Ukraine-Krieg: Einschlag von Rakete in Polen – eine Übersicht

Ukraine-Krieg Was steckt hinter dem Raketen-Einschlag in Polen? Eine Übersicht in 6 Punkten Die Nachricht vom Einschlag einer Rakete auf Nato-Gebiet in Polen bereitet weltweit Sorgen. Ein Angriff aus Russland – oder ein ukrainischer Abwehrversuch? Der Vorfall in der Übersicht. 1 Kommentar 16.11.2022, 08.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zeitgleich mit neuen massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine schlug am Dienstagabend eine Rakete auf dem Gebiet des Nato-Mitglieds Polen ein. Mindestens zwei Menschen starben dabei. Im Kreis der G7-Staaten und Nato-Partner, von denen viele Staats- und Regierungschefs wegen des G20-Gipfels am Mittwoch auf Bali zusammensassen, hatte das eine Reihe von Krisensitzungen zur Folge.

US-Präsident Joe Biden zufolge deuten erste Erkenntnisse zur Flugbahn der Rakete darauf hin, dass sie nicht aus Russland abgefeuert wurde - möglicherweise eine Flugabwehrrakete der Ukraine? Viele Fragen sind noch offen. Ein Überblick:

Nach Angaben des polnischen Aussenministeriums handelt es sich um eine Rakete aus russischer Produktion. Sie schlug am Dienstag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Przewodow ein - einem Dorf ganz im Osten des Landes, keine zehn Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Zwei polnische Staatsbürger starben dabei.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Über den genauen Ablauf gab es auch Stunden später noch keine gesicherten Erkenntnisse. Polens Präsident Andrzej Duda sagte: «Wir wissen, dass es praktisch den ganzen Tag über einen russischen Raketenangriff auf die Ukraine gegeben hat. Aber wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. Die Ermittlungen laufen.»

Biden sagte am Mittwoch am Rande des G20-Gipfels, die Flugbahn der Rakete lasse es «unwahrscheinlich» erscheinen, dass sie aus Russland abgefeuert wurde. Später berichtete er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer der Krisensitzungen hinter verschlossenen Türen, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus Beständen der Ukraine handeln könnte.

Erste Fotos von Trümmerteilen an der Einschlagstelle deuteten für Experten auf eine Rakete des Flugabwehrsystems S-300 hin. Auch Biden soll von einer solchen Rakete gesprochen haben. Das System S-300 ist sowjetischer Bauart und heute wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr gegen die russischen Angriffe. Allein am Dienstag feuerte Russland nach Kiewer Zählung mehr als 90 Raketen und Marschflugkörper ab.

Nahe der Einschlagstelle werden Personen kontrolliert. Keystone

Der Nato-Staat zwischen Deutschland und der Ukraine versetzte Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Warschau bestellte zudem den russischen Botschafter ein und alarmierte die Nato. Ein Regierungssprecher erklärte anschliessend, man habe mit den Nato-Verbündeten beschlossen zu überprüfen, ob es Gründe gebe, die Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags einzuleiten. Am Mittwochvormittag wollten die ständigen Vertreter der Bündnisstaaten bei der Nato in Brüssel zu einer Krisensitzung zusammenkommen.

Der Artikel sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht. Konkret heisst es darin: «Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.» Konkrete Reaktionen muss das nicht zur Folge haben.

Der Artikel wurde Nato-Angaben zufolge seit der Gründung des Bündnisses 1949 sieben Mal in Anspruch genommen - zuletzt am 24. Februar, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Beantragt wurde das damals von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei und der Tschechischen Republik.

Warum beantragt Polen nicht den Bündnisfall nach Artikel 5? Weil es bislang keine Hinweise darauf gibt, dass die Rakete gezielt auf das polnische Dorf abgefeuert wurde. In Artikel 5 ist geregelt, dass die Nato-Staaten einen bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere Partner als Angriff gegen alle ansehen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, Beistand zu leisten. Artikel 5 wurde erst ein einziges Mal aktiviert worden - nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Dies führte dazu, dass Deutschland und andere Nato-Staaten sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Kaida in Afghanistan beteiligten.

Die Staats- und Regierungschefs der sieben grossen westlichen Demokratien (G7) erfuhren vom Einschlag der Rakete mehr als 11'000 Kilometer weiter - beim G20-Gipfel auf Bali. Zum Zeitpunkt der Explosion sassen die meisten dort gerade bei einem Abendessen unter freiem Himmel. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow, der Kremlchef Wladimir Putin vertrat, hatte die indonesische Insel in diesem Moment schon verlassen. Am Morgen danach berief Biden dann die Krisensitzung ein. Später wurde eine Erklärung veröffentlicht, in der es heisst:

«Wir bieten Polen unsere volle Unterstützung und Hilfe bei den laufenden Ermittlungen an.»

Zugleich wurde Russland für «barbarische Angriffe» verantwortlich gemacht.

Nach den Raketeneinschlägen hat sich am Dienstagabend auch Aussenminister Ignazio Cassis auf Twitter zu Wort gemeldet. Er sei sehr besorgt über die jüngsten Entwicklungen in Polen und der Ukraine. Weiter fordere er grösste Zurückhaltung aller Beteiligten, damit die Gründe für den Vorfall und die dafür Verantwortlichen ermittelt werden können.

Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hat eine harte und «prinzipienfeste» Reaktion gefordert. Das habe er bei einem Telefonat mit US-Aussenminister Antony Blinken deutlich gemacht, teilte Kuleba am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Demnach verurteilte er den «Russlands Raketenterror».

Russland beschiesst die Ukraine täglich mit Raketen. Blinken nimmt wie US-Präsident Joe Biden am G20-Gipfel der grossen Industrie- und Schwellenländer auf Bali teil. Biden hatte nach einer Krisensitzung am Morgen auf der indonesischen Insel gesagt, dass die Rakete wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert worden sei.

Auch Präsident Selenskyj äusserte sich. Er habe mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda telefoniert. Man habe Informationen ausgetauscht und die Fakten geklärt. Europa und die Welt müssten vor Russland beschützt werden.

Der Ex-Militärpilot und Armeexperte Michael Fiszer skizziert im polnischen Polit-Magazin Polityks drei mögliche Optionen abseits eines mutwilligen russischen Angriffs:

Eine defekte russische Rakete: Möglich ist laut Fiszer, dass es einen Fehler im Navigationssystem einer russischen Rakete gab und diese ihr eigentliches Ziel komplett verfehlte. Von den tausenden Raketen, die Russland abfeuere, gebe es immer wieder solche mit Defekten, die nicht dort einschlagen, wo sie sollten. Eine russische Rakete wurde durch eine ukrainische Flugabwehrrakete beschädigt: Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass eine von Russland abgefeuerte Rakete von der ukrainischen Luftabwehr getroffen, aber nicht ganz abgeschossen, sondern nur beschädigt wurde. Das Navigationssystem der Rakete könnte dabei beschädigt worden und die Rakete damit nicht mehr kontrollierbar gewesen sein, woraufhin sie abstürzte, sobald sie keinen Treibstoff mehr hatte, so Fiszer. Eine fehlgeleitete ukrainische Flugabwehrrakete: Als dritte Möglichkeit kommt laut Fiszer auch eine ukrainische Flugabwehrrakete in Frage, die ihr Ziel verfehlte und deren Selbstzerstörungsmechanismus nicht funktionierte. Dann müsste es sich laut dem Militärexperten aber um eine Rakete des S-300PM-Systems handeln. Er bezeichnet diese Möglichkeit als eher unwahrscheinlich, da die Ukraine nur über wenige solcher Systeme verfüge und diese nach aktuellem Kenntnisstand vor allem in der Region Charkiw und Kiew zum Einsatz kämen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur DPA sprach US-Präsident Joe Biden am frühen Mittwochmorgen aber genau von diesem S-300PM-System, das die Ukraine zur Luftabwehr einsetzt. Offizielle Bestätigungen stehen aber noch aus. (dpa/chmedia)

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen