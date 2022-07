Trump und Johnson sind weg, ihre Politik wird bleiben - Kommentar

Erfolgsrezept Trump und Johnson sind weg – ihre Politik wird bleiben: Christoph Blocher hat's vorgemacht Der US-Präsident und nun auch der britische Premierminister haben ihren Job verloren. Vor allem, weil sie als Persönlichkeiten versagt und ein Charakterproblem haben. Ihr Politikangebot aber - Nationalismus, Wirtschaftsliberalismus, Anti-Establishment-Marketing - dürfte auch in Zukunft gefragt sein. Patrik Müller Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da waren sie auf dem Höhepunkt der Macht: Boris Johnson (links) trifft Donald Trump 2019. Evan Vucci / AP

Als Boris Johnson Ende 2019 die Wahlen mit einem epochalen Sieg für sich entschieden hatte, prophezeiten manche Politbeobachter, er werde nun ein Jahrzehnt an der Macht bleiben. Johnson war es gelungen, die konservative Partei zu reanimieren, sie sprach mit ihm nicht nur das klassische Tory-Publikum an, sondern auch einfache Leute. Und so eroberte sie Arbeiterbezirke, die davor für alle Ewigkeit der Linken zugedacht schienen.

Knapp drei Jahre später verliert Johnson «den besten Job der Welt», wie er selber sagte. Er wurde von der eigenen Partei zum Rücktritt gedrängt. Gewiss hat Johnson politische Fehler begangen, zum Verhängnis wurde ihm aber sein Charakter. Partys mitten im Corona-Lockdown zu veranstalten, die Dienstbüros auf Staatskosten luxuriös auszubauen – das sind nur die schlimmsten Exzesse, die ihm das Amt kosteten.

Was Johnson und Trump verbindet - und was sie trennt

Boris Johnson und Donald Trump waren ab 2016 prägende Figuren der westlichen Politik. In jenem Jahr folgten die Briten dem begnadeten Abstimmungskämpfer Johnson und stimmten für den Brexit, im selben Jahr wählte Amerika Trump zum Präsidenten. Die zwei instinktgesteuerten Exzentriker, deren Frisuren das Leben der Karikaturisten leichter machten, wurden bald Verbündete.

Wie bei Johnson hing auch bei Trump der Job-Verlust weniger mit seiner Politik als mit seinem Charakter zusammen. Trump unterbot Johnson noch. Er erwies sich nicht bloss als Lügner und Chaot, sondern darüber hinaus als Sexist und Rassist, zudem schmeichelte er sich bei autoritären Führern wie Putin ein. Johnson hingegen zeigte aussenpolitisch Format: In Europa bot er nach Kriegsausbruch Putin als erster die Stirn. Er fährt gegen Russland den härteren Kurs als seine Kollegen Scholz in Berlin und Macron in Paris.

Im Abgang unterscheiden sich Trump und Johnson ebenfalls. Trump akzeptierte seine Abwahl nie und arbeitete gar auf einen Staatsstreich hin; wer noch Zweifel an den Ungeheuerlichkeiten vom 6. Januar 2021 hatte, wurde durch die Aufarbeitung der letzten Wochen eines Besseren belehrt. Johnson klammerte sich zwar bis zuletzt ans Amt, aber nie musste man fürchten, er plane einen Putsch.

Als genauso falsch wie die Vorhersage einer zehnjährigen Johnson-Regentschaft könnte sich nun die Prophezeiung entpuppen, die Trump-Johnson-Ära sei vorbei. Vielleicht stimmt dieser Befund für die beiden Männer. Dass Johnson je wieder ins höchste Amt kommt, ist kaum vorstellbar. Ein Comeback gelang im 20. Jahrhundert nur der Ausnahmeerscheinung Churchill. Bei Trump ist das weniger sicher, er liebäugelt mit einer erneuten Kandidatur 2024, wobei der 76-Jährige in seiner Republikanischen Partei tendenziell an Unterstützung verliert.

Das Politikangebot überlebt dessen Erfinder

Aber die Inhalte, für die Trump und Johnson stehen, dürften deren Karrieren überdauern. Zu verlockend und zu erfolgversprechend ist das Politikangebot, das sie erfunden haben. Es besteht aus einer Mischung von Nationalismus und Wirtschaftsliberalismus, und es richtet sein Marketing auf die breite Bevölkerung aus, indem es gegen das Establishment, gegen die Institutionen und gegen die Medien zielt. Das hat sehr gut funktioniert und den Republikanern in den USA und den Tories in Grossbritannien neue Wählerschichten erschlossen, die sie zurück an die Macht brachten.

Mit einem ähnlichen Angebot feiert die SVP in der Schweiz seit den 1990er-Jahren Erfolge. Viel früher als Trump und Johnson hatte Christoph Blocher den Reiz entdeckt, gegen das Establishment («classe politique») zu polemisieren und Nationalismus mit Wirtschaftsliberalismus zu verbinden. Im Gegensatz zu Trump und Johnson hat Blocher aber keinen liederlichen Charakter; illegale Corona-Partys oder Sexismus kann man sich bei ihm schwerlich vorstellen. Darum ist Blochers Erfolg nachhaltiger als jener von Trump und Johnson. Das Problem der SVP ist, dass nach Blocher niemand von ähnlicher Charakterstärke in Sicht ist, sondern dass Trump-Verschnitte wie Andreas Glarner die Schlagzeilen dominieren.

Für Erfolg in der Politik braucht es Inhalte und Köpfe. In den USA kopieren jüngere Republikaner Trumps Inhalte, sie geben sich aber als Persönlichkeiten gepflegter. Ein Beispiel ist Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der auch schon «Trump mit Hirn und Charakter» genannt wurde. In Grossbritannien gibt es ebenfalls Möchtegern-Nachfolger, die Johnsons Politik imitieren, aber weniger rabaukenhaft sind.

Wer das Scheitern von Trump und Johnson bejubelt, freut sich möglicherweise zu früh.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen