Ukraine-Krieg: Brutaler Häuserkampf um Soledar im Donbass

Ukraine-Krieg Brutaler Häuserkampf um Soledar: In der wichtigen Stadt im Donbass stehen die Ukrainer mit dem Rücken zur Wand Die russische Armee vermeldet nach langer Zeit einen Erfolg: Die Einnahme der Stadt Soledar im Donbass. Ob sie wirklich schon gefallen ist, ist jedoch alles andere als sicher. Klar ist nur: es wäre ein grosser Rückschlag für die Ukraine. Warum die Stadt so wichtig ist. Fabian Hock Jetzt kommentieren 11.01.2023, 10.36 Uhr

Rauch steigt auf im Zentrum der Kleinstadt Soledar: Die Russen haben einen Grossangriff gestartet. Roman Chop / AP

Mit blutüberströmtem Gesicht, das rechte Auge von einer dicken Mullbinde verdeckt, liegt Dmytro Linartovych auf einer Trage und raunt in die wacklige Kamera: «Wir werden niemals gebrochen. Wir gewinnen.» Der ukrainische Schauspieler hatte sich der Armee angeschlossen, um sein Land gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. In Soledar wurde er nun schwer verwundet.

Die Kleinstadt Soledar, bekannt für ihre Salzminen, wird seit Wochen von Russlands Armee und der Söldnertruppe Wagner beschossen. Es gebe «fast kein Leben» mehr in Soledar, sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, «keine intakte Wand».

Nun scheint es, als ob Russland ein entscheidender Durchbruch gelungen wäre. Jewgeni Prigoschin, bekannt als «Putins Koch» und Geldgeber der Wagner-Truppe, verkündete bereits in der Nacht die Eroberung der Stadt. Das gesamte Stadtgebiet sei unter Kontrolle seiner Einheiten.

Die letzte Bastion der Ukrainer im Donbass

Zu denken gibt, dass die Ukrainer dies nicht mehr bestreiten. Eigenen Angaben zufolge hat das Militär an 13 verschiedenen Orten Angriffe der Russen abwehren können - Soledar im Donbass wird im Lagebericht des Generalstabs dabei nicht erwähnt. Dies deutet darauf hin, dass zumindest Teile von Soledar tatsächlich in die Hände der Russen gefallen sein könnten. Das britische Verteidigungsministerium bestätigt dies.

Soledar liegt nur wenige Kilometer von Bachmut entfernt. Kriegsreporter Kurt Pelda berichtete exklusiv für CH Media noch vor wenigen Tagen als einer der wenigen Journalisten persönlich aus der umkämpften Stadt. Dort scheitern die Russen seit Monaten mit ihrem geplanten Einmarsch. Ein brutaler Abnützungskampf tobt seither um die Stadt. Fällt Soledar an die Russen, steigen ihre Chancen auch in Bachmut.

Und dabei, so die Befürchtung, würde es wohl nicht bleiben: Für die ukrainische Armee ist die Region auch deshalb von zentraler Bedeutung, weil sie Teil des ukrainischen Festungswalls vor dem Gebiet zwischen Slowjansk und Kramatorsk ist. Dieses wiederum ist die letzte Bastion der Ukrainer im Donbass, der letzte verbliebene Grossraum, der noch nicht in die Hände der russischen Armee gefallen ist.

Renommiertes US-Institut sieht Soledar nicht nicht in russischer Hand

Ganz eindeutig scheint die Situation allerdings noch nicht zu sein. Das im Krieg gegen die Ukraine für gewöhnlich bestens informierte amerikanische Institute for the Study of the War (ISW) hat Soledar noch nicht abgeschrieben. Zwar gebe es eine visuelle Bestätigung dafür, dass Wagner-Truppen am Dienstag ins Zentrum der Stadt vorgedrungen seien. Ob sie allerdings die gesamte Stadt unter Kontrolle gebracht hätten, sei unklar.

Der «russische Grossangriff», wie Selenski den Vorstoss auf Soledar nennt, scheint nun zu einem blutigen Häuserkampf im Stadtzentrum zu werden. Ukrainische Medien zitieren Soldaten, die von perfiden Taktiken der russischen Angreifer berichten. Demnach schicken die Angreifer schlecht ausgerüstete, frisch eingezogene Rekruten als Kanonenfutter in die Schlacht. Hohe Verluste auf beiden Seiten seien die Folge.

Von Tausenden Toten Russen spricht Selenski und fragt: «Was will Russland hier gewinnen?» Das gesamte Land um Soledar sei bereits gepflastert mit Leichen.

