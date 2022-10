Erdogans riskantes Spiel mit der Ukraine und Wladimir Putin

Türkei Erdogans riskantes Spiel: Der Wanderer zwischen den Welten Der türkische Staatschef schickt Waffen in die Ukraine – und lehnt Sanktionen gegen Russland gleichzeitig ab. Seine Verbündeten in der NATO stellt er damit auf eine harte Probe, vor allem wegen seines eigenen Machttriebs. Gerd Höhler Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Kasachstans Präsident Kassym-Jomart Tokayev empfängt Erdogan am Mittwoch in Astana. Hier soll Erdogan auch auf Putin treffen. AP

Erst vergangenen Monat traf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Kremlchef Wladimir Putin in der usbekischen Hauptstadt Samarkand. Jetzt steht schon die nächste Begegnung an, in Astana, der Metropole von Kasachstan. Treffpunkt ist ist die Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Massnahmen in Asien (CICA). Erdogan will zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Dabei geht es auch um seine eigene politische Zukunft.

Putins letzte Brücke zum Westen

In der kasachischen Hauptstadt wird Erdogan wieder einmal in seiner Lieblingsrolle auftreten, der des Wanderers zwischen den Welten. Einerseits gibt sich der türkische Staatschef als unverzichtbarer Partner in der NATO und pocht auf die EU-Beitrittskandidatur, andererseits liebäugelt er jetzt mit dem Beitritt zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), einer Art Anti-NATO unter Führung Russlands und Chinas.

Erdogan scheint sich in diesen Kreisen besonders wohl zu fühlen. Beim jüngsten SCO-Gipfeltreffen im September in Samarkand posierte er lächelnd mit Diktatoren wie dem belarussischen Machthaber Lukaschenko und dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, der gerade in seinem Land Frauenproteste brutal niederknüppeln lässt.

Der russische Präsident Wladimir Putin, der iranische Präsident Ebrahim Raisi (Mitte) und der türkische Präsident Erdogan posieren gemeinsam bei einem Treffen in der iranischen Hauptstadt Teheran im Juli 2022. Sergei Savostyanov / AP

Besonders gut versteht Erdogan sich mit Putin. Beide Männer kennen sich gut, sie ticken ähnlich und respektieren einander. Putin braucht Erdogan als «seinen Mann» in der NATO. Dort blockiert der türkische Staatschef seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Allianz.

Wichtig ist die Türkei für Putin auch als eine der letzten Brücken zum Westen. Erdogan lehnt nicht nur als einziger Regierungschef in der NATO die Sanktionen des Westens gegen Russland ab, die Türkei unterläuft die Strafmassnahmen auch. Sie springt ein, wo es sanktionsbedingt Lieferausfälle westlicher Firmen gibt.

Wichtiges russisches Gas, wichtige russische Touristen

Auch Erdogan braucht Russland. Bei seinem Militäroperationen gegen die Kurden in Nordsyrien ist er auf die Duldung Putins angewiesen. Russland deckt 40 Prozent des türkischen Erdgasbedarfs und mehr als ein Viertel der Öleinfuhren. Der russische Staatskonzern Rosatom baut an der Mittelmeerküste das erste Kernkraftwerk der Türkei, einen zweiten Atommeiler soll Rosatom am Schwarzen Meer bauen.

Russische Touristen stellen die zweigrösste Urlaubernation in der Türkei nach den Deutschen. 2021 kamen 70 Prozent der türkischen Getreideimporte aus Russland. Vor allem das bewog Erdogan, sich im Juli als Vermittler bei den Bemühungen um ukrainische Getreideexporte ins Zeug zu legen, denn damit wurden zugleich die Ausfuhrbeschränkungen für russisches Getreide aufgehoben.

Ein Frachtschiff mit Getreide an Bord verlässt den Hafen des südukrainischen Odessa am Schwarzen Meer. Metin Aktas / Getty Images

Ob es Erdogan nun gelingt, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu vermitteln, ist zwar sehr fraglich. Aber immerhin ist er der letzte westliche Staats- und Regierungschef, dem man einen gewissen Einfluss auf Putin zutraut. Das ist der Grund, warum die NATO-Partner bisher über seine Extratouren hinwegsehen.

Furcht um den Machterhalt

Aber es ist eine riskante Gratwanderung. Erdogan stellt mit seiner schizophrenen Politik die Geduld seiner Verbündeten auf eine harte Probe. Im Ukraine-Konflikt gibt er sich als Friedensstifter. Aber zugleich überzieht er den Nachbarn und NATO-Partner Griechenland mit unverhohlenen Kriegsdrohungen.

Er fordert von Russland, die Krim und die anderen besetzten Gebiete der Ost-Ukraine «ihren rechtmässigen Besitzern zurückzugeben». Aber wie glaubwürdig klingt das aus dem Mund eines Staatschefs, dessen Land den Norden des EU-Staates Zypern und grosse Teile Nordsyriens militärisch besetzt hält?

Seit Wochen bereits erklärt Erdogan, dass Griechenland Ägäisinseln wie Rhodos, Kos, Chios, Samos und Lesbos «besetzt» halte. So auch auf einer Rüstungsausstellung im türkischen Samsun an der Schwarzmeerküste. EPA

So widersprüchlich Erdogans Politik auf den ersten Blick erscheint, hat sie doch einen gemeinsamen Nenner: Der türkische Staatschef versucht, seine Macht zu retten. Erstmals seit seinem Amtsantritt vor 20 Jahren muss er bei den im kommenden Juni fälligen Parlaments- und Präsidentenwahlen um den Machterhalt fürchten.

Setzt er die Russland-Sanktionen des Westens um, droht der schwer angeschlagenen türkischen Wirtschaft der Zusammenbruch. Mit dem Säbelrasseln im Mittelmeer will Erdogan von der Wirtschaftskrise ablenken. Politische Beobachter schliessen nicht aus, dass er dafür sogar eine militärische Konfrontation mit Griechenland riskieren würde.

