Banken, Wirtschaft, Computer: EU schnüren "härteste" Sanktionen

Ukraine-Krieg Banken, Wirtschaft, Computer: EU-Regierungschefs schnüren «härtestes Sanktionspaket» Die Europäische Union will der russischen Wirtschaft die Luft abschnüren. Aber auch Weissrussland soll für seine Komplizenschaft bestraft werden. Remo Hess, Brüssel 24.02.2022, 20.35 Uhr

«Massiv», «beispiellos», oder gar das «härtestes Sanktionspaket, das wir je beschlossen haben» - so wird die EU laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aussenbeauftragten Josep Borrell auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagieren.

Noch am Tag der Kriegs-Attacke kamen die 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, um über die Strafmassnahmen zu beraten. Details wurden zunächst noch nicht bekannt. Von der Leyen umriss jedoch schon ziemlich genau die Bereiche, wo die EU in enger Abstimmung mit den USA, Grossbritannien und anderen westlichen Verbündeten ansetzen will: Man ziele auf die «strategischen Sektoren» der russischen Wirtschaft.

Von der Leyen: «Diese Sanktionen sind konzipiert, um den Interessen des Kremls und der Möglichkeit zur Kriegsfinanzierung einen harten Schlag zuzufügen.» Zum Beispiel mit einem Export-Embargo westlicher Schlüsseltechnologien sowie einem Verbot für russische Banken auf dem Europäischen Finanzmarkt aktiv zu sein.

Breite und «beispiellose» Sanktionen – aber noch nicht ausgeschossen

Ein provisorischer Entwurf der Sanktionsvorschläge, der vor dem Gipfeltreffen durchgesickert war, wurde konkreter: Zusätzlich zu den bereits am Vortag sanktionierten russischen Grossbanken würden weitere wie der Gigant Sberbank und Privatbanken wie die Alfa Bank and Bank Otkritie vom EU-Geschäft ausgeschlossen. Die Finanzierung von bedeutenden russischen Staatsunternehmen würde verboten. Unter das Handels-Embargo könnten auch Computer, Software und Elektronikbestandteile fallen. Ebenso die Ausfuhr von Material und Technologie, die Russland braucht, um sein Öl zu raffinieren oder um seine Luftfahrtbranche zu unterhalten.

Zusätzlich zu den 351 sanktionierten Duma-Abgeordneten drohen den restlichen russischen Parlamentarier Kontensperrungen und Reiseverbote. Ebenso ins Fadenkreuz geraten könnten die Angehörigen des russischen Sicherheitsrates und Oligarchen. Bereits am Montag auf die Sanktionsliste gesetzt wurde Verteidigungsminister Sergej Schoigu, einer von Putins engsten Vertrauten, der mit dem Präsidenten auch schon mal gemeinsame Jagdferien in der sibirischen Taiga macht. Auf dem Tisch liegt zudem eine Abkehr der erleichterten Einreise für russische Staatsbürger in die EU.

Swift-Zahlungsverkehr bleibt in der Hinterhand

Für Fragezeichen sorgte aber, was vorderhand nicht auf der Liste zu sein schien: Der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehr Swift. Der ukrainische Aussenminister Dmitri Kuleba forderte diese Massnahme am Donnerstagabend ultimativ: «Ich sage es ganz undiplomatisch: Jeder der daran zweifelt, ob Russland von Swift ausgeschlossen werden soll, muss verstehen, dass dann auch Blut von unschuldigen ukrainischen Männern, Frauen und Kindern an seinen Händen klebt», so Kuleba auf Twitter.

Aus EU-Kreisen hiess es, dass Swift durchaus nicht vom Tisch sei. Man habe sich am Donnerstag auf das konzentriert, was kurzfristig möglich sei. Oberste Priorität habe, die Einheit zu wahren. Ein drittes Sanktionspaket sei bereits in Vorbereitung. Ebenso Strafmassnahmen gegen Weissrussland, welches sich am russischen Angriff mitschuldig gemacht habe.

Kommissionspräsidentin von der Leyen äusserte sich auch zur Frage der ukrainischen Flüchtlinge, mit denen man zu tausenden rechnet. Die EU habe sich mit den Nachbarstaaten seit Wochen auf eine solche Situation vorbereitet und Notfallpläne vereinbart. Die EU sei bereit, diese Menschen aufzunehmen. Von der Leyen hiess sie explizit «willkommen».

Nato aktiviert ihre Verteidigungspläne

Am Freitag wird ein kurzfristig anberaumter Krisengipfel der Nato stattfinden, wo auch die Nicht-Mitglieder Finnland und Schweden teilnehmen werden. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, hat die Allianz jetzt formell ihre Verteidigungspläne aktiviert. Stoltenberg: «Dies ist ein kluger und defensiver Schritt, um die Verbündeten während dieser Krise zu schützen und abzuschirmen».

Konkret bedeutet das, dass der Nato-Oberbefehlshaber, US-General Tod Wolters, jetzt über die Nato-Truppen verfügen kann, und zwar einschliesslich der sogenannten schnellen Eingreiftruppe, die bis zu 40'000 Mann umfasst. Zuvor haben Bulgarien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei Konsultationen unter Artikel 4 des Nato-Vertrags eingeleitet. Diese finden statt, wenn die territoriale Integrität oder Sicherheit eines Nato-Mitglieds bedroht ist. Erwartet wird, dass die Nato bald neue Truppen an die Ostflanke verlegen wird.

Russlands Angriff auf die Ukraine wird zudem auch längerfristig Spuren hinterlassen. Stoltenberg: «Russlands Handlungen stellen eine ernste Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit dar und sie werden geostrategische Konsequenzen haben.» Dass die Nato direkt in der Ukraine eingreifen könnte, gilt aber weiter als ausgeschlossen.