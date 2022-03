UKRAINE Ins Auge des Sturms: EU-Trio stattet Selenski Solidaritätsbesuch in Kiew ab – nicht ohne Risiko Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisen in die umkämpfte ukrainische Hauptstadt. Remo Hess, Brüssel 15.03.2022, 16.19 Uhr

Hat den Überraschungsbesuch eingefädelt: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit dem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala. Keystone

Dienstagmorgen, acht Uhr irgendwo im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Während am zwanzigsten Tag nach dem Angriff auf die Ukraine weiter Bomben fallen und die Menschen zu Hunderttausenden aus dem Land fliehen, überquert ein Zug die Grenze in der Gegenrichtung. An Bord befinden sich der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, sein Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski, der tschechische Premier Petr Fiala sowie sein slowenischer Amtskollege Janez Jansa.

Ihr Ziel ist die umkämpfte ukrainische Hauptstadt Kiew, die mittlerweile von drei Seiten von den Russen belagert wird. Ihre Mission: dem ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenski im Namen der EU den Rücken zu stärken. «Unser Ziel ist es, die uneingeschränkte Solidarität der Europäischen Union für die Ukraine und ihre Freiheit und Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen», schrieb Fiala auf Twitter. Im Gepäck hätten sie zudem ein «umfassendes Paket an Unterstützung für die Ukraine und ihre Bürger», so Fiala.

Was, wenn eine russische Rakete versehentlich den Zug trifft?

Die Reise ist nicht ohne Risiko. Tagelang wurde sie unter höchster Geheimhaltungsstufe vorbereitet. Am Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs vergangenen Woche in Versailles haben sich die Drei eng mit EU-Kommissionschefin bereits Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel abgestimmt und die wichtigsten der Staats- und Regierungschefs vorinformiert. Auch die UNO und der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wurden ins Bild gesetzt. Anzunehmen ist zudem, dass auch die Russen auf dem Laufenden sind. Kaum vorzustellen jedenfalls, was los wäre, wenn eine russische Rakete den Zug mit den drei Regierungschefs treffen würde. Die Gefahr besteht: Seit Tagen lässt Russlands Präsident Wladimir Putin auch Ziele in der Westukraine bombardieren. Kiew selbst war in der Nacht auf Dienstag wieder Ziel von Luftangriffen und Artilleriebeschuss.

Der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski neben dem damaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili. Keystone

Dass es zu einem Zwischenfall kommt, ist also nicht auszuschliessen. Es stellt sich deshalb die Frage, warum das EU-Trio das Risiko auf sich nimmt und mitten ins Kriegsgebiet reist. Die Erklärung findet sich in der Vergangenheit: 2008 war es der später bei einem Flugzeugabsturz verstorbene polnische Präsident Lech Kaczynski, der Zwillingsbruder des heute amtierenden Vize-Premiers Jaroslaw, der zusammen mit den damaligen Regierungschefs der Ukraine und des Baltikums in das von Russland angegriffene Georgien reiste. Vor dem georgischen Parlament hielt Kaczynski eine bewegende Rede, die die Wahrnehmung der russischen Aggression im Ausland prägen sollte, wie Premier Morawiecki am Dienstag auf Facebook schrieb. «Heute ist es Georgien, morgen die Ukraine – danach die baltischen Staaten und vielleicht ist dann auch mein Land dran», sagte Kaczyinski damals. Eine düstere Prophezeiung, die sich zumindest zum Teil bereits erfüllt hat.