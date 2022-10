Ukraine-Krieg: US-Republikaner drohen mit Ende der Hilfspakete

Ukraine-Krieg «Die Ukraine ist wichtig», sagt ein führender Republikaner: Aber Amerika kommt zuerst Die US-Republikaner denken laut über ein Ende der finanziellen Unterstützung für die Ukraine nach. Sollten sie nach der Halbzeitwahl die Macht im Parlament übernehmen, droht ein Stopp des Geldflusses. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kalifornier Kevin McCarthy (57) könnte nach der US-Halbzeitwahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses aufsteigen und damit die Demokratin Nancy Pelosi ablösen. Andrew Harnik / AP

Nach einer Machtübernahme der Republikaner im nationalen Parlament stehen die grosszügigen Transferzahlungen auf dem Spiel, mit denen Washington bisher den Kampf gegen die russische Invasionsarmee unterstützte. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus Aussagen ziehen, die Kevin McCarthy, Fraktionschef der konservativen Partei im Repräsentantenhaus, am Dienstag im Gespräch mit der Online-Postille «Punchbowl News» machte.

McCarthy, der höchstwahrscheinlich zu Beginn des neuen Jahres ins Amt des Speakers aufsteigen wird, kündigte an: Künftig werde Amerika der Ukraine «keinen Blankoscheck» mehr ausstellen, vor allem dann nicht, wenn die grösste Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abstürzen sollte.

«Die Ukraine ist wichtig», bekräftigte McCarthy. Der Abgeordnete aus Kalifornien fügte aber sinngemäss an, dass die Milliarden-Überweisungen in das osteuropäische Land nicht mehr auf Kosten von wichtigen innenpolitischen Problemen wie dem Schutz der US-Grenze zu Mexiko gehen könnten.

Trump fordert ein «friedliches Ende» am Verhandlungstisch

Das Aushängeschild der Republikanischen Partei, der abgewählte Präsident Donald Trump, spricht sich neuerdings dafür aus, dass Russland und die Ukraine die Waffen ruhen lassen. «Wir müssen die sofortige Verhandlung über ein friedliches Ende des Krieges in der Ukraine fordern», sagte Trump kürzlich während einer Wahlkampfrede, sonst drohe dem Planeten ein Dritter Weltkrieg.

Die regierenden Demokraten haben seit Beginn des Ukraine-Krieges Hilfspakete im Umfang von mehr als 60 Milliarden Dollar verabschiedet, oft gegen den Widerstand des rechten Flügels der Republikaner. Diese Mittel, die für zivile und militärische Ausgaben zur Verfügung stehen, sind zwar noch nicht ausgeschöpft.

Auch die Himars-Raketenwerfersysteme (High Mobility Artillery Rocket System) waren Teil der amerikanischen Milliardenpakete für die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte gegen den russischen Angriff. Aaron Favila / AP

So wurden seit Beginn des Krieges US-Rüstungsgüter im Wert von 18,2 Milliarden Dollar in die Ukraine geliefert. In Washington und Kiew aber geht die Angst um, dass eine Blockade der Republikaner im Repräsentantenhaus ein Ende des Geldstroms zur Folge haben könnte. Zuletzt stimmten Ende September im Repräsentantenhaus sämtliche Republikaner gegen ein Überbrückungsbudget, das auch 12,3 Milliarden Dollar für die Ukraine enthielt.

Drei Wochen vor der Halbzeitwahl, bei der am 8. November sämtliche Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu bestimmt werden, spielt der Ukraine-Krieg bisher keine Rolle im Wahlkampf.

Die Republikaner, sagt der Politologe Terry Madonna, wollten vor allem über die Wirtschaftslage und die Kriminalität sprechen. Und die Demokraten thematisierten soziale Fragen wie das Ende des nationalen Rechtes auf einen Schwangerschaftsabbruch, sagt Madonna, der an der Millersville University in Pennsylvania forscht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen