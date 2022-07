Ukraine-Krieg: Warum die Kritik an Wolodimir Selenski wächst

Ukraine-Krieg Der Getriebene: Warum die Kritik an Wolodimir Selenski wächst Nicht der Präsident der Ukraine hat das Heft in der Hand in dem Land – es ist die Öffentlichkeit, mit der der Staatschef mitzuschwimmen versucht. Das zeigte sich bei zwei Personalentscheiden besonders deutlich. Stefan Schocher, Kiew Jetzt kommentieren 26.07.2022, 12.02 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in Kiew: Er ist die Gallionsfigur der Landesverteidigung, doch einige seiner Personalentscheidungen holen ihn nun ein. Sergey Dolzhenko / EPA

Wenn es an die 17 Uhr geht im Kiew dieser Tage, dann füllen sich die Cafés um den Bessarabska-Markt. Hier ein Minister beim Pizza-essen, dort ein Berater bei Café und Kuchen, weiter drüben die Mitarbeiterin einer wichtigen internationalen Finanzinstitution bei einem Glas Wein. Und dazwischen brodelt die Gerüchteküche in dicken ploppenden Blasen wie geschmolzener Käse.

Gerade dieser Tage. Der Chef des Geheimdienstes SBU Ivan Bakanow gefeuert, ebenso die Oberstaatsanwältin Iryna Wenediktowa, die Position des Chefs der so wichtigen Antikorruptionsbehörde NABU seit Ewigkeiten vakant, jetzt aber anscheinend in Besetzung. Es rumort.

Denn vor allem Bakanow galt als enger Vertrauensmann von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die beiden kennen sich noch aus Schulzeiten, dann war Bakanow der Chef der Produktionsfirma von Selenskyjs TV-Show «95-Kwartal», später war er Chef von Selenskyjs Partei und wurde schließlich von diesem in den SBU entsandt.

Der damalige Chef des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow (l) und die damalige Oberstaatsanwältin Iryna Wenediktowa bei einer Pressekonferenz im Mai 2021 - heute sind beide ihren Job los. Future Publishing

Die Vorwürfe gegen Bakanow wiegen schwer: Vorgeworfen wird ihm nicht weniger als für Hochverrat verantwortlich zu sein – oder zumindest mitverantwortlich durch Inkompetenz. Konkret geht es um die Region Cherson. Dort war die russische Armee in den ersten Kriegstagen von der russisch annektierten Krim aus praktisch ungehindert mitten durch Minenfelder vormarschiert.

Die Stadt Cherson selbst fiel kampflos. Der Vorwurf gegen Bakanow: Mitarbeiter des SBU sollen russischen Stellen die Position von Minenfeldern verraten und die Verteidigung der Stadt sabotiert haben. Konkret heisst es laut Selenski, um die 60 Mitarbeiter des SBU seien heute noch in Cherson auf russisch okkupiertem Gebiet als Kollaborateure tätig.

Ein heikler Fall für den Präsidenten

Es ist ein Fall, der gerade für Selenski sehr heikle Punkte berührt. Es ist vor allem einer, der jahrelangen Kritikern Selenskis Gehör verschafft, die Vettern-Wirtschaft, Showpolitik und nicht zuletzt politische Naivität Selenskis kritisieren.

Ist und bleibt ein Mann des Volkes: Präsident Selenski besucht verwundete Soldaten im Militärspital in Dnipro. Presidential Press Service Hando / EPA

Denn bis zum Vorabend des Krieges hatte Selenski in erster Linie populäre Themen forciert, neu gebaute Strassenabschnitte eröffnet oder – und das lastet ihm heute am meisten an – unter der Bereitschaft weitreichender Zugeständnisse den Ausgleich mit Russland gesucht. So wurde zum Beispiel der einzige gefasste Tatverdächtige für den MH17-Abschuss im Zuge eines Gefangenenaustausches an Russland ausgehändigt – sehr zum Ärger der Niederlande, die eine Anklage vorbereitet und einen Auslieferungsantrag gestellt hatten.

Dass Cherson vom lokalen SBU an die anrückende russische Armee praktisch übergeben wurde, war seit Kriegsbeginn bekannt. Auch, dass einige lokale Politiker, Unternehmer und Strafverfolger (und das fällt auf Wenediktowa) bereits vor Beginn der russischen Invasion mit Russland in der Sache zusammenarbeiteten. Bekannt war auch, dass SBU-Chef Bakanow nicht gerade durch Sachkundigkeit glänzte. Gerüchte über seine anstehende Entlassung gab es seit Monaten.

Allerdings steht auch Selenski selbst in der Kritik, zumindest sehr lange eine grosse Nähe zu Russland gepflegt zu haben – was sich auch in seiner Personalpolitik widerspiegelt. In seinem Umfeld finden sich auch Leute mit einer Historie in enger Nähe zu Russland.

Sein Bürochef Andrii Yermak etwa war bis ins Frühjahr 2014 Berater des ukrainischen Parlamentsabgeordneten Elbrus Tedeyew von der pro-russischen Partei der Regionen des in der Maidan-Revolution gestürzten Präsidenten Viktor Janukowitsch. Yermak gilt jetzt aber als der Mann, der hinter den Rochaden in Selenskis Team steht – und der damit nicht zuletzt über Nachbesetzungen versucht, seine eigene Position zu festigen.

Beliebter als jeder seiner Amtsvorgänger

Selenski ist Schauspieler. Seine Auftritte sind bis ins letzte Detail der Inszenierung wohl durchdacht, die Worte sind sorgsam gewählt. Und er ist durchaus Populär – mehr als jeder andere Präsident der Ukraine nach einigen Jahren im Amt.

Vertrauen aber ist eine andere Sache. «All diese Leute», so sagt eine Frau in einem Café hinter dem Besarabska-Markt in die Runde blickend, «würden das Land in einem Tag an die Russen verkaufen». Sie hat nichts zu tun mit Politik. Sie ist Künstlerin. Was den ukrainischen Widerstand ausmache, sagt sie, seien nicht «die hier» - wieder ein Blick in die Runde -, das seien alle anderen.

Was - oder besser: wer Selenski antreibt

Durch Reden, Videozuschaltungen und Auftritte ist Selenski für die Öffentlichkeit im Ausland zum Zugpferd einer Nation geworden. Dabei treibt die ukrainische Öffentlichkeit den Präsidenten viel eher vor sich her.

Denn dass die ukrainischen Soldaten heute Schutzausrüstung haben und Nachtsichtgeräte sowie Geländefahrzeuge, ist das Werk einer Freiwilligen-Bewegung in der Ukraine, in der ukrainischen Diaspora in der EU und in den USA sowie Kanada, und nicht das Werk der Selenski-Administration. Von staatlicher Seite wurden Beschaffungen für die Armee seit Selenskis Amtsübernahme massiv reduziert.

Dass die Verteidigung der Ukraine bisher funktioniert hat, wird vor allem cleverem Mangelmanagement, dem Erfindergeist einiger Generäle sowie der Einbeziehung ziviler Gruppen zugeschrieben – wenn etwa Drohnen-, E-Motorrad- oder Software-Bastler aus dem privaten Bereich ihre Dienste zur Verfügung stellen. Und der Geheimdienst: Der sollte bis zuletzt trotz des damals ungebremst schwelenden Krieges in der Ostukraine und ohne wirklich sichtbare politische Lösungsansätze «entmilitarisiert» werden.

Die Besetzung sicherheitspolitisch sensibler Positionen wie die der Spitze des SBU mit Leuten aus dem Showbiz war einer der schwerwiegendsten Kritikpunkte an Selenski – ein fundierter. Und diese Kritik hat unter der Last des russischen Krieges in der Ukraine jetzt untragbares Gewicht erreicht. Das spürt der Präsident selbst immer stärker.

