Ukraine-Krieg: So gelang die Rückeroberung der Schlangeninsel

Ukraine-Krieg «Die Russen trauen sich nicht mehr hier rein»: Wie die Ukrainer die strategisch wichtige Schlangeninsel zurückeroberten Der ukrainische Kommandant Myroslaw Hai sagt im Interview, wie es seiner Einheit gelang, die berühmt gewordene Schlangeninsel aus den Fängen der russischen Armee zu befreien. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ukrainische Offizier Myroslaw Hai war massgeblich am erfolgreichen Einsatz zur Rückeroberung der Schlangeninsel beteiligt. zvg

Die Insel Smijiniyj, die Schlangeninsel, vor dem Donaudelta ist seit dem ersten Kriegstag ein Symbol des ukrainischen Widerstandes. Der Funkverkehr zwischen der Besatzung der Insel und dem russischen Kriegsschiff «Moskwa» gleich zu Kriegsbeginn wurde zur Ikone des ukrainischen Unwillens, sich zu ergeben: «Russisches Kriegsschiff, scher dich zum Teufel» – so die sehr abgemilderte Übersetzung der Antwort des ukrainischen Funkers auf die Aufforderung zur Kapitulation. Eine Briefmarke, auf der ein ukrainischer Soldat einem russischen Schiff den Stinkefinger zeigt, hat zumindest in der Ukraine zu einer Renaissance der Philatelie geführt.

Die Insel geriet dennoch in russische Hand. Nun ist sie wieder unter ukrainischer Kontrolle. Nach der Versenkung des Kreuzers «Moskwa» war das die zweite schwerwiegende Niederlage der Russen in dieser Region. Massgeblich zu verantworten hat das Myroslaw Hai, einst Theaterschauspieler, 2013/2014 schliesslich Maidan-Aktivist und seit 2014 Kämpfer im Osten der Ukraine. Heute ist er Offizier in der 1. Brigade für Spezialoperationen. Er hat die Operation zur Rückeroberung der Insel massgeblich mit-kommandiert.

Russland hat den Rückzug von der Schlangeninsel als «Geste des guten Willens» bezeichnet. Was sagen sie dazu?

Myroslaw Hai zvg

Myroslaw Hai: Wir haben unsere Artillerie an der Küste postiert, genau an dem Punkt an dem sich das mit der Reichweite noch ausgeht; wir haben damit erst einmal ihre Luftabwehranlagen auf der Insel zerstört; wir haben ihre Lagerhäuser auf der Insel zerstört, ihr Radar und ihre Munition – und genau so haben wir die Russen zu dieser Geste des guten Willens gebracht. Unsere Raketen hatten sie zuvor abgefangen. Gegen die ballistische Artillerie konnte die russische Luftabwehr aber nichts ausrichten. Und nach den Artillerieschlägen konnten wir sie auch mit Raketen bombardieren. Die Russen haben die Insel dann sehr schnell in kleinen Gruppen verlassen, sie hatten keine Zeit, ihre Ausrüstung von der Insel zu evakuieren. Was noch übrig war, haben sie später als Geste des guten Willens mit Raketenschlägen zerstört. In Summe war das Material mit einem Wert von einer Milliarde Dollar.

Ukrainische Flagge auf der Schlangeninsel. Ukrainian Defense Ministry Press / EPA / keystone-sda.ch

Die Insel ist ein kleiner Felsen im Meer. Warum ist sie so wichtig?

Die Insel hat nach der Versenkung der Moskwa in erster Linie die Aufgabe dieses Schiffes übernommen, den Luftraum über diesem Teil des Schwarzen Meeres zu kontrollieren. Aber Smijiniyj ist auch psychologisch und politisch äusserst wichtig. Nachdem die russische Armee den Verlust der Insel in den sozialen Medien als Geste des guten Willens dargestellt hat, hatte das eine sehr demoralisierende Wirkung in der russischen Gesellschaft. Und auch im Militär. Deshalb war die Operation nicht nur in militärischer, sondern auch in kommunikationstechnischer und politischer Hinsicht wichtig. Aber freilich: Die Insel ist auch ein wichtiger Punkt, um eben diesen Teil des Schwarzen Meeres zu kontrollieren.

Für Russland war sie von strategischer Bedeutung im Krieg gegen die Ukraine. Aber hat sie auch für die Ukraine Bedeutung im Krieg gegen Russland?

Ganz einfach: Je mehr die Ukrainer Kontrolle im Schwarzen Meer haben, desto mehr wird Russland daran gehindert, in dieser Region frei zu agieren.

Kleiner Felsen im Schwarzen Meer: Luftaufnahme der Schlangeninsel. AP / keystone-sda.ch

Ist die Rückeroberung der Insel denn vor allem auch ein Schritt hin zur Öffnung des Hafens von Odessa?

Ja. Diese Operation hat gewisse Hoffnung geweckt und auch Möglichkeiten sichtbar gemacht. Aber das Schwarze Meer ist vermint, und man kann erst dann von Sicherheit im Schwarzen Meer sprechen, wenn diese Minen entfernt sind. So weit sind wir aber noch nicht. Was allerdings wichtig ist: Die ukrainischen Streitkräfte haben der Welt gezeigt, wie man Russland zu Gesten des guten Willens bringt.

Gab es bei der Aktion ausländische Unterstützung?

Diese Informationen liegen mir nicht vor. Aber aus den Unterlagen und Informationen, die ich erhalten habe, kann ich sagen, dass die allermeisten Informationen von der Überwachung durch Bayraktar-Drohen stammen. Es gab auch Informationen aus anderen Quellen, aber ich kann nicht sagen, von wem.

Haben internationale Waffenlieferungen an die Ukraine bei der Einnahme der Insel eine Rolle gespielt?

Bei der Schlangeninsel war in erster Linie einmal natürlich die Bayraktar-Überwachung von Bedeutung. Es wurden dann auch andere Artilleriesysteme eingesetzt, die von internationalen Partnern geliefert wurden. Die Amerikaner und die europäischen Partner spielen natürlich eine strategische Schlüsselrolle. Wir wären nie an dem Punkt angelangt, an dem wir uns jetzt befinden. Aber mit Blick auf die Zukunft: Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, muss diese Hilfe viel grösser werden.

Werden auf der Insel nun Truppen stationiert?

Ich denke, das wird nicht passieren. Die Insel liegt auch in Reichweite Russlands. Im Gegensatz zu Russland kümmert sich die Ukraine um ihre Soldaten. Und Soldaten wären dort einem sehr grossen Risiko ausgesetzt. Aber ich bin mir sicher, wenn Russland mehr und mehr Verluste erleidet und die Ukraine stärker wird, wird es möglich sein, Truppen dort zu stationieren.

Odessa ist nach wie vor eines der erklärten Kriegsziele Russlands. Wie wahrscheinlich sind offensive Operationen Russlands in diesem Gebiet jetzt?

Wir wissen natürlich, dass Russland Odessa einnehmen will, aber mit Waffenlieferungen der USA und Europas werden die Möglichkeiten der russischen Streitkräfte immer geringer.

Liegt das an den verbesserten Fähigkeiten der Ukrainer oder an Verlusten der Russen?

An beidem. Dank der ukrainischen Neptun und der amerikanischen Harpoon trauen sich die russischen Schiffe ganz einfach nicht mehr in das von diesen Raketen abgedeckte Gebiet – weil sie von eben diesen Systemen mehrfach getroffen worden sind. Sie kommen ganz einfach nicht mehr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen