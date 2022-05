Ukraine-Krieg Drama um evakuierte Asowstal-Kämpfer: Jetzt will Russland deren Rückkehr in die Ukraine verhindern Die letzten Verteidiger der ukrainischen Stadt Mariupol sollen in die Separatistengebiete gebracht worden sein. Ihre Zukunft ist ungewiss. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 18.05.2022, 17.16 Uhr

Ukrainische Soldaten verlassen das belagerte Asowstal-Werk in Mariupol. Was nun aus ihnen wird, ist unklar.

Nach der Evakuierung Dutzender Soldaten aus dem Asowstal-Werk in Mariupol ist am Mittwoch ein heftiger Streit zwischen Moskau und Kiew entbrannt. Laut russischen Angaben haben sich alleine in der Nacht auf Mittwoch 694 Soldaten in dem seit 1. März umzingelten Industriegelände ergeben. «Niemand hat sich ergeben», protestierte indes das Verteidigungsministerium in Kiew. Es würde weiterhin in aller Ruhe und unter Geheimhaltung daran gearbeitet, alle «Helden von Mariupol» lebend zu retten, hiess es in Kiew.

Eine erste Gruppe von rund 260 ukrainischen Soldaten hatten das einstige Stahlwerk im Stadtzentrum von Mariupol am Dienstag nach Verhandlungen der beiden Kriegsparteien in sieben Autobussen verlassen. Darunter haben sich nach übereinstimmenden Angaben gut 50 Schwerstverletzte befunden. Sie wurden ins Spital von Nowoasowsk in der 2014 selbst-ausgerufenen «Volksrepublik Donezk» gebracht. Die Küstenstadt liegt rund 35 östlich des Asowstal-Werks.

Rund 200 Kämpfer kamen dagegen in ein so genanntes Filtrationslager im pro-russischen Separatistengebiet. Laut Kiewer Angaben hat man sich mit Moskau darauf geeinigt, diese Gruppe zusammen mit den Verwundeten gegen russische Kriegsgefangene einzutauschen. «Wir brauchen diese Helden in der Ukraine», sagte Staatspräsident Wolodimir Selenski in seiner nächtlichen Ansprache.

Ein russischer Soldat steht vor ukrainischen Soldaten, die das Asowstal-Werk verlassen haben. Keystone

Auch die übrigen Soldaten sollen herausgeholt werden

Laut Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk sollen in den nächsten Tagen sämtliche Verteidiger von Mariupol, die sich noch in den Bunkeranlagen von Asowstal befinden, evakuiert werden. Sie alle hätten ihre Mission erfüllt, und eine Befreiung des Geländes sei im Moment militärisch unmöglich, sagte Wereschtschuk. Aus Sicherheitsgründen sagt Kiew nicht, wie viele Kämpfer sich dort noch aufhalten.

Bisherige Schätzungen des Kiew-treuen Rathauses von Mariupol gingen von bis zu 3000 Marine-Infanteristen, Mitgliedern des umstrittenen Freiwilligenbataillons «Asow», früheren Hafen-Grenzschützern und früheren Stadtpolizisten aus. Nach über 75 Tagen Belagerung sind den Verteidigern nicht nur die Munition, sondern auch die Essensrationen und das Trinkwasser ausgegangen. Nur einmal gelang es offenbar einem Helikopter der Ukrainischen Armee, Nachschub für die Eingeschlossenen einzufliegen.

Am Sonntag hatte sich ein Verteidiger mit dem Kampfnamen «Polizist» aus dem mehrmals von russischen Kampfflugzeugen bombardierten Feldspital an die Offentlichkeit gewandt. «Wir haben rund 600 Verletzte unter schlimmsten Bedingungen hier», berichtete der Mann. «Von Zeit zu Zeit sammeln wir technisches Wasser im Stahlwerk und bringen es ins Spital, denn Trinkwasser gibt es keines mehr. Wir liegen in einer grossen Turnhalle, haben ein paar Dutzend Feldbetten, der Rest liegt auf dem Boden, darunter viele Amputierte», sagte der «Polizist».

Laut einem Polizeisprecher aus Mariupol wurde erst am Sonntag ein angeschossener Soldat mit einer tennisball-grossen Wunde ohne Betäubung operiert.

Russland will Austausch der Gefangenen verbieten

In Moskau nahm inzwischen die von Wladimir Putin kontrollierte Staatsduma Beratungen über eine Gesetzesnovelle auf, die den Austausch von Asowstal-Verteidigern mit Kriegsgefangenen verbieten soll. «Naziverbrecher sollten nicht ausgetauscht werden. Sie sind Kriegsverbrecher, und wir müssen alles tun, um sie vor Gericht zu stellen», sagte der Duma-Vorsitzende.

Russlands Oberstaatsanwalt hat Berichten zufolge den Obersten Gerichtshof des Landes gebeten, das «Asow»-Regiment als terroristische Organisation einzustufen. Kiew indes spielte am Mittwoch diese Schritte herunter: «Das sind politische Erklärungen, die als interne Propaganda dienen», sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar. «Von unserer Seite aus können wir sagen, dass die Rettungsaktion selbst weitergeht.»

