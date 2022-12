Ukraine-Krieg: Euphorischer Applaus für Selenski im US-Kongress

Ukraine-Krieg Die Ukraine ist «gesund und munter», sagt Selenski im US-Kongress, zur grossen Freude von Demokraten und Republikanern Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat zum Abschluss seines Washington-Aufenthaltes in einer Rede dem amerikanischen Volk gedankt. Dafür erntete er viel Applaus, wie auch der Schweizer Botschafter in den USA mit Freude registrierte. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wolodimir Selenski während seines Treffens mit US-Präsident Joe Biden im Weissen Haus in Washington. Patrick Semansky / AP

Der ukrainische Präsident hat sein Versprechen gehalten. Als Wolodimir Selenski am Mittwochabend seine Rede im Versammlungssaal des amerikanischen Repräsentantenhauses in Washington abschloss, da enthüllte er eine Flagge seines Landes. Die Fahne hatte er tags zuvor von Soldaten in der Frontstadt Bachmut überreicht bekommen, im Südosten der Ukraine. Sie sei für den Kongress gedacht, hatten die Krieger ihm gesagt, als Dank für die amerikanische Unterstützung.

Also übergab Selenski die Fahne – die Dutzende von Unterschriften trug – seinen beiden Gastgeberinnen: Nancy Pelosi, der abtretenden Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, und Kamala Harris, der Vizepräsidentin, die gemäss der US-Verfassung auch die Sitzungen des Senats präsidiert. Und Demokraten wie Republikaner brachen in euphorischen Applaus aus. Pelosi übergab Selenski daraufhin eine Fahne der USA.

«Wir haben Artillerie. Reicht das? Nein, nicht wirklich?»

Das war die Botschaft, die der ukrainische Präsident und Ex-Schauspieler am Mittwoch während seines Überraschungsbesuchs in Washington überbringen wollte. Die Ukraine sei ausserordentlich dankbar für die milliardenschweren Hilfspakete aus Washington, sagte Selenski, und danke ausdrücklich mehrmals den Steuerzahlenden, den Abgeordneten in Washington und Präsident Joe Biden für die grosszügige Unterstützung.

Auf diese Hilfe sei sein Land auch im kommenden Jahr angewiesen, sagte Selenski. «Wir haben Artillerie, vielen Dank. Reicht das? Nein, nicht wirklich.» Bereits während seiner gemeinsamen Pressekonferenz im Weissen Haus mit Biden hatte er einen ähnlichen Witz gemacht, als er auf die anstehende Lieferung einer Einheit des Patriot-Luftabwehrsystems angesprochen wurde. Er sagte, an Biden gerichtet, dass er bereits Signale aussende, um zusätzliche Einheiten des hochmodernen Waffensystems zu bekommen. Der US-Präsident lachte und sagte: «Wir arbeiten daran.»

Selenski sagt: US-Hilfe ist eine «Investition» in eine Demokratie

Selenski betonte in seiner Ansprache im Kongress aber auch, dass es sich bei den amerikanischen Transferzahlungen und Waffenlieferungen nicht um «Wohltätigkeit» handle, sondern um eine «Investition» in die globale Sicherheit und eine freiheitliebende Demokratie – sei doch sein Land die Speerspitze im Kampf gegen «diese Tyrannei», wie Selenski die russische Regierung nannte.

Die Menschen in der Ukraine hätten in den vergangenen 300 Tagen seit Kriegsbeginn bewiesen, dass sie sich selbst verteidigen könnten und bereit seien, Opfer zu leisten. So feierten viele Menschen in der Ukraine das Weihnachtsfest bei Kerzenlicht, sagte Selenski. Unter dem Strich aber sei sein Land entgegen allen Prognosen «alive and kicking», gesund und munter, sagte er zur grossen Freude der anwesenden Abgeordneten. Dank der US-Hilfe könne die Ukraine aber ihr Ziel – ein Sieg auf dem Schlachtfeld – schneller erreichen. «Wir werden gewinnen», versicherte Selenski, gekleidet in einem olivgrünen Pullover, «und ich will unbedingt, dass wir zusammen gewinnen.»

Selenski, der ein flüssiges Englisch mit slawischem Akzent spricht, wurde während seiner rund 25 Minuten dauernden Rede immer wieder durch den tosenden Applaus der anwesenden Abgeordneten, Minister und Diplomaten unterbrochen. Im Publikum sass auch Jacques Pitteloud, der Schweizer Botschafter in den USA. Nach Abschluss von Selenskis Ansprache zeigte sich der Diplomat «beeindruckt» über die Ausführungen des ukrainischen Präsidenten. Eindrucksvoll sei auch der enthusiastische Applaus der anwesenden Abgeordneten gewesen, sagte Pitteloud im Gespräch mit CH Media. Diese Reaktion relativiere die Gerüchte, wonach die Unterstützung für die Ukraine in Washington bröckle.

Besuch ging ohne Probleme über die Bühne

In der Tat ging der etwas mehr als acht Stunden lange Aufenthalt des Kriegspräsidenten in der US-Hauptstadt ohne Störungen oder Zwischenrufe über die Bühne. Selenski genoss vor seiner Rede eine kurze Führung durchs Parlamentsgebäude, an der nebst Pelosi auch die beiden hochrangigen Senatoren Chuck Schumer, ein Demokrat, und Mitch McConnell, ein Republikaner teilnahmen. McConnell schüttelte dem Ukrainer die Hand und der 80-Jährige wirkte kurzfristig sprachlos über die Begegnung mit 44 Jahre alten Kriegspräsidenten.

In der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus hat Selenski allerdings deutlich weniger Bewunderer als im Senat. Von den etwas mehr als 200 rechten Abgeordneten wohnten weniger als die Hälfte der Rede des Ukrainers bei. Und die beiden Rechtsausleger Matt Gaetz und Lauren Boebert machten sich während der Ansprache Selenskis einen Spass daraus, demonstrativ nicht zu klatschen oder sitzen zu bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen