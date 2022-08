In der Ukraine fallen am 24. August Unabhängigkeitstag und ein halbes Jahr Krieg zusammen. Politikerinnen und Politiker aus ganz Europa und den USA richten ihre Worte an das kriegsgeplagte Land. Der britische Premier Boris Johnson reist überraschend nach Kiew.

Hans-Caspar Kellenberger 24.08.2022, 16.00 Uhr