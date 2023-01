Ukraine-Krieg: Washington will Panzer-Streit mit Berlin beenden

Ukraine-Krieg Durchbruch: Die USA und Deutschland schicken Kampfpanzer in die Ukraine Vorige Woche sagten die Amerikaner noch Nein zur Lieferung von US-Kampfpanzern an die Ukraine. Nun scheint sich der Wind gedreht zu haben: Washington will Abrams liefern - und Deutschland Leopard-Panzer. Renzo Ruf (Washington), Hansjörg Friedrich Müller (Berlin) Jetzt kommentieren 24.01.2023, 18.45 Uhr

Ein amerikanischer Kampfpanzer des Typus M1A2 Abrams während eines Manövers in Jordanien. Der massige Abrams kann sich querfeldein mit einer Geschwindigkeit von 48 Kilometern pro Stunde fortbewegen. Bild: Imago

Überraschende Wende im transatlantischen Panzerstreit, der zuletzt das westliche Bündnis schwer belastet hat: Nun scheint Washington doch bereit zu sein, die Ukraine mit Kampfpanzern des Typus M1 Abrams zu unterstützen – nachdem das Pentagon eine solche Lieferung noch in der vorigen Woche mit Verweis auf logistische und technische Komplikationen abgelehnt hatte.

Im Gegenzug könnte die deutsche Regierung dann ihren Widerstand gegen die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern aus deutschem Fabrikat aufgeben und selbst eine «kleine Zahl» dieses wendigen Waffensystems in die Ukraine schicken.

Laut «Spiegel» ist der Entscheid sogar bereits gefallen: Wie das Nachrichtenmagazin am Dienstagabend meldete, will die Regierung von Kanzler Olaf Scholz «mindestens eine Kompanie Leopard 2A6» an die Ukraine liefern.

Zuvor hatte das «Wall Street Journal» mit Verweis auf anonyme Regierungskreise von den Plänen Washingtons. Die Regierung von Präsident Joe Biden prüfe demnach die Lieferung einer «erheblichen» Stückzahl des Abrams-Panzers, der in der modernsten Ausführung mehr als 66 Tonnen schwer ist. Eine Entscheidung werde bereits in den nächsten Tagen erwartet, heisst es in dem Artikel, der von zwei gemeinhin gut informierten Pentagon-Journalisten verfasst wurde. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte den Bericht vorerst nicht kommentieren.

Biden hatte vorige Woche ein längeres Gespräch mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz geführt. Die «Süddeutsche Zeitung» und das «Wall Street Journal» meldeten anschliessend, der SPD-Politiker habe die Lieferung von Leopard-Panzern mit der Forderung an Biden verknüpft, dass Amerika zuerst den Widerstand gegen die Lieferung von Abrams-Panzern aufgeben müsse. In Berlin hiess es anschliessend allerdings, dass es kein solches Junktim gegeben habe.

Biden sieht sich intern anscheinend mit Opposition aus dem Verteidigungsministerium konfrontiert. Hochrangige Pentagon-Vertreter sagten in den vergangenen Tagen, dass der Abrams nicht der ideale Kampfpanzer für die ukrainischen Streitkräfte sei. Sie verwiesen dabei auf die komplexe Wartung des Waffensystems und den hohen Treibstoffverbrauch. Es würde deshalb zu lange dauern, bis die Abrams auf dem ukrainischen Schlachtfeld eingesetzt werden könnten.

Polen setzte Deutschland unter Druck

Deutschland hat den Entscheid, ob es seinen Partnern die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine genehmigen will, lange vor sich hergeschoben. Dies ist nun nicht mehr möglich: Nachdem Polen bereits in den vergangenen Tagen angekündigt hatte, in Berlin eine Liefererlaubnis beantragen zu wollen, erklärte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag, sein Land habe die Bundesrepublik formell um eine Genehmigung gebeten.

Medienberichten zufolge sei ein korrekter und vollständiger Antrag aus Warschau in Berlin eingegangen. Demnach will Polen 14 Leopard-2-Panzer liefern. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius versprach eine rasche Prüfung des Gesuchs.

Wer am Ende liefern könnte, ist weiter unklar

Dass Berlin seine Zustimmung verweigert, erscheint immer unwahrscheinlicher, zu gross dürfte der Unmut im westlichen Bündnis in diesem Fall sein. Auch Politiker der deutschen Regierungsparteien machen Druck auf Kanzler Scholz, der in der Panzerfrage als Zauderer auffiel: So sagte etwa Bijan Djir-Sarai, der Generalsekretär der FDP, er würde eine rasche Lieferung begrüssen, sofern diese in enger Abstimmung mit Deutschlands Verbündeten erfolge.

Darauf, dass der polnische Antrag positiv beschieden werden könnte, deutete auch eine Äusserung Pistorius’ vom Dienstag hin: Er habe Partnerländer, die über Leoparden verfügten, ausdrücklich ermuntert, ukrainische Soldaten daran auszubilden.

Polen besitzt rund 240 Leopard-2-Panzer; in allen EU- und Nato-Ländern zusammen sind es mehr als 2000. Welche dieser Länder Panzer in die Ukraine schicken könnten, ist weiterhin unklar. Neben Polen hat Finnland in den letzten Tagen seine Bereitschaft signalisiert.

Tschechien scheint dagegen nicht auf seine Leoparden verzichten zu wollen: «Wir brauchen diese Panzer für unsere Sicherheit», sagte Ministerpräsident Petr Fiala am Dienstag nach einem Treffen mit Scholz. Der polnische Verteidigungsminister Blaszczak rief Deutschland dazu auf, sich ebenfalls einer Koalition von Lieferländern anzuschliessen.

