Westliche Waffenlieferungen an die Ukraine stossen an Grenzen

Ukraine-Krieg Alarmstimmung in der Ukraine: Der Westen stösst mit Waffenlieferungen an seine Grenzen Schlecht vorbereitet auf den Krieg in der Ukraine geraten die Amerikaner und Europäer langsam an ihre Grenzen. Analysten sprechen von einem Versagen der westlichen Militärstrategie.

Amerikanische Javelin-Raketen werden von ukrainischen Soldaten in Empfang genommen. Keystone

Dass die Ukraine gegen die zahlenmässige Übermacht Russlands bestehen und sogar kontern kann, verdankt sie ihren entschlossenen Soldaten – aber auch den westlichen Waffenlieferungen. Und zwar in jeder Kriegslage. 8500 Panzerabwehrraketen des Typs Javelin stoppten den russischen Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew. 1600 Stinger-Luftabwehrraketen kompensierten den Mangel an ukrainischen Kampfjets.

In dem faktischen Artilleriekrieg entscheiden die 140 amerikanischen M777-Haubitzen manches Gefecht. Und im Osten schlagen 20 Mehrfach-Raketenwerfer namens Himars – eine moderne Version der «Stalinorgeln» im Zweiten Weltkrieg – die Russen aus dem Feld. Nicht zu vergessen: Zu all diesen Waffen lieferten die Amerikaner allein bisher mehr als eine Million Granaten von 105 bis 155 Millimeter Durchmesser.

Ganz klar: Ohne diese eigentliche Schützenhilfe hätte die Ukraine dem russischen Ansturm nicht standgehalten. Dieser Erfolg hat seinen Preis. Mit dem letzten, noch hängigen Aufstockungsantrag von Präsident Joe Biden wird der US-Kongress schon mehr als 100 Milliarden Dollar an Rüstungshilfe gesprochen haben. Aus Europa kommen ebenfalls Milliarden-Werte zusammen.

In Südkorea nachbestellt

Zunehmend reissen diese Waffenlieferungen gewaltige Lücken in die Bestände. Bei neuen M777-Lieferungen können die Amerikaner nicht mehr auf ihre Reserven zurückgreifen, sondern müssen sich in den eigenen Armeebeständen bedienen. Stinger-Raketen müssen sie im eigenen Land, 155-Millimeter-Granaten in Südkorea nachbestellen. Auch die Lieferung zusätzlicher Himars-Werfer wird Monate in Anspruch nehmen.

In Europa sieht es nicht besser aus. Frankreich hat zum Beispiel 18 von der ukrainischen Armee geschätzte Caesar-Kanonen geliefert. Präsident Emmanuel Macron hat Kiew weitere Exemplare versprochen. Rüstungsexperten und Politiker debattieren aber, ob diese nicht für die eigene Armee gebraucht würden. Das behauptet jedenfalls die rechtspopulistische Putin-Versteherin Marine Le Pen aus durchsichtigen Gründen.

Der Strategieexperte Pierre Haroche entgegnet, dass das ukrainische Schlachtfeld auch für Länder wie Frankreich als vorgeschobene Front zu verstehen sei. Mit anderen Worten: In der Ukraine schützten die Caesar-Kanonen auch französische Interessen.

Caesar-Haubitze französischer Machart. Keystone

Unbestritten ist unter Nato-Experten, dass der Ukraine-Krieg die Schwachstellen nicht nur der russischen, sondern auch der westlichen Armeen aufzeigt. Seit dem Ende des Kalten Krieges hätten die «asymmetrischen Konflikte» gegen Terroristen oder schwache Armeen wie im Irak zum «Abbau gewisser Kapazitäten» geführt, gestand der französische Generalstabschef Thierry Burkhard bei einer Anhörung in der französischen Nationalversammlung.

Auch Yohann Michel vom Internationalen Institut für strategische Studien (IISS) meinte: «Erst jetzt setzt sich die Erkenntnis durch, dass wir zu stark auf das Prinzip ‹Technologie statt Quantität› gesetzt hatten.» Die Lagerbestände seien für einen kurzen, im Jargon «hochintensiven» Krieg gedacht. Aber nicht für einen langen Artillerie-Krieg wie in der Ukraine. «Das erklärt einige Engpässe», sagte Michel.

«Kriegswirtschaft» wird ausgebremst

Die Rüstungsproduktion neu anzuwerfen, ist allerdings nicht so einfach. US-Konzerne wie Raytheon oder Lockheed-Martin bleiben paradoxerweise vorsichtig. Sie befürchten, dass nach einem Kriegsende die Aufträge wieder in sich zusammenfallen könnten; dann müssten die neu eingestellten Arbeiter wieder entlassen und Produktionsstrassen stillgelegt werden.

Ausserdem hängt heute die gesamte Rüstungsindustrie an vielen kleinen Zulieferern – und nicht alle sind bereit oder in der Lage, die Produktion hochzufahren. In Paris hat das Verteidigungsministerium eruiert, dass von den 4000 Rüstungsfirmen des Landes 200 ausser Stande sind, ihre Kadenzen zu steigern. Sie bremsen faktisch die «Kriegswirtschaft» aus, die Macron in bewusster Dramatisierung beschworen hat.

