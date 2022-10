Twitter: So will Elon Musk den Internet-Dienst nun umbauen

Übernahme Eigentlich will er doch nur Spass haben: Was Elon Musk nun mit Twitter vorhat und warum er damit weltweit für Unruhe sorgt Der reichste Mann der Welt ist nun auch offiziell Alleinherrscher über den Kurznachrichtendienst Twitter. Elon Musk will die Plattform umgestalten. Das sorgt für Unruhe, nicht nur bei Werbekunden. Renzo Ruf, Washington 1 Kommentar 28.10.2022, 18.06 Uhr

Am Ziel: Elon Musk ist seit Freitag Alleinbesitzer des Kurznachrichtendienstes Twitter. Bild: Pool/Getty Images Europe

Der Vogel ist frei. Mit diesen programmatischen Worten – und einem entsprechenden Tweet in englischer Sprache – begann am Donnerstagabend, kurz nach Büroschluss an der Westküste, die neue Ära des Kurznachrichtendienstes Twitter. Autor des Tweets war, keine Frage, Elon Musk, der neue Besitzer des Internetunternehmens.

Der reichste Mann der Welt, der auch an der Spitze des Autobauers Tesla und des Weltraumunternehmens SpaceX steht, ist nun Alleinherrscher über Twitter. Bereits am Freitag wurde an der New Yorker Börse der Handel mit den Aktien des 2006 gegründeten Dienstes eingestellt. (Musk wird für jedes Wertpapier 54.20 Dollar bezahlen oder 50 Cents mehr als die Aktie am Donnerstag zu Handelsende wert war.)

Musk hat viel vor mit Twitter, obwohl er sich zuletzt mit Händen und Füssen geweigert hatte, den im Frühsommer unterzeichneten Kaufvertrag zu erfüllen. Bereits am Donnerstag entliess er die bisherige Führungsspitze um Konzernchef Parag Agrawal und Finanzvorstand Ned Segal.

Dieser Schritt könnte der Vorbote einer veritablen Entlassungswelle sein, hatte Musk in den vergangenen Wochen doch angekündigt, er wolle «75 Prozent» der 7500 Twitter-Angestellten loswerden. Am Mittwoch ruderte Musk allerdings während einer Visite des Firmenhauptsitzes in San Francisco zurück und sagte, er wolle diese Ankündigung nicht umsetzen.

Nach Abschluss dieser Säuberungswelle will der Alleinbesitzer die Sperren rückgängig machen, mit denen die alte Twitter-Spitze Userinnen und User bestrafte, die gegen interne Regeln verstossen hatten. (Der wohl bekannteste Ex-Twitter-User, der abgewählte Präsident Donald Trump, gab allerdings am Freitag bekannt, dass er seinem eigenen Internetdienst Truth Social zumindest vorerst treu bleiben wolle.)

Der 51-jährige Musk möchte mit diesen Massnahmen sein Versprechen erfüllen, den Kurznachrichtendienst wieder zu einem Marktplatz von Ideen zu machen, auf dem sich Politikerinnen, Medienschaffende, reiche Unternehmer und ganz normale Menschen austauschen können, ohne Angst zu haben, bestraft zu werden.

Gleichzeitig hat Musk bereits bekräftigt, dass Twitter unter seiner Ägide nicht zu einem «free-for-all hellscape», einer verwüsteten Landschaft, in der alles möglich ist, verkommen solle – auch weil dies die Werbekunden abstossen könnte.

EU: «In Europa wird der Vogel nach unseren Regeln fliegen»

Der neue Kurs wird also einer Gratwanderung gleichkommen, auch weil der Begriff der Meinungsfreiheit in den USA ganz anders ausgelegt wird als zum Beispiel in der Schweiz. So ist in Amerika selbst die Verbreitung von rassistischem und antisemitischem Gedankengut durch den ersten Zusatz zur Verfassung geschützt; das «First Amendment» verbietet es dem Gesetzgeber ausdrücklich, das Recht auf freie Meinungsäusserungen einzuschränken.

Unterschiede existieren auch bei den gesetzgeberischen Auflagen, an die sich digitale Plattformen halten müssen. Am Freitag sagte deshalb Thierry Breton, in der Europäischen Kommission zuständig für den Binnenmarkt: «In Europa wird der Vogel nach unseren Regeln fliegen.» Diesen Tweet illustrierte der Franzose mit der europäischen Fahne.

Wichtiger aber scheint, dass Musk künftig eine Plattform besitzt, auf der er uneingeschränkt seine Ideen verbreiten kann. (Musk besitzt auf Twitter mehr als 110 Millionen Follower.) Und weil der reichste Mann der Welt sich neuerdings als Weltpolitiker sieht und sich häufig in Krisenherde einmischt, wird diese Entwicklung nicht nur im Weissen Haus in Washington mit Sorgen beobachtet.

Allein in den vergangenen Monaten sorgte Musk mit seinen realitätsfernen Vorschlägen zur Beendigung des Ukraine-Krieges, mit seiner Unterstützung für die Protestbewegung im Iran und mit Ideen zur Lösung des Konflikts zwischen China und Taiwan für Aufregung.

«Ich spiele auf Twitter den Narren»

Diese Aussagen sind nicht immer schlüssig. So veröffentlichte Musk, via Twitter, einen angeblichen Friedensplan für die Ukraine, der auch vom Kreml in Moskau hätte lanciert werden können. Gleichzeitig leistet er über seine Firma SpaceX einen wichtigen Beitrag dafür, dass die Ukraine immer noch ans Internet angeschlossen ist. Und obwohl diese Versorgung über Starlink-Satelliten jeden Monat Millionen Dollar kostet, gab Musk kürzlich bekannt, dass er den Dienst mit seinem eigenen Geld aufrechterhalten werde.

Diese Woche nun drohte ein hochrangiger Vertreter des russischen Aussenministeriums, dass der Kreml Vergeltungsschläge gegen «quasi-zivile Infrastruktur» vornehmen und dabei auch Starlink-Satelliten abschiessen könnte. Ein Sprecher des Weissen Hauses sagte daraufhin, dass die US-Streitkräfte eine solche Attacke vergelten würden, ohne allerdings Details zu verraten.

Diese Reaktion zeigt: Künftig müsste Musk eigentlich jede Stellungnahme auf die Goldwaage legen. Das will er aber nicht. Er bezeichnet seine Tweets als «therapeutisch» und scheint bisweilen ehrlich erstaunt darüber zu sein, dass sie ein derart grosses Echo auslösen. Und natürlich gefällt er sich auch in der Rolle des Provokateurs und Pausenclowns, der sich nicht an Auflagen halten muss, die vom Establishment (ohne seinen Input) definiert wurden. «Ich spiele auf Twitter den Narren und schiesse mir oft selbst ins Knie», sagte Musk kürzlich der «Financial Times»-Chefredaktorin. «Ist das nicht unterhaltsam?»

