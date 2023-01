Ukraine-Krieg: Russland und die Ukraine werden Offensiven starten

Ukraine-Krieg Spätestens im Frühling werden Russland und die Ukraine neue Offensiven starten Versucht Russland noch einen symbolischen Erfolg vor dem Jahrestag des Kriegs einzuholen? Die nächsten Monate dürften in jedem Fall heikel werden. Darüber sollte auch die europäische Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern nicht hinwegtäuschen. Kurt Pelda Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein ukrainischer Soldat macht nahe der Stadt Bachmut ein gepanzertes Fahrzeug gefechtsbereit: Sowohl die russischen Angreifer als auch die Verteidiger der Ukraine bereiten weitere Offensiven vor. Bild: Spencer Platt/Getty Images Europe

Vor wenigen Tagen hat die russische Söldnertruppe Wagner das grosse Salzbergwerk von Soledar im Donbass eingenommen. Unter verheerenden Verlusten haben die Wagner-Kämpfer damit nördlich und südlich der kleinen Stadt Bachmut Keile vorangetrieben. Ihre Hoffnung ist es wohl, die nach Bachmut führenden Nachschublinien zu kappen. Für die Versorgung der ukrainischen Soldaten ist allerdings nicht die Europastrasse entscheidend, die in der Nähe von Soledar in russisch kontrolliertes Gebiet führt, sondern die Strasse, die Bachmut Richtung Südwesten mit dem Hinterland verbindet.

Um diese Verbindung ernsthaft zu gefährden, müssten die Russen nicht nur den kleinen Bachmut-Fluss nach Westen hin überqueren, sondern dann auch noch über eine Eisenbahnlinie auf die Hügel westlich der Stadt vorstossen. Dahinter thront auf einem weiteren Hügelzug schon die nächste ukrainische Festung, Tschasiw Yar, eine kleine Ortschaft, in die sich die Ukrainer vermutlich zurückziehen, sollte Bachmut fallen.

Wagner-Söldner links liegen gelassen

Auch wenn die Kämpfe in Bachmut für beide Seiten verlustreich sind, wird der Krieg wohl nicht in dieser militärisch wenig bedeutenden Stadt entschieden. Dass sich Moskau seit Monaten auf einen symbolischen Sieg in Bachmut konzentriert, zeigt, wie schlecht die russischen Streitkräfte geführt werden. Kommt hinzu, dass es sich nicht um eine einheitliche Führung handelt. Die Söldner der Wagner-Gruppe haben das Salzbergwerk Soledar mehr oder weniger alleine erobert und sich dabei lautstark über mangelnde Unterstützung durch die russische Armee beklagt. Diese wiederum hat zum wiederholten Mal ihren Oberkommandierenden in der Ukraine ausgewechselt.

Auch wenn die Ukrainer in Bachmut ebenfalls viele Soldaten verloren haben, zeigt ihre militärische Planung sehr viel mehr strategisches Denken und weniger Konzentration auf Symbolik. Ihre Herbstoffensive bei Charkiw im Osten hat die Russen an einer empfindlichen Stelle getroffen und fokussiert nun auf wichtige Nachschubwege für die russischen Truppen in der Provinz Luhansk. Sollte es bei Swatowe oder Kreminna zu einem ukrainischen Durchbruch kommen, wäre wahrscheinlich ein Grossteil der russischen Front weiter südlich bis nach Bachmut gefährdet.

Beide Seiten sind damit beschäftigt, weitere Offensiven zu planen. Die Russen trainieren angeblich 200’000 frische Soldaten, und es gibt immer wieder Berichte, dass sie damit eine neue Offensive im Norden vorhaben könnten, möglicherweise um die ukrainischen Nachschubwege zu kappen, die das Land im Westen mit Polen verbinden. Umso wichtiger wirkt es, dass sich die Ukraine bei den Nachschublinien diversifiziert und dass das Nachbarland Rumänien dabei eine immer wichtigere Rolle spielt. So wurde erst vor wenigen Tagen eine alte Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Ländern rehabilitiert und wieder in Betrieb genommen.

Wirtschaftlich ein Winzling

Bei der Produktion und der Versorgung mit Kriegsmaterial sollte nicht vergessen werden, dass Russland zwar ein riesiges Land ist, wirtschaftlich aber etwa auf dem Niveau von Spanien steht. Die Ukraine wird dagegen durch eine Allianz von etwa 50 Ländern unterstützt, deren gemeinsame industrielle Kapazität die russische um ein Vielfaches übertrifft.

Bisher hat nur Grossbritannien entschieden, der Ukraine eine kleine Zahl eigener Kampfpanzer zu liefern. Bereits davor haben osteuropäische Länder Kiew allerdings mehrere hundert modernisierte Kampfpanzer aus der Sowjetzeit übergeben. Diese werden nun durch Schützenpanzer aus den USA, Deutschland und Schweden sowie durch französische Radpanzer verstärkt. Selbst ohne moderne westliche Kampfpanzer steigt dadurch die Feuerkraft der mechanisierten Verbände Kiews erheblich.

Zwar befinden sich schon seit Monaten gepanzerte Fahrzeuge aus dem Westen in der Ukraine, doch trugen bisher alte sowjetische Schützenpanzer der Typen BMP-1 und BMP-2 die Hauptlast des Kampfes. Diese Modelle wirken wie Blechsärge auf Raupen. Der Übergang zum deutschen Marder oder zum amerikanischen Bradley ist damit ein Quantensprung.

Bradley-Schützenpanzer sind inzwischen wohl schon in der Ukraine eingetroffen, und mit den amerikanischen Stryker kommt schon bald auch ein Waffensystem zum Einsatz, das auf dem im schweizerischen Kreuzlingen hergestellten Piranha basiert. Absehbar ist wohl ebenfalls, dass Polen und andere Staaten der Ukraine in Deutschland gefertigte Leopard-2-Kampfpanzer abgeben werden. Damit würde Kiew ein Gefährt erhalten, das den allermeisten der derzeit von Russland verwendeten Panzern haushoch überlegen wäre.

Strebt Russland nach einem Erfolg noch vor dem Jahrestag?

Weil die Ukraine mit den Eroberungen bei Charkiw im Osten und Cherson im Süden auf eine Reihe von militärischen Erfolgen zurückblickt, wird sich Kiew möglicherweise mit der Planung der nächsten Offensive Zeit lassen. Moskau könnte dagegen vor dem Jahrestag der Invasion am 24. Februar zumindest noch einen symbolischen Sieg verbuchen wollen, damit die «militärische Spezialoperation» nicht ganz so blamabel aussieht, wie das derzeit der Fall ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen