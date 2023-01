Tabubruch für Polen: Deutsche Soldaten im Land

Ukraine-Krieg «Ein rotes Tuch»: Ausgerechnet deutsche Soldaten sollen das Land gegen Putins Russland schützen Polen rüstet wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die eigene Verteidigung auf. Dazu akzeptiert das Land nun auch deutsche Truppen. Wegen Hitlers Überfall 1939 weckt das bei manchen Polen ungute Erinnerungen. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Das «Patriot»-Abwehrsystem der Amerikaner in den Händen der deutschen Bundeswehr. Nun soll es Polen sicherer machen. Axel Heimken / AP

Der Ukraine-Krieg führt zu einem Tabubruch in Polen: Anfang dieser Woche sollen 400 deutsche Bundeswehrsoldaten in Südostpolen nahe der ukrainischen Grenze stationiert werden. Die hoch spezialisierten deutschen Nato-Truppen sind darin geschult, das amerikanische «Patriot»- Raketenabwehrsystem gegen allfällig mögliche Angriffe russischer oder auch belarusischer Raketen auf Polen einzusetzen.

Polen selbst verfügt bisher nicht über solche modere Luft- und Raketenabwehrwaffen. Nun bekommt es drei «Patriot»-Staffeln der Bundeswehr. 16 weitere Staffeln hat Polen bereits vor Monaten direkt in den USA bestellt, doch treffen die ersten fabrikneuen amerikanischen «Patriots» voraussichtlich erst 2026 in Polen ein.

«Patriot»-Raketen sollen Militärhilfe an Kiew sicherstellen

Gleichzeitig liefert Berlin eine «Patriot»-Staffel über die Staatsgrenze auf die ukrainische Seite – allerdings ohne Bundeswehrsoldaten, denn die Nato will nach wie vor nicht direkt in den bewaffneten Konflikt mit Russland hineingezogen werden. Die vier «Patriot»-Staffeln sollen die Güterzuglinien zwischen Polen und der Ukraine schützen. Denn darüber läuft heute rund 90 Prozent der westlichen Militärhilfe an Kiew. «Das ist die optimale Lösung», sagt Jaroslaw Kaczynski, Polens starker Mann, bis vor kurzem noch Vizepremier und Sicherheitskoordinator.

Kaczynski war im November mit seiner «Patriot»-Idee für die von Russland angegriffene Ukraine vorgeprescht. Anlass war ein Angebot der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, nach einem tragischen Raketen-Zwischenfalls an der ukrainischen Grenze mit zwei Toten beim polnischen Dorf Przewodow, Warschau zwei deutsche «Patriot»-Staffeln zu überlassen. Der betont Deutschland-feindliche rechtsnationale Kaczynski wollte die angebotenen «Patriots» stattdessen an die Ukraine weiterreichen.

Der Grund? Für die Wählerschaft seiner Regierungspartei «Recht und Gerechtigkeit» (PiS) sind deutsche Soldaten auf polnischem Boden ein «rotes Tuch», immerhin hat die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 Polen überfallen und bis 1945 rund sechs Millionen polnische Bürger, darunter mehrheitlich Juden ermordet. Deutschland mag zwar ebenso in der Nato sein, doch im nun beginnenden Wahlkampf gibt sich PiS betont antideutsch.

Kompromiss mit einem Teil des Systems an die Ukraine

Inzwischen haben Warschau und Berlin nach langem Hin und Her einen Kompromiss gefunden: Drei «Patriot»-Staffeln werden samt Nato-Bundeswehr-Experten nächste Woche nach Polen verlegt, eine Staffel kommt in die Ukraine. Ab Ende Januar sollen ukrainische Soldaten in der Bedienung der US-Waffentechnik in Deutschland und den USA geschult werden. «Das ist ein voller Erfolg für Polens Regierung», kommentiert im polnischen Staatsradio Jan Mosinski (PiS), ein treuer Kaczynski-Kämpe. «Uns liegt es an der Sicherheit der Polen, und diese Doppellieferung erhöht das Sicherheitsgefühl.»

