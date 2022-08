Ukraine-Krieg «Die Situation droht ausser Kontrolle zu geraten»: Ein AKW als Russlands bester Schutzschild in der Ukraine Das seit Anfang März von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja gerät immer wieder unter Beschuss. Experten warnen vor einem GAU. Paul Flückiger, Danzig Jetzt kommentieren 15.08.2022, 10.40 Uhr

Ein russischer Militärkonvoi auf der Strasse zum grössten Atomkraftwerk Europas in Enerhodar. Das AKW gerät immer wieder unter Beschuss. AP

In der Nacht zum Sonntag verliessen Tausende Bewohner die russisch besetzte Kleinstadt Enerhodar. Sie flohen nach Südosten – weg von der Frontlinie. Grund ist der erneute Beschuss des AKW Saporischschja. Auch diesmal machten sich beide Kriegsparteien dafür verantwortlich.

Erst am Donnerstag hatte der ukrainische Besitzer «Energoatom» des von russischen Truppen bereits Anfang März besetzten Kernkraftwerks vier Raketen-Einschläge vermeldet. «Gras geriet in Brand, das blieb zum Glück ungefährlich», hiess es in der Kiewer Zentrale. Die Schichtablösung der ukrainischen Belegschaft sei verzögert worden. Diese allerdings arbeitet unter enormem Druck, denn die Russen haben 500 Soldaten direkt im AKW stationiert. Mindestens ein Betriebsingenieur soll bereits erschossen worden sein.

IAEA-Direktor warnt vor GAU

Das AKW liegt am linken Dnipro-Ufer unmittelbar an der Frontlinie. Seit Tagen beschiesst die russische Armee die ukrainischen Kleinstädte Nikopol und Marhanets auf der rechten Flussseite. Diese neuen Attacken dürften im Zusammenhang mit der ukrainischen Gegenoffensive in der Südukraine stehen. 40 Kilometer südwestlich von Enerhodar hat die ukrainische Armee mehrere von Russland besetzte Dörfer zurückerobert.

IAEA-Direktor Rafael Grossi. Hiro Komae / AP

Europas grösstes AKW in Enehodar hält die Welt in Atem seit Rafael Grossi, der Direktor der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) vor Wochenfrist vor einem möglichen GAU gewarnt hat, falls die Kampfhandlungen in unmittelbarer Nähe weitergingen. «Die Situation droht ausser Kontrolle zu geraten», warnte Grossi.

In der Nacht zum Sonntag warnte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj Europa vor einer wachsenden atomaren Gefahr. «Die radioaktive Bedrohung für Europa ist so erhöht, wie es sie nicht einmal in den Zeiten des Kalten Krieges gab», warb Selenski für Sanktionen gegen die russische Atomindustrie. Selenski warf Russland Erpressung vor. Die Besatzer nutzten das AKW, um «auf extrem zynische Weise» Angst zu verbreiten. Truppen würden sich hinter dem AKW «verstecken», um die ukrainisch kontrollierten Städte Nikopol und Marhanez zu beschiessen, sagte Selenski.

Die bisher in der Nähe des AKW eingesetzten Waffen stellen allerdings keine unmittelbare Gefahr für die sechs Reaktorblöcke dar, von denen sowieso nur 2-3 in Betrieb sind. Ein GAU wäre ein geplanter, direkter Angriff mit bunkerbrechenden Raketen oder der kontrollierte Absturz eines grossen Düsenjets auf einen Reaktorblock. Dabei müssten jedoch drei Reaktorhüllen durchbrochen werden, denn das AKW läuft mit Druckwasserreaktoren. Dies gilt als wenig wahrscheinlich.

Atomare Wolke bis nach Polen?

Experten sehen eine viel grössere Gefahr in der Beschädigung der insgesamt vier Hochspannungsleitungen des Werks. Dabei würde das AKW von der Stromzufuhr abgeschnitten, die dringend für die Reaktorkühlung notwendig ist. Zwar gibt es ein Notsystem aus Dieselgeneratoren, doch ist der Nachschub mit Diesel im Krieg unsicher.

Experten sehen die Stromzufuhr zum AKW in Gefahr. Diese ist jedoch essenziell für die Kühlung der Reaktoren. Future Publishing

Würde es infolge länger unterbliebener Kühlung zur Kernschmelze in den Reaktoren kommen, könnte – ähnlich wie in Fukushima – radioaktives Jod-131 und Strontium-90 freigesetzt werden. Je nach Windrichtung könnte die radioaktive Wolke nach Russland oder Westeuropa getrieben werden. Im Zuge der Erderwärmung sind die Winde unkalkulierbarer geworden, als sie noch 1986 zu Zeiten des GAU von Tschernobyl waren. Dort wurden die weit gefährlicheren Grafitreaktoren eingesetzt.

Eine vom ukrainischen Onlineportal «Trucha» veröffentlichte Simulation geht davon aus, dass bei einem GAU im AKW Saporischschja die ganze Ukraine und ganz Moldawien sowie Südwest-Russland, die südliche Hälfte von Belarus, die östliche Hälfte Rumäniens und der Nordosten Bulgariens verstrahlt würden. Im Westen könnte die atomare Wolke demnach maximal bis zur ostpolnischen Stadt Stalowa Wola vordringen. Ein Gebiet, das die ukrainischen Städte Saporischschja, Dnipro, Kriwi Rih und Cherson umfasst, müsste nach dem GAU vollständig von Menschen geräumt werden.

Ein idealer Schutzschild

Die strategische Lage des AKW macht die Anlage damit für die Russen zu einem idealen Schutzschild für die bisher eroberten Gebiete. Enerhodar liegt in der Mitte der rund 700 Kilometer langen Frontlinie zwischen Cherson und dem Nord-Donbass. Auf beiden Seiten der 50’000-Einwohnerstadt toben seit Wochen in rund 40 Kilometern Entfernung Kämpfe. Im Südwesten versuchen die Ukrainer, die russische Armee wieder aus der Oblast Cherson zu verdrängen und sich den Weg auf die Halbinsel Krim freizuschiessen. Im Nordosten versucht die russische Armee den Vorstoss auf die Stadt Saporischschja und den Nord-Donbass.

Das AKW Saporischschja in Enerhodar liegt direkt auf der Frontlinie. AP

Da die ukrainische Armee vermehrt Munitionslager in den russisch besetzten Gebieten angreift, vermuten Geheimdienste, dass Russland Waffen im weiten AKW-Gelände sicher lagern könnte. So haben die russischen Besatzungstruppen nach eigenen Angaben damit begonnen, Luftabwehrsysteme rund um die Anlage zu stationieren. Dies würde immerhin die Sicherheit des AKW etwas erhöhen.

Die Ukraine vermutet, Russland plane das besetzte AKW vom ukrainischen Netz zu nehmen und den Strom nur noch in die seit 2014 annektierte Halbinsel Krim und die seit März die besetzte Südukraine zu liefern. Am Sonntag meldete der ukrainische Geheimdienst, Russland plane das AKW propagandawirksam und mit ukrainischen Flaggen dekorierten Raketen zu beschiessen. Auch diese Behauptung lässt sich nicht verifizieren. So oder so bleibt die Lage gefährlich.

