia Press Service / EPA

Die Ukraine schlägt zurück – und fliegt Angriffe gegen russische Ziele. Das zumindest behauptete gestern der russische Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf dem Kurznachrichtenportal Telegram. Kurz zuvor ging ein Öldepot in der russischen Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze in Flammen auf. Zwei ukrainische Helikopter hätten das Lager angegriffen und mindestens zwei Arbeiter verletzt, behauptete Gladkow.

Stimmt nicht, erwiderte der ukrainische Generalstab gegenüber der deutschen «Bild»-Zeitung. Vielmehr handle es sich beim Vorfall in Belgorod um einen Angriff unter falscher Flagge, inszeniert von den Russen selbst, um eine neue Rechtfertigung für ihre Kriegsgräuel in der Ukraine zu fabrizieren.

Dort läuft es derzeit gar nicht nach den russischen Plänen. Nördlich von Kiew drehen die Ukrainer den Spiess um. Nach tagelangem Patt vor den Toren der Hauptstadt sind sie nun offenbar zum Gegenangriff übergegangen und drängen die russischen Angreifer immer weiter zurück. Putins Truppen fliehen demnach in Richtung Weissrussland. Dabei lassen sie zerstörte Panzerfahrzeuge und wohl auch eingekesselte Kampfgruppen zurück.

Putins grosses Problem mit den «Ja-Sagern»

Ein ukrainischer Militärsprecher bestätigte die russischen Truppenbewegung im Norden Kiews, betonte jedoch, dass es sich lediglich um einen «teilweisen» Abzug handle. «Wir können nicht genau vorhersagen, was passiert, und wir werden unsere Verteidigung nicht zurückfahren», sagte er. Derzeit reichten die russischen Truppen nicht aus, um die Hauptstadt zu attackieren. Das bedeute aber nicht, dass sich das künftig nicht noch ändern könne.

Löscharbeiten im Öllager. Keystone

Einen bedeutsamen Teilerfolg konnten die Ukrainer bei Kiew in jedem Fall erzielen. Und es ist nicht der einzige. Im Raum Cherson im Süden des Landes konnten nach eigenen Angaben in den letzten Tagen elf Siedlungen zurückerobert werden. Auch nördlich der Stadt Tschernihiw vertrieben ukrainische Truppen die Russen aus zwei Dörfern. Dabei seien den Ukrainern neben weiterem schweren Gerät auch ein Kampfpanzer vom Typ T-64 in die Hände gefallen. Die Angaben der Ukrainer konnten noch nicht unabhängig geprüft werden.

Die Stärke der ukrainischen Armee ist nur ein Grund, der die Gebietseroberungen durch Selenskis Truppen möglich gemacht hat. Der andere: Putins radikale Fehlplanung. Der britische und der amerikanische Geheimdienst haben diese Woche neue Erkenntnisse veröffentlicht, wonach der russische Präsident von seinen eigenen Generälen bewusst «falsch informiert» worden ist. Putin habe sich mit «Ja-Sagern» umgeben, die sich nicht mehr getraut hätten, ihn über die Defizite und Missstände innerhalb der russischen Truppen aufzuklären.

Hauptverantwortlich für die verheerende Intransparenz ist Verteidigungsminister Sergej Shoigu, ein enger Vertrauter Putins. Seit mehr als zwei Wochen liess sich Shoigu, der Putin in früheren Jahren immer wieder in die Ferien nach Sibirien begleitet hatte, nicht mehr öffentlich blicken. Das US-Nachrichtenportal «Axios» mutmasst, dass Putin richtiggehend wütend sei auf Shoigu, der einst als möglicher Nachfolger des aktuellen Kremlchefs gehandelt worden war. Dass ausgerechnet Putin, der ehemalige KGB-Agent und kurzfristige Geheimdienstchef, jetzt als schlecht informierter Kriegsverlierer dasteht, kratze stark an seinem Selbstverständnis.

Putin ist nicht der erste Herrscher, der belogen wurde

Dabei hat es in Russland sozusagen Tradition, die Herrscher über Missstände im Dunkeln zu lassen. Die Legende besagt, dass der Gouverneur Grigori Potemkin, im 18. Jahrhundert Chef über die russischen Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres, einst zu einem aufwendigen Trick gegriffen hat, um die Zarin Katharina bei deren Besuch in der Gegend zu täuschen. Potemkin liess 1787 entlang von Katharinas Reiseroute pompöse Fassaden vor die zerfallenen Häuserreihen stellen, um sein eigenes Misswirtschaften zu überdecken. Das «Potemkinsche Dorf» erlebt im Jahr 2022, knapp 250 Jahre nach der Reise von Katharina, offenbar ein Comeback.

Der Kreml leidet einerseits unter Missinformationen, streut sie andererseits aber auch selbst. Die Russlandexpertin Nataliya Bugayova warnt in diesem Zusammenhang vor den russischen Angeboten eines Waffenstillstands. Ein solcher könne «die Kämpfe für eine gewisse Zeit stoppen, aber er wird Moskau auch die Chance geben, sich neu zu orientieren und sich darauf vorzubereiten, die Kämpfe zu günstigeren Bedingungen fortzusetzen». 2014 habe Putin diese Taktik in Syrien eingesetzt. Die Ukraine müsse nun besonders auf der Hut sein.