Zwei Korruptionsfälle erschüttern die Ukraine

Ukraine-Krieg Bestechungsaffären im dümmsten Moment: Selenski kündigt ein hartes Durchgreifen an Gleich von zwei staatlichen Korruptionsskandalen wird die Ukraine erschüttert, was ihre Glaubwürdigkeit bei Verbündeten und Geldgebern untergräbt. Doch die beiden Affären haben auch etwas Positives. Bojan Stula

Ukrainische Soldaten tragen eine Lebensmittellieferung zur Feldküche. Nun steht der Verdacht im Raum, dass sich Armeelieferanten dank staatlicher Mithilfe unzulässig bereichern. Ashley Chan/Getty

Es ist ein regelrechter Festtag für russische Propagandisten und ihre Trolle im Ausland: Die beiden Korruptionsskandale in der Ukraine, die in den vergangenen 48 Stunden ruchbar geworden sind, bieten reichlich Stoff für neue Hass-Posts und Verunglimpfungen des Kriegsfeinds.

«Selenski will die Korruption bekämpfen? Das ist der Witz des Jahrhunderts!» Oder: «In der Ukraine dreht sich alles nur um Korruption!» So und noch viel schlimmer lauten entsprechende Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Unterschlagen dabei wird, dass beide Affären von ukrainischen Medien sowie staatlichen Stellen aufgedeckt worden sind, was auf eine nach wie vor funktionierende Zivilgesellschaft hindeutet. Im ersten Fall geht es um überteuerte Preise für Lebensmittel von Armeelieferanten. Im zweiten um Schmiergelder an den Vize-Minister für Infrastrukturentwicklung, die er bei der Beschaffung von Stromgeneratoren eingesackt haben soll.

Zuerst berichtete Yuri Nikolov, Reporter und Antikorruptionsspezialist des Onlineportals Zn.Ua, über ein Geheimpapier aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium, das ihm zugespielt wurde. Aus dem Papier geht hervor, dass das Verteidigungsministerium Ende Dezember Lieferantenverträge für Lebensmittel an die Armee zu völlig überhöhten Preisen abgeschlossen hat. Während ein Ei im Kiewer Supermarkt umgerechnet 17 Rappen kostet, bezahlt das Ministerium den Armeelieferanten 42 Rappen. Für ein Kilo Kartoffeln, das im Handel 22 Rappen kostet, muss die Armee 54 Rappen bezahlen.

Insgesamt geht es bei den Lieferverträgen um eine Summe von rund 328 Millionen Franken, von denen mindestens ein Drittel zu viel bezahlt werde, so der Autor. Nikolov entschuldigt sich in seinem Artikel im Voraus «für den Schmerz, den er bei seiner Leserschaft verursachen» werde. Doch müsse sich viel eher das Verteidigungsministerium entschuldigen: Denn «der wachsende Appetit auf Unterschlagung und die Untaten von Bürokraten in der Etappe» schwächten die ukrainische Verteidigungsbereitschaft im Krieg mit Russland.

Haufenweise Geldbündel auf den Tischen

Einen Tag später, am Sonntag, bestätigte die staatliche Antikorruptionsbehörde Nabu die Verhaftung von Vizeminister Wassili Losinski. Ihm wird vorgeworfen, rund 367'000 Franken an Schmiergeldern für die Anschaffung von Stromgeneratoren zur Bewältigung der Energiekrise im Land kassiert zu haben.

Nabu-Beamte stellen die Geldbündel sicher. Bild: ZVG/Nabu

Bei Razzien, an denen laut staatlichen Angaben 150 Nabu-Beamte beteiligt waren, seien in den Büroräumen von Losinskis Geschäftspartnern rund 1 Million in der Landeswährung Hrywna (rund 25'000 Franken) sowie 38'000 US-Dollar sichergestellt worden. Veröffentlichte Bilder zeigten haufenweise Bündel an Bargeld, das auf Tischen herumlag. Ein weiterer Komplize wurde laut Nabu verhaftet, als er versuchte, das Land zu verlassen.

Es kann darüber spekuliert werden, ob die Nachricht von Losinskis Verhaftung als indirekte Reaktion auf den Lebensmittelskandal publik gemacht wurde. Enthüllungen über staatliche Unterschlagung stellen eine massive Gefährdung der Spendebereitschaft von Drittstaaten und privaten Organisationen dar. Jedenfalls liess Staatspräsident Wolodimir Selenski in seiner Videobotschaft vom Sonntagabend keinen Zweifel daran, dass er entschlossen gegen alle Formen von Korruption im Staatsapparat vorgehen werde.

«Die Gesellschaft wird alle Informationen bekommen, und der Staat wird die notwendigen mächtigen Schritte ergreifen», kündigte Selenski an. So sei auch der beschuldigte Losinski von seinem Ministerposten enthoben worden. Im Fall der überhöhten Lebensmittelpreise wurde der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow bereits vor Selenskis Ansprache von der Sicherheitskommission vorgeladen, um im Parlament in Kiew Rede und Antwort zu stehen.

Zu den Medienenthüllungen sagte Selenski: «Ich bin den Journalisten dankbar, die sich mit den Fakten beschäftigen und das ganze Bild erstellen.» Zudem kündigte er diese Woche «Entscheidungen an, die bereits getroffen, aber noch nicht veröffentlicht sind, um die Korruption und Bereicherung im Amt weiter zu bekämpfen».

Auf Twitter betonte der frühere ukrainische Wirtschaftsminister Timofi Milovanov, welchen Fortschritt die Verhaftung von Losinski darstelle. Noch zu seiner Zeit hätten ähnliche Untersuchungen durch untergeordnete Dienststellen kaum je Konsequenzen gehabt, geschweige denn zu Verhaftungen geführt. Jetzt aber zeigten beide Fälle, dass die Korruption in der Ukraine zwar «episodisch ist, aber dafür der Kulturwandel hin zu deren Bekämpfung systemisch wird».

