Präsidentenwahl in Tschechien: Babis und Pavel im Rennen

Tschechien General gegen Milliardär: Die fragwürdige Vergangenheit dieser Kandidaten fürs tschechische Präsidentenamt Petr Pavel und Andrej Babis wollen am Wochenende in Tschechien Staatspräsident werden. Beide haben im kommunistischen Regime Karriere gemacht – mit Berührungspunkten zur Spitzeltätigkeit. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Nur gut 28’000 Stimmen trennten im ersten Wahlgang der tschechischen Präsidentenwahlen den parteiunabhängigen Überraschungssieger Petr Pavel (62) von Andrej Babis (69), der ein ganzes Medienimperium hinter sich hat. Nun geht es Freitag und Samstag in die Stichwahl um die Nachfolge des schillernden Linkspopulisten Milosz Zeman auf der Prager Burg.

Ein Medienimperium im Rücken und Viktor Orban zum Vorbild: Kandidat Andrej Babis. Martin Divisek / EPA

Beide Kandidaten haben vor der «Samtenen Revolution» von 1989 im alten, realsozialistischen System Karriere gemacht. Ex-Premier Babis (2017-21) war als staatlicher Handelsvertreter in Marokko, Ex-General Pavel kletterte nach der Militärakademie die Karriereleiter hoch. Babis soll - wie damals nicht unüblich an solchen Gewährsposten - mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet haben, Pavel wurde von der realsozialistischen Diktatur in einen Kurs für Spione geschickt. Beide Kandidaten waren auch Mitglieder der Kommunistischen Partei.

Gibt sich das Image des Saubermanns: Der parteiunabhängige Überraschungskandidat fürs Amt Petr Pavel. Martin Divisek / EPA

Davon hat sich vor allem Petr Pavel im Wahlkampf deutlich distanziert; Babis hatte sich bereits als Regierungschef der populistischen Regierung (-2021) an diese Vorwürfe gewöhnt. Der zweitreichste Bürger Tschechiens, Herr über ein Agrar- und Medien-Imperium, könnte wegen EU-Betrugsprozessen die Immunität des Präsidentenamts gut gebrauchen. Pavel hingegen stellt sich in seinem eher farblosen Wahlkampf gerne als Saubermann dar, der dem Präsidentenamt seine Würde aus den Zeiten von Vaclav Havel (1993-2003) zurückgeben wolle.

Junge Wählerschaft könnte für Pavel entscheiden

Den Wahlkampf prägte - nebst den Vorwürfen der Stasi-Zusammenarbeit – vor allem der Ukrainekrieg und die mit 15 Prozent im EU-Vergleich hohe Inflation.

Tschechien hatte sich in der Ukrainekrise als einer der sichersten Verbündeten des demokratischen Westens erwiesen. Das Land nahm gut eine halbe Million ukrainische Flüchtlinge auf, lieferte sehr schnell Nato-kompatibel umgebaute T-72 -Panzer aus noch sowjetischer Produktion und wurde zu einem wichtigen Waffendrehkreuz für die Ukraine.

Und dies alles trotz dem Putin-Freund Zeman auf der Prager Burg, der sich allerdings nach der russischen Invasion in der Ukraine teils öffentlich geläutert gezeigt hatte.

Umso wichtiger ist in diesem Kontext nun der Ausgang der Stichwahl. Für Besorgnis bei den östlichen Nachbarn Tschechiens hat eine Äusserung von Babis gesorgt, wonach nach seinem Wahlsieg Prag Polen nicht zu Hilfe eilen würde, wenn dieses von Russland angegriffen würde. Babis gefällt sich dabei schon länger in der Rolle seines ungarischen Vorbilds Viktor Orban. Pavel stellt sich einem solchen Ansinnen entgegen und hievt die EU- und Nato-Mitgliedschaft in den Mittelpunkt. «Pavel auf die Burg, Babis in den Müll», skandieren deshalb seine Anhänger bei den Auftritten des netten grauen Herrn.

Das Zünglein an der Waage dürfte die junge Anhängerschaft der drittplatzierten Professorin Danuse Nerudova sein. Lassen sie sich noch einmal an die Urnen mobilisieren, werden die meisten von ihnen Pavel unterstützen, wie es ihr noch junges Idol empfohlen hat. Denn der Ex-General mag zwar konservative Werte hochspielen, er hat aber auch versprochen, die Ehe für LGBT-Paare zu unterstützen.

