Mariupol: Natalias Mann sitzt im Asowstal-Werk fest

Ukraine-Krieg «Er glaubt nicht, dass er da lebend rauskommt»: Natalia Zarytskas Mann sitzt im Asowstal-Werk fest Bohdan Zarytsky ist einer der letzten ukrainischen Soldaten, die im Stahlwerk von Mariupol die Stellung halten. Seine Frau Natalia hofft, ihn wiederzusehen. Hier erzählt sie ihre Geschichte. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Das Asowstal-Stahlwerk in Mariupol: Seit Monaten belagert und bombardiert, harren noch einige Hundert Soldaten hier aus. Unter ihnen ist auch Bohdan Zarytsky. Stringer / AFP

Natalia Zarytska durchlebt derzeit sehr lange Tage und Nächte. Sie verbringt sie im Haus ihrer Eltern bei Kiew, mit dem Mobiltelefon immer in der Nähe und ihrem 8-jährigen Sohn, der Fragen stellt. Am 7. Mai hat sich ihr Mann zum bisher letzten Mal gemeldet. Eine knappe Nachricht. Keine sonderlich aufbauende: «Das wars», schrieb er. Seither herrscht Stille.

Hofft auf die Rettung ihres Mannes: Natalia Zarytska. Zvg / Aargauer Zeitung

Der auf dessen Nachricht sie da wartet heisst Bohdan Zarytsky. Er ist einer jener letzten verbliebenen ukrainischen Kämpfer, die im Azowstal-Stahlwerk in Mariupol Widerstand leisten. Wie viele es sind, kann niemand genau sagen. Manche meinen, es sind noch einige Hundert. Laut anderen Angaben sind es an die Tausend. «Diese Information ist geheim», sagt Natalia Zarytska. «Wir wollen den Feinden doch nicht verraten, womit sie es zu tun haben.»

Es ist die Hoffnung, die zuletzt stirbt in Natalia Zarytskas Welt. Zehn Tage dauerte die bisher längste Funkpause. «Wir schreiben einander jeden Tag», sagt sie. Das sei so eine Tradition. «Und wenn es dann Internet gibt, kommen alle Nachrichten auf einmal durch.» Natalia Zarytska sagt: Um dort hin zu gelangen, wo es Internet gibt im Azowstal-Werk in Mariupol, müsse man grosses Risiko eingehen. «Ich habe ihm immer gesagt, er soll lieber auf sich aufpassen und kein Risiko eingehen», sagt sie. «Ich bin stark, ich kann warten.»

Die Stadt an der Front: Von Tag eins an umkämpft

Harrt im Stahlwerk von Mariupol aus: Bohdan Zarytsky. Zvg / Aargauer Zeitung

Seit drei Jahren ist Bohdan Zarytsky Soldat. Stationiert war er immer in oder um Mariupol. Die Stadt war vom ersten Tag des Krieges an schwer umkämpft. Schon vor dem jetzigen russischen Einmarsch hatte sie direkt an der seit 2014 existierenden inner-ukrainischen Front gelegen. Einschläge zum Abendessen, das war Alltag. Auch Rauchsäulen sah man hie und da.

Jetzt hat der Krieg die Stadt selbst befallen. Von ihr sind nach fast drei Monaten Bombardement nur Trümmer übrig. Knapp 450'000 Einwohner hatte Mariupol einmal. Heute leben laut ukrainischen Angaben noch etwas mehr als 100'000 Menschen dort. Viele sind geflohen, mussten russische Filtrationslager inklusive Befragungen und Folter überstehen. Viele wurden nach Russland deportiert, wie die Kharkiv Human Rights Protection Group weiss. Dort stecken sie in Lagern fest.

Wie viele Menschen im Zuge der Kämpfe getötet wurden, ist nicht bekannt. Zehntausende sollen es sein. Das lassen die Zerstörungen in der Stadt und die Massengräber im Umland erahnen, die auf Satellitenaufnahmen zu sehen sind. Alleine im Theater der Stadt, in dem sich Zivilisten versteckt hatten und das von Russlands Armee bombardiert wurde, starben laut ukrainischen Angaben mindestens 300 Menschen.

Die letzte Bastion des Widerstands hält

Die Stadt ist gefallen, das zur Festung ausgebaute Azowstal-Werk aber ist nach wie vor schwer umkämpft. Auch Zivilisten sollen sich noch in den Bunkern des Werkes aufhalten, viele davon verwundet. «Die Lage ist katastrophal», sagt Natalia Zarytska. Ihr Mann habe ihr erzählt, er halte es kaum aus, in die Keller des Werkes zu gehen. All die Menschen mit abgerissenen Gliedmassen ohne ausreichende medizinische Versorgung, all die Verwundeten, die nach Luftangriffen neue Wunden davontrügen. Hunderte Verwundete seien es.

Dass er da lebend rauskomme glaube ihr Mann nicht mehr, erzählt Natalia Zarytska. Sehr lange und ausführlich habe er darüber geschrieben, dass sein Geist im Dorf seiner Kindheit wandern werde. Er habe geschrieben, dass er nicht mehr leben wolle unter diesen Umständen, dass es besser sei, getötet zu werden, als mit abgerissenen Gliedmassen und schwarz werdendem und absterbendem Fleisch an seinem Körper hängend in einem Bunker zu verrotten. Er, so sagt sie, habe die Hoffnung nicht, dass sie gerettet werden.

Von Azowstal bis in ukrainisch gehaltenes Gebiet sind es auf dem kürzesten Weg rund 80 Kilometer. 80 Kilometer voller russischer Armee links, rechts und voraus. Ein Durchkommen sei derzeit nicht möglich, so der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Sie könne nicht verstehen, wieso die Genfer Konvention so mit Füssen getreten werde, sagt Zarytska. Sie könne nicht verstehen, wieso die Welt wegsehe. Dabei sei das doch ein gemeinsamer Kampf mit diesem Monster. Sie meint Russland.

Ob es ihren Bohdan noch gibt, weiss sie nicht

Der 14. Februar war es, an dem sie Bohdan Zarytsky zum letzten mal gesehen hat. Nach Mariupol war sie gefahren für ein romantisches Wochenende. Artilleriebeschuss, Keller, die Fragen des Sohnes, all das war noch nicht einmal eine Möglichkeit. Nicht zu reden von dem Wahnsinn, der in Mariupol passiert.

«Sie werden keine Menschen wie alle anderen mehr sein», sagt Natalia Zarytska. Schwer sei es sich vorzustellen, zwei Monate unter Blockade und unter Beschuss zu sein, Kameraden sterben zu sehen. Ob es den Bohdan Zarytsky noch gibt, mit dem sie am 14. Februar noch das Wochenende verbracht, hat, wisse sie nicht.

