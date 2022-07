20 Jahre nach Überlingen: Angehörige erhielten Visa zu spät

Tragödie 20 Jahre nach Flugzeugkatastrophe von Überlingen: Angehörigen wurden Visa für Gedenkfeier wegen Putins Krieg zu spät erteilt Zum 20. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Überlingen wollten rund 100 Angehörige der Opfer aus Russland an den Absturzort reisen. Doch Deutschland liess sich aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu lange Zeit mit den entsprechenden Bewilligungen. Einige wollen nun über die Schweiz einreisen. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fühlt sich im Regen stehengelassen: Andreas Martin vom Verein Brücke nach Ufa. Raphael Rohner

Es ist ein regnerischer Tag am nördlichen Bodenseeufer. Unweit des Feldes, wo vor 20 Jahren das Heck der Tupolew TU-154M auf einem Feld aufschlug und 71 Menschen ums Leben kamen, steht die Gedenkstätte, die an eine der grössten Flugzeugkatastrophen Europas erinnert. Am 1. Juli 2002 krachten am Himmel über Überlingen zwei Flugzeuge ineinander und stürzten ab: eine Boeing-Frachtmaschine und ein Passagierflugzeug, das hauptsächlich Kinder an Bord hatte.