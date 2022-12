Ukraine-Krieg Ein Satz zu viel: Trauerspiel um Russlands einzigen regimekritischen TV-Sender Im März musste der unabhängige Online-TV-Sender Doschd Russland verlassen, weil er zu positiv über die Ukraine berichtete. Doch nun entzieht ihm Lettland an seinem neuen Standort die Lizenz. Inna Hartwich, Moskau Jetzt kommentieren 06.12.2022, 17.00 Uhr

Doschd-Gründerin Natalja Sindejewa musste wegen der Unterdrückung in Russland auch schon aus ihrer Küche senden. Die jüngste Entwicklung hätte sie sich aber wohl nie träumen lassen. Alexander Zemlianichenko / AP

Ein Satz, der live über den Sender ging und Verständnis für die Lage russischer Zwangsmobilisierter zeigte, macht nun diesem Sender den Garaus: Die lettischen Behörden entziehen dem unabhängigen russischen TV-Online-Kanal Doschd («Regen») die Sendelizenz. Ab Donnerstag dürfen die Journalisten ihre Beiträge nicht mehr über Kabel verbreiten.

Damit verliert Doschd nicht nur an Reputation, sondern auch handfeste Werbeeinnahmen. Doschd gefährde die Sicherheit Lettlands, sagte Ivars Abolins, der Vorsitzende des lettischen Nationalen Rates für elektronische Massenmedien, und fügte hinzu, der Doschd-Leitung sei die Schwere ihrer Verstösse nicht bewusst. Der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks riet den Journalisten, doch nach Russland zurückzukehren.

Das sind harsche Aussagen, die die Tragik des liberalen russischen Journalismus aufzeigen. Die gleichzeitig zeigen, unter welchem Druck die Medienmacher stehen, die Empathie für ihr Land und dessen Menschen empfinden und gleichzeitig so viel Ekel. Die einer Schwarz-Weiss-Optik differenziert zu begegnen versuchen und sich nicht gegen die Radikalität wenden können, die der Krieg und seine Folgen mit sich bringen.

Was ist geschehen? Der Moderator Alexej Korosteljow, seit 2014 beim Sender, sagte am Ende seiner Livesendung am vergangenen Donnerstag: «Wir hoffen, dass auch wir den vielen Militärangehörigen helfen konnten, zum Beispiel mit Ausrüstung und elementarem Komfort an der Front.»

Entsetzen in der Chefredaktion des Senders

Es waren Worte, denen selbst beim Sender für Entsetzen folgte. Der Chefredakteur Tichon Dsjadko entschuldigte sich öffentlich für den «Fehler, der in Zeiten eines Krieges unverzeihlich ist». Doschd entliess Korosteljow; aus Protest über diese Entscheidung sind ihm inzwischen drei weitere Kollegen gefolgt.

In Lettland, der Ukraine und auch bei manchen russischen Oppositionellen im Exil sorgen Korosteljows Worte für einen Sturm der Entrüstung. Doschd unterstütze die russische Aggression, schreiben aufgebrachte Nutzer sozialer Netzwerke. Die Journalisten tarnten sich lediglich als liberal und unabhängig, seien aber im Dienste des Kremls unterwegs und im Grunde ihres Herzens Imperialisten wie ohnehin alle Russinnen und Russen.

Die emotional vorgetragenen Vorwürfe übergehen in ihrem Kern die Arbeit der Doschd-Journalisten, die seit dem Maidan in Kiew klar und deutlich Position für die Ukraine beziehen – und dafür mehrfach von russischen Behörden attackiert worden sind. Bis hin zur Einstellung ihres Programms in Russland im März dieses Jahres.

Seit ihrer Gründung 2010 wollen die Doschd-Macher nie das sein, was offizielle Stellen von ihnen verlangen. Der Sender machte stets das, was andere russische Sender mieden: Die Journalisten begleiteten Strassenproteste direkt aus der Menge der Demonstranten, sie verbrachten Stunden im Gericht, wenn der Staat wieder einmal ein politisches Urteil fallen liess, sie prangern bis heute offen das System Putin an.

Dutzende von ihnen hat der russische Staat als «ausländischer Agent» gebrandmarkt, für die sogenannte «Diskreditierung der russischen Armee» droht den Journalistinnen und Journalisten in ihrem Heimatland eine jahrelange Haftstrafe.

Gefundenes Fressen für die russische Propaganda

Mit Schwierigkeiten können die «Regentropfen», wie sie sich zuweilen selbst bezeichnen, umgehen. 2014 hatten alle russischen Kabelanbieter den Sender nach einem Skandal um eine Umfrage zur Befreiung von Leningrad aus ihrem Programm genommen. Der Vermieter kündigte die Räume im Zentrum Moskaus, Doschd zog kurz entschlossen in die Wohnung der Sendergründerin Natalja Sindejewa und bestritt das Programm aus deren Küche und Bad. Sie verloren Zuschauer und Geld, den Mut aber verloren sie nie.

Auch nicht, als sie vor neun Monaten ihre neuen Räumlichkeiten in einer alten Kristallfabrik räumten und von einem Tag auf den anderen Russland verliessen. Seit dem Sommer senden sie aus Lettland. Die Zuschauer danken es ihnen und sind nun bestürzt über die Entscheidung der Behörden in Riga.

«Es lebe Doschd, uns dürstet es nach ungefärbten Informationen», schreiben sie in den sozialen Netzwerken. Kollegen – viele von ihnen sind ebenfalls im Exil – loben Doschd für seine Professionalität.

Russlands Propagandisten indes höhnen und fordern die «Verräter» auf, nach Russland zurückzukehren und Reue zu bekennen. Der Kremlsprecher Dmitri Peskow kommentierte die Entscheidung der Letten als Beispiel, der den «Trugschluss der Illusionen» demonstriere, woanders sei «mehr Freiheit als zu Hause».

Ob die Doschd-Journalisten ihre Aufenthaltsbewilligungen für Lettland behalten dürfen, steht noch aus. Sie bezeichnen den Entzug der Lizenz als «absurd» und senden über Youtube weiter. Vorerst.

