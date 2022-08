Ukraine-Krieg: Holt sich Selenski jetzt die Krim zurück?

Ukraine-Krieg Eine riesige Explosion als Husarenstück der Ukrainer: Holt sich Selenski jetzt die Krim zurück? Mit einer neuen Waffe haben die Ukrainer eine russische Basis auf der besetzten Halbinsel Krim attackiert. Moskau spielt den Angriff herunter. Doch der Schlag trifft Russland schwer. Ganz neue Töne kommen derweil von Wolodimir Selenski: Er sagt, die Ukraine werde die Krim «niemals aufgeben». Paul Flückiger, Warschau und Fabian Hock Jetzt kommentieren 10.08.2022, 16.46 Uhr

Rauch steigt auf aus der russischen Luftwaffenbasis «Saki» auf der Krim. In Sichtweite machen russische Touristen Ferien. Bild: AP

Frauen und Kinder kreischen, leicht bekleidete Touristen fliehen vom Strand von Nowofedorowka. Die beliebten Miet-Zeltbetten der Liebespaare werden eiligst verlassen, am Horizont steigen dicke Rauchwolken in den Himmel. Nur wenige Hundert Meter von hier brennt der russische Militärflugplatz «Saki», Videos davon kursieren seit Dienstagnachmittag auf Twitter. Zehn oder mehr der ursprünglich 40 Kampfjets sollen in Flammen stehen. Augenzeugen berichten von mindestens 12 Detonationen.

250 Kilometer Luftlinie sind es von hier an die Front der russischen «Spezial-Operation» in der Ukraine, doch die Touristen aus dem Norden Russlands hat das bisher nicht gestört. Nun wiegelt auch das Verteidigungsministerium ab. Es handle sich um einen Unfall in der Dürrezeit, Brandschutzmassnahmen seinen missachtet worden, heisst es in Moskau. Flugzeuge seien keine zu Schaden gekommen. Der Strand müsse leider aus Sicherheitsgründen im Umkreis von fünf Kilometern geräumt werden, verkünden die Lokalbehörden.

Ein Husarenstück der Ukrainer

Am Mittwoch jedoch verdichteten sich die Anzeichen, dass der ukrainischen Armee in Saki ein Husarenstück gelungen ist. Staatspräsident Wolodimir Selenski hatte in der Nacht versprochen:

«Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben.»

Offiziell allerdings übernahm Kiew keine Verantwortung. Doch laut der «Washington Post» handelte es sich bei den Explosionen auf dem Militärflugplatz «Saki» um eine Aktion der ukrainischen Spezialkräfte. Dies will die Zeitung am Mittwoch im Umfeld Selenskis unter der Hand erfahren haben.

«Nach der Explosion, die wir gesehen haben, ist klar, dass das Kontingent der Luftwaffe getroffen wurde», sagte der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenstabs, Juri Ignat. Laut Ignat sind im seit Sommer 2014 russisch besetzten Nowofedorowka Kampfflugzeuge der Typen Suchoi Su-30M und Su-24 sowie Transportflugzeuge vom Typ Iljuschin Il-76 stationiert. Kiew sprach am Mittwoch von mindestens 10 zerstörten Flugzeugen. Mindestens von einem davon kursierte eine Videoaufnahme, die angeblich auf «Saki» gemacht wurde.

Nur Weissrussland und Nordkorea erkennen die Krim als russisch an

Der Militärflughafen «Saki» aus den Dreissigerjahren war von den Ukrainern im Frühsommer 2014 praktisch kampflos aufgegeben worden. So genannte «grüne Männchen», russische Spezialeinheiten ohne Hoheitsabzeichen, waren im März auf der Krim aufgetaucht und hatten die ganze ukrainische Halbinsel de facto besetzt. Nach einem «Referendum» schloss sich das bisherige Autonome Gebiet der Ukraine im April der Russischen Föderation an.

Die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim wird zwar praktisch nur von Weissrussland und Nordkorea anerkannt, doch de facto schien sich der Westen damit abgefunden zu haben. Im Ukraine-Krieg ist «Saki» für die Russen von enormer strategischer Bedeutung, denn von hier aus wurden immer wieder Ziele auf dem nahen südukrainischen Festland angeflogen.

Wie schlecht steht es um die russische Luftabwehr?

In Moskau wurden die Explosionen auf «Saki» natürlich heruntergespielt, zumal ein erfolgreicher ukrainischer Angriff auf eine schlechte russische Luftabwehr hinweisen würde. Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge ist ein Verstoss gegen die Brandschutzregeln für den Vorfall verantwortlich. Eine Person sei getötet und ein paar weitere verletzt worden, teilte der Krim-Gouverneur Sergej Aksjonow laut russischen Agenturen mit.

Zunächst jedoch hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es keine Opfer gebe und auch Kampfflugzeuge nicht beschädigt worden seien. Dies erinnert stark an die offiziellen Moskauer Verlautbarungen nach dem Verlust des Kreuzers «Moskwa» Mitte April.

Die Moskwa zu besseren Zeiten, 2015: Die Ukrainer versenkten das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte in diesem Frühjahr. AP

Das für Russland symbolisch wichtige Flaggschiff der Schwarzmeerflotte war von der ukrainischen Armee versenkt worden. Auch damals war in Moskau von einem Unfall die Rede.

Laut der «New York Times» haben die Ukrainer bei ihrem Angriff auf «Saki» eine selbst-entwickelte Waffe eingesetzt, wie ein ranghoher ukrainischer Kommandant berichtete. Laut Militärexperten könnte es sich dabei um die neue ukrainische ballistische Kurzstreckenrakete «Hrim-2» handeln. Sie soll eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern haben. Bei der Attacke hätten auch Partisanen, die loyal zur Ukraine stehen, eine Rolle gespielt. Dies bestätigte in Kiew auch Präsidentenberater Olexij Arestowitsch.

Ist das nun der Auftakt zur Rückeroberung der Krim durch die Ukrainer? Zumindest im Moment scheint das unrealistisch. Noch vor kurzem räumte das auch Selenski ein. Dem US-Magazin Axios sagte er:

«Ich denke, dass das auf unserer Seite Hunderttausende Verluste bedeuten würde.»

Kiew will die Krim stattdessen auf dem Verhandlungsweg zurückholen. So verlautete es zuletzt aus Selenskis Regierung. Wie das gelingen soll, ist derzeit jedoch unklar.

