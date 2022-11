Ein Toter bei schweren Unwettern in Valencia

Bei heftigen Unwettern ist am Wochenende eine Person in Spanien ums Leben gekommen. Ein 17-Jähriger wurde von einem herabstürzenden Ast erschlagen, wie spanische Medien berichten. Die Region Valencia wurde von den starken Regenfällen besonders schlimm in Mitleidenschaft gezogen, wie Videos auf Twitter zeigen.