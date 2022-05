Feuer in Russland: Tobt in Putins-Reich ein Schattenkrieg?

Ukraine-Krieg Die unheimliche Brandserie in Russland hat Moskau erreicht: Tobt in Putins Reich ein Schattenkrieg gegen den Kreml? Beinahe täglich gehen in Russland Gebäude in Flammen auf. An Zufall glaubt mittlerweile kaum noch jemand. Möglich sind Attacken der Ukrainer. Sie könnten sich dabei gar einem alten russischen Trick bedienen. Fabian Hock Jetzt kommentieren 03.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brennendes Lagerhaus nahe Moskau: Tobt in Russland ein Schattenkrieg? Russian Emergency Situations Ministry / Aargauer Zeitung

Flammen lodern aus einem Lagerhaus nahe der russischen Hauptstadt Moskau. Es ist nicht irgendein Gebäude, das in der Nacht zu Dienstag Feuer gefangen hat. Laut Medienberichten gehört es zum Kreml-nahen Verlag «Prosveshchenie» («Aufklärung»). In der Halle lagern demnach dessen Printprodukte - unter anderem Schulbücher. Der Verlag soll zuvor seine Mitarbeiter beauftragt haben, sämtliche Erwähnungen der Ukraine aus diesen Büchern zu streichen.

War das ein gezielter Angriff auf die Säulen des Machtapparats von Präsident Wladimir Putin? Nach den Entwicklungen der letzten Wochen fällt es schwer, etwas anderes anzunehmen. Denn das Feuer in der Lagerhalle bei Moskau ist nur der jüngste Vorfall einer ganzen Serie von Bränden und Explosionen, die Russland derzeit heimsuchen. An Zufälle glaubt kaum noch jemand.

Brennendes Öllager in Brjansk. AP

Letzte Woche ging ein Öllager in der Stadt Brjansk in Flammen auf. Ein Militär-Institut bei Moskau fing Feuer. Und wenige Tage davor geschah Sonderbares in der an die Ukraine grenzenden russischen Region Kursk: In Militär- und Industrieanlagen in Kursk und nahe der Stadt Voronesh kam es zu unerklärlichen Explosionen. Kurz darauf stürzte laut Medienberichten ein unbemanntes Fluggerät auf einem Acker in der Gegend ab. Es soll sich um eine Bayraktar-Drohne gehandelt haben, die die Türkei in grösserer Zahl an die Ukraine geliefert hat. Die Drohne wird zur Fernüberwachung eingesetzt - kann aber auch Raketen abfeuern.

Eine zweite Kriegsfront - auf russischem Boden?

Radio Free Europe, ein von den USA finanzierter und in Prag ansässiger Rundfunksender, zählt inzwischen mindestens ein Dutzend Vorfälle in Russland seit Kriegsbeginn Ende Februar. Ob Luftangriffe, Raketen oder Sabotage-Akte die Ursache waren, sei weiter unklar. Die Rede ist jedoch bereits von einer zweiten Kriegsfront, fernab vom blutigen Gemetzel, das die russischen Truppen in der Ukraine anrichten. Ein «Schattenkrieg» tief in Wladimir Putins Russland.

Sind tatsächlich die Ukrainer für die Angriffe verantwortlich? Es wäre eine völlig neue, fast undenkbare Wendung des Krieges. Zumindest in einem Fall beschuldigt Russland Kiew direkt. Per Helikopter soll die ukrainische Armee ein Treibstofflager in Russland beschossen haben. Beobachter halten ukrainische Sabotage-Akte für durchaus plausibel.

Bestätigen lässt sich dies bislang nicht. Hinweise gibt es allerdings. Die «New York Times» ist dem Phänomen der Brände in Russland auf die Spur gegangen und hat mit hochrangigen ukrainischen Militärs gesprochen. Die Verantwortung für die Angriffe übernehmen sie dabei nicht - streiten eine ukrainische Beteiligung aber auch nicht ab. «Karma» seien die Explosionen für die Russen, zitiert die Zeitung einen der Befragten.

Die Unklarheit folgt einem Plan

Ein anderer lässt dann aber doch etwas mehr Raum für Spekulationen. «Strategische Unklarheit», nennt Oleksei Arestovych, der Stabschef von Präsident Wolodimir Selenski, das Vorgehen. «Wir bestätigen nichts, und wir dementieren nichts», sagt er der US-Zeitung.

Das erinnert nicht nur an die Position Israels zu seinen Atomwaffen - die sie besitzen, oder auch nicht. Es deckt sich auch mit der Haltung der Nato-Staaten in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine. Lettlands Präsident Egils Levits erklärte das im Gespräch mit CH Media vor kurzem so:

«In den ersten Wochen wurde öffentlich darüber informiert, was die einzelnen Staaten alles schicken. Das ist nicht besonders klug. Wir müssen Waffen schicken, ohne das sofort bekanntzugeben. Und das passiert jetzt, das kann ich versichern.»

Und die Strategie, den Gegner im Unklaren zu lassen, geht noch weiter. Dass die Nato bis heute keine klare «rote Linie» definiert hat, bei dessen Überschreitung sie direkt in die Kampfhandlungen einsteigen würde, hat laut Levits damit zu tun:

«Es ist taktisch nicht gerade klug zu sagen, ab dieser Linie greifen wir ein. Denn dann würde Russland das wissen.»

Das vielleicht eindrücklichste Beispiel dieser Strategie lieferte aber ausgerechnet Russland selbst - und zwar auf ukrainischem Boden. Mit eigener Auslegung zwar, aber durchaus vergleichbar. Als Wladimir Putin vor acht Jahren die Krim und kurz darauf Teile des Donbass besetzen liess, schickte er nicht offiziell seine Armee ins Land. Stattdessen tauchen Soldaten ohne Abzeichen auf ukrainischem Staatsgebiet auf. Als «grüne Männchen» wurden diese Einheiten bekannt. Zwar wusste jeder, auf wessen Befehl diese Soldaten hören. Doch der Kreml stritt eine Beteiligung stets ab - nur um kurz darauf das Gegenteil zu bestätigen.

Der Krieg droht, eine neue Dimension zu erreichen

Ein Risiko birgt die Strategie der Ukrainer allerdings. Sollte ihnen Putin die Attacken trotz fehlender Bestätigung zuschreiben, könnte er seinerseits den Krieg eskalieren lassen und die Schuld dafür der Ukraine zuschieben. Auch der Westen dürfte dann nach russischer Lesart mitverantwortlich sein, denn es gilt unter Beobachtern als wahrscheinlich, dass die Ukrainer - so sie es denn waren - die Attacken auf russischem Staatsgebiet nicht mit eigenem Material ritten, sondern dafür vom Westen gelieferte Waffen einsetzten. Die türkische Bayraktar-Drohne auf dem Acker bei Kursk spricht dafür.

Eine Gelegenheit für eine Eskalation bietet sich für Kremlchef Putin zudem in Kürze. Befürchtet wird, dass er am 9. Mai, dem Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland, eine Generalmobilmachung ausruft. Der Krieg in der Ukraine könnte dann eine völlig neue Dimension erreichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen