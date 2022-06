Ukraine-Krieg: Selenski besucht überraschend die Front

Ukraine-Krieg Eine Reise als Sicherheits-Albtraum: Selenski besucht überraschend die Front Nur wenige Kilometer von russischen Raketeneinschlägen entfernt tauchte am Wochenende der Mann im olivgrünen T-Shirt auf. Paul Flückiger, Warschau 06.06.2022, 16.39 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (r) trifft bei seinem Frontbesuch auf Soldaten seiner Armee. Presidential Press Service Hando / EPA

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat am Pfingstsonntag völlig überraschend den neuen Hotspot der Kämpfe im Donbass besucht. Kurz vor Mitternacht auf der Seite des ukrainischen Staatspräsidenten veröffentlichte Fotos zeigen Selenski im olivgrünen Shirt bei Gesprächen in Gefechtsständen. Diese sollen sich in Soledar und Lyssytschansk im Nord-Donbass befinden.