Berner Bänz Margot über Human Front Aid und Ukraine-Krieg

Stefan Graf / Kurt Pelda

Ukraine-Konflikt «Der Krieg tobte in mir»: Reportage aus dem grössten Freiwilligencenter der Ukraine in Odessa Nach dem Angriff Russlands versuchten viele, die Ukraine zu verlassen. Auch der Berner Kulturschaffende Bänz Margot. Doch ihm war nicht wohl dabei, seine Freunde im Stich zu lassen. So gründete der Schweizer kurzerhand das Hilfswerk Human Front Aid. Uns hat er von seinen Erfahrungen vor Ort berichtet. Kurt Pelda Jetzt kommentieren 11.09.2022, 05.00 Uhr

Es ist der 24. Februar – der Tag, an dem die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Der Berner Bänz Margot verweilt seit Neujahr in der Stadt Odessa im Süden des Landes, wo sich der Kulturschaffende einen Freundeskreis aufgebaut hat. Die Strassen sind leer und verlassen, der Schock sitzt tief. Heute sitzt Bänz in einer Bar in derselben Stadt und erzählt unserem Korrespondenten, wie er sich nach Kriegsbeginn mit seinem Verein Human Front Aid als Flüchtlingshelfer etablieren konnte. Davor aber musste er seine Angst vor dem Krieg überwinden:

Interview: Stefan Graf

Die Angst vor der russischen Armee ist gross. Bänz, wie ihn alle nennen, flüchtet ins kleine Nachbarland Moldawien, wo er kurz nach seiner Ankunft bereits beginnt zu helfen: Sei es als Tröster am Telefon, als Springer für Lebensmittel und Hygieneprodukte oder als Unterstützer bei Evakuierungen. Doch das Land wird zu Beginn der Krise regelrecht überrannt, wie er erzählt. Grosse internationale Organisationen seien kaum vor Ort gewesen oder hätten ihm nicht geholfen, also holte sich Bänz anderweitig Unterstützung.

Seine Spendenaufrufe in den sozialen Medien finden Anklang, doch er sieht mehr Potenzial in einem Verein: Mit der Unterstützung von zwei Helfern aus der Schweiz entsteht schliesslich humanfrontaid.org. Bänz:

«Für mich ist es keine Organisation, sondern eine Bewegung. Human Front Aid ist zu einem Symbol geworden.»

Über 170’000 Franken Spendengelder seien bisher über das Vereinskonto zusammengekommen – Geld, das Bänz wiederum für Lebensmittel und Evakuierungen eingesetzt hat. Wohin das Geld genau fliesst, mache er auf Sozialen Medien transparent, indem er von jedem Einsatz einen Beitrag veröffentlicht. «Das hat sicher dazu beigetragen, dass uns die Menschen vertrauen.»

Auch aus der Heimat erhält der Berner Unterstützung, etwa mit diversen Benefizkonzerten. Eine davon organisieren sogar seine eigenen Eltern Res und Ruth Margot, beide Musiker. Vor dem Konzert im April sprachen sie noch mit TeleBärn über ihren Sohn. Dieser wirkte beim Skype-Gespräch mit der Fernsehredaktion noch sichtlich angespannter als beim Treffen mit unserem Korrespondenten in Odessa:

TeleBärn

Wieder zurück nach Odessa

Die Flüchtlingsströme nach Moldawien versiegen nach gut einem Monat – es kehrt wieder etwas Ruhe ein, und nun tauchen auch die grossen Hilfsorganisationen auf, wie Bänz erzählt. Die Not in der Ukraine aber sei nach wie vor sehr gross. Also kehrt der Berner wieder zurück nach Odessa, wo er ähnliche Umstände vorfindet wie zu Beginn in Moldawien:

«Es fehlte an allem.»

Die Wirtschaft ist am Ende, viele Leute seien arbeitslos und auf Lebensmittelspenden angewiesen. In Odessa können sich diese Personen an das grösste Freiwilligencenter der Ukraine wenden, «Gostini Hata». Dort ist mittlerweile auch Bänz im Einsatz. Doch als er dort ankommt, vermisst er erneut die Präsenz von grösseren Organisationen wie dem Roten Kreuz oder Unicef:

Interview: Stefan Graf

Heute sieht das anders aus, wie Bänz auch in der Reportage im Freiwilligenzentrum erzählt: Die Organisationen sind mit grossen Zelten anwesend und versorgen die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. «Das ist eine grosse Erleichterung für mich», so Bänz Margot. «Es ist schön zu sehen, dass Odessa wieder lebt.»

