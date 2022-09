Gräber von Isjum: Mehr Hinweise auf russische Kriegsverbrechen

Ukraine-krieg Folterkeller und Zeichen, die klar auf Gewalteinwirkung hinweisen: Die Verbrechen von Isjum kommen ans Licht Woran sind die Menschen in der von Russen besetzten ukrainischen Stadt gestorben? Haben sich hier russische Kriegsverbrechen wiederholt, wie sie in Butscha begangen worden sind? Die Entwicklung im Überblick. Paul Flückiger, Danzig Jetzt kommentieren 18.09.2022, 17.01 Uhr

Woran sind sie gestorben? Das namenlose Grab eines Toten in der Nähe von Butscha in der Nordostukraine. Evgeniy Maloletka / AP

«Das ist ein Völkermord an den Ukrainern», sagt Inna Sowsun. «Das ist schlimmer als das Massaker von Butscha», gibt sich die ukrainische Politikerin auf sozialen Medien überzeugt. Nach dem Fund von Massengräbern mit mehreren hundert Toten ist die Bestürzung nicht nur in der Ukraine gross.

«Ich möchte das nicht als Butscha bezeichnen», sagt jedoch Oleg Kostenko, der Regierungsbeauftragte für vermisste Personen. «Hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt», erklärte er am ukrainischen Fernsehen. Es handle sich bei dem letzte Woche in einem Waldstück in Stadtnähe gefundenen Grab mit rund 450 Leichen eher um Einzelgräber. Viele von ihnen hätten Grabkreuze mit Todesdaten.

Soldaten waren die Hände auf den Rücken gebunden

Das einzige bisher ausgehobene Massengrab beinhaltete laut ukrainischen Medienberichten 25 Soldaten in ukrainischen Uniformen. Vielen von ihnen waren die Hände auf dem Rücken gebunden worden, bevor man sie offenbar hinrichtete. Auf einem Kreuz habe es geheissen «Ukrainische Armee, 17 Personen, Leichenhalle von Isjum». Wer die Soldaten waren, muss erst ermittelt werden.

Isjum ist am 10. September von der ukrainischen Armee befreit worden. Die Stadt mit 46'000 Einwohnern im Oblast Charkiw im Osten der Ukraine war Ende März nach wochenlangen Kämpfen von den Russen eingenommen worden. Seitdem wurden offenbar wie in der Kiewer Vorstadt Butscha vor allem Zivilisten terrorisiert. Dort waren nach 33 Tagen russischer Besatzung über 450 Leichen gefunden worden. 419 Zivilisten wurden erschossen, rund 40 sollen eines natürlichen Todes gestorben sein. Butscha wurde deshalb zum Symbol für die russischen Grausamkeiten, vor allem an Rentnern, Frauen und Kindern.

In Isjum haben die Untersuchungen erst begonnen, aber vieles deutet auf ähnlich brutale Massaker hin.

Die Zahl der Toten könnte weit höher liegen als in Butscha

Laut dem Obersten Ermittler der Oblast Charkiw, Serhij Bolwinow, werden alle rund 450 Leichen exhumiert und untersucht. Dies soll in etwa zwei Wochen abgeschlossen sein. Bolwinow sagte:

«Wir wissen, dass einige der Todesopfer erschossen wurden, andere starben beim Artilleriebeschuss, bei Flugzeugangriffen oder sind auf Minen getreten.»

Dazu seien Menschen verhungert, nachdem ein Teil von Isjum von der Versorgung abgeschnitten worden sei.

Der ukrainische Vermisstenbeauftragte Kotenko hatte vergangene Woche von vielen seltsamen Aufschriften auf den Grabkreuzen berichtet, etwa Nummern und Abkürzungen, die auf Leichenhallen hindeuten könnten. Die meisten Todesdaten deuteten auf Kriegsopfer während des langen Artilleriebeschusses der Stadt hin. «Die Zahl der Todesopfer kann hier dennoch um ein Mehrfaches höher liegen als in Butscha», sagte Kotenko.

Inzwischen ist nämlich bereits ein zweites Gräberfeld mit etwa 200 Toten in einem anderen Waldstück gefunden worden. Diese Zahl wird von frischen Grabkreuzen abgeleitet. Auch hier haben die Untersuchungen erst begonnen. Laut dem Bürgermeister von Isjum sind kurz vor der Rückeroberung zudem rund 80 Kinder nach Südrussland in die Stadt Gelendschik entführt worden. 99 Prozent der bereits exhumierten Leichen sollen laut ukrainischen Behörden Merkmale aufweisen, die darauf schliessen lassen, dass sie gewaltsam gestorben sind.

Ein Teil der nun exhumierten Todesopfer dürften aus den Folterkellern der russischen Besatzer stammen. Dmytro Lubinets, der Bürgerombudsmann der ukrainischen Regierung, berichtete auf Twitter über einen in Isjum entdeckten solchen Keller, in den eigens eine Linoleummatte eingezogen wurde, um das Abwaschen von Blut zu vereinfachen. Laut dem ukrainischen Polizeichef Ihor Klimenko sind im ganzen befreiten Gebiet in der Oblast Charkiw zehn solche oder ähnliche Foltergefängnisse entdeckt worden. Sechs sollen sich in Isjum befinden, zwei in der ebenfalls erst vor wenigen Tagen befreiten Stadt Balaklija in der Nähe.

Sondertribunal gefordert, um Kriegsverbrechen zu sühnen

Die Europäische Union zeigte sich am Wochenende «zutiefst schockiert» über die Leichenfunde bei Isjum. «Wir verurteilen diese Gräueltaten aufs Schärfste», erklärte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borell. «Tausende Zivilisten wurden schon ermordet, viele mehr gefoltert, schikaniert, sexuell missbraucht, entführt oder gewaltsam vertrieben. Dieses unmenschliche Verhalten der russischen Streitkräfte in völliger Missachtung des humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen muss sofort aufhören», forderte er.

In Prag hat derweil die tschechische EU-Ratspräsidentschaft die Einsetzung eines internationalen Kriegsverbrecher-Tribunals zur Ukraine gefordert. «Wir setzen uns für die Bestrafung aller Kriegsverbrecher ein», tweetete Aussenminister Jan Lipavsky am Wochenende. Auch Washington bezeichnete die Entdeckung der Massengräber bei Isjum als «abscheulich». «Es passt leider zu der Art von Verdorbenheit und Brutalität mit der die russischen Streitkräfte diesen Krieg gegen die Ukraine und das ukrainische Volk führen», sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. «Es ist absolut verdorben und brutal».

