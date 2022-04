Eva's Kriegstagebuch (15): Bomben auf Slowjansk

Ukraine-Krieg Eva's Kriegstagebuch (15): «Ich sage: Flieht! Doch es ist erfolglos» Eva’s Helfer müssen täglich die Autoreifen wechseln – wegen der Granatsplitter und Scherben auf den Strassen. Und: Jetzt fallen die Bomben auch auf ihre Heimatstadt. Eva Samoylenko-Niederer 25.04.2022, 05.00 Uhr

Brot, Medikamente, Wasser: Die Ukrainer, die die umkämpften Zonen nicht verlassen haben, sind dringend auf solche Hilfsgüter angewiesen. ZVG

Seit zwei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Eva Samoylenko-Niederer musste ihr Kinderheim «Segel der Hoffnung» im ostukrainischen Slowjansk schliessen und ist mit ihrer Familie in die Westukraine geflohen. Ihre beiden ältesten Töchter sind inzwischen in der Schweiz. Ihre Heimatstadt wird täglich bombardiert.

Eva Samoylenko-Niederer Mitte Februar in ihrer Heimatstadt Slowjansk. Samuel Schumacher

Der russische Grossangriff auf die Ostukraine hat offiziell begonnen. Die Bilder und Videos unserer Evakuationsteams vor Ort sind erschreckend. So viele neue Gräber, überall neue Friedhöfe. Und jeden Tag neue Zerstörungen, brennende Häuser, ständiger Lärm von Sirenen und Explosionen, neue Evakuierungsrouten, weil Strassen zerstört wurden. Die Fotos von Mariupol, Butscha und Irpin sind um die Welt gegangen. Doch das sind nur die bekanntesten Namen dieses schrecklichen Krieges. In dutzenden Dörfern entlang der Front, wo unsere Freiwilligen immer noch täglich dienen, ist die Situation genau so schlimm.

In dieser Zone wird der Kampf mit jedem Tag intensiver. Letzte Nacht nahmen die Russen mehrere Wohnquartiere in Slowjansk ins Visier und beschädigten mit ihren Streubomben 20 Wohnhäuser, zwei Lebensmittelläden und eine Schule. Ich habe erneut versucht, alle Bekannten und vor allem alle Familien, die noch immer in Slowjansk ausharren, zur Evakuation zu ermutigen. «Flieht», sagte ich... erfolglos. Das ist etwas vom Schwersten, dass man die Menschen nicht zwingen kann, sich in Sicherheit zu bringen. Aber wie ein Vertreter von Wolodimir Selenski kürzlich sagte:

«Wir evakuieren die Menschen, wenn sie das wollen. Sie dazu zu zwingen, wäre Deportation... und das macht die russische Armee schon genug.»

Unsere Helfer wagen sich noch immer unter Lebensgefahr in die umkämpften Gebiete. Wegen der vielen Glasscherben und Granatsplitter auf den Strassen müssen sie inzwischen täglich die Reifen wechseln. Trotzdem konnten wir vergangene Woche 160 Tonnen Hilfsgüter, Brot, Trinkwasser, Hygieneprodukte und sogar ein Röntgengerät in über 50 Städten und Dörfern verteilen. Ausserdem konnten wir drei Tonnen Benzin an weitere Freiwillige verteilen, was die Evakuierung von zusätzlichen 500 Menschen ermöglichte.

Auch Brennholz ist ein rares Gut in der Ukraine derzeit. ZVG

Aber ist es überhaupt weise, dass unsere Teams weiterhin all diese Dinge in Städte bringen, die schon längst hätten evakuiert werden sollen? Würden sich die Menschen eventuell eher evakuieren lassen, wenn sie nicht mehr genug zu essen hätten? Diese schwierige Frage haben wir uns auch schon gestellt. Aber leider kann die Situation dieser Menschen nicht mit abstrakter Logik analysiert werden. Sie haben panische Angst, können sich nicht überwinden, die «Sicherheit» ihres Luftschutzkellers zu verlassen. Dadurch, dass wir regelmässig Hilfsgüter bringen, haben wir Kontakt zu diesen Menschen, gewinnen ihr Vertrauen und jeden Tag gibt es Familien, welche sich nach Wochen des Wartens doch endlich zur Flucht durchringen.

Wenn für das Grabkreuz das Holz fehlt, dann muss das Autoschild reichen. Das Sterben: Es gehört in der Ukraine in diesen Wochen zum Alltag – an jeder Ecke. ZVG

Währenddessen nimmt die Not der evakuierten Binnenflüchtlinge in der Zentral- und Westukraine immens zu. In der Stadt Dnipro in der Zentralukraine sind bereits über 30'000 Menschen in Schulen untergebracht. Viele schlafen auf den Schultischen oder dem Boden, da es weder Betten noch genügend Matratzen gibt.

Eva Samoylenko-Niederer mit ihrer Tochter Nadja und ihrem Mann Andrej. ZVG

Und trotz allem: Wir geben darauf Acht, uns immer wieder um die eigene mentale Gesundheit zu kümmern. «Tu Dinge, die dich glücklich machen», heisst meine momentane Lieblingsregel. Ich habe gestern gebacken. Am Sonntag feierten wir das ukrainische Osterfest. Das Leben geht weiter – und manchmal macht es immer noch Freude.

Spenden für den Verein «Segel der Hoffnung»: tinyurl.com/sailsofhope