Tourismus So versucht Österreich das Schnee-Problem zu lösen – ein Liftbetreiber hat einen besonders kreativen Vorschlag Noch freuen sich Österreichs Wintertouristiker über eine gute Buchungslage. Doch die Aussichten verdüstern sich. Viele Skigebiete stehen vor dem Aus.

Auch zum Jahresbeginn weiterhin kein Neuschnee in Sicht: In Österreich wie hier am Grossglockner laufen die Schneekanonen heiss. Vielerorts ist aber nicht einmal die künstliche Beschneiung möglich. Imago/Eibner-Pressefoto/Expa/Groder / www.imago-images.de

Ein warmer Winter, hohe Energiepreise – der Albtraum für Wintertouristiker. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich. Zwar gingen die Weihnachtsferien im Nachbarland gut über die Bühne, Hoteliers und Liftbetreiber freuten sich über eine Auslastung wie vor Corona. Dennoch ist Feuer am Dach. Denn es liegt kaum Schnee. So wenig, dass sich vielerorts die umstrittene Frage der zunehmend teuren künstlichen Beschneiung gar nicht erst stellt.

Wie also den für Österreich so wichtigen Skitourismus retten? Schon vor dem Winter begann der Streit, der sich bis heute immer weiter aufschaukelt. Seilbahn-Lobbyist und ÖVP-Abgeordneter Franz Hörl beklagte noch vor Weihnachten, es sei Aktionismus, den Wintertourismus zu Energieeinsparungen zu zwingen. Denn: Beschneiung sei für den Wintertourismus von essenzieller Bedeutung.

Ganz anders klingt Hörl – selbst Hotelier – allerdings nach diesen satt-grünen Weihnachten. Anstatt auf den Skitourismus «hinzuhauen», so Hörl, solle man eine Sondersteuer für die Bewerbung «besonders umweltschädlicher Urlaubsformen» wie Flugreisen, etwa für Städtetrips, sowie Kreuzfahrten verhängen oder gleich ein Werbeverbot dafür einführen. Hörl kann sich ein Gütesiegel umweltfreundlicher oder eine Kennzeichnung klimaschädlicher Urlaubsformen vorstellen. Skitourismus, so sagt er, sei energiesparsam und nachhaltig.

Städtereisen an den Pranger stellen?

Damit rührt der ÖVP-Mann Hörl an einem heiklen Thema. Denn ebenso wie für Tirol der Wintertourismus essenziell ist, ist es für Städte wie Wien oder Salzburg der Städtetourismus. «Alle touristischen Anbieter und Dienstleister sind sich der ökologischen Nachhaltigkeitsherausforderungen bewusst», so Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, ebenfalls von der ÖVP. Ein Auseinanderdividieren von Branchensegmenten sei «nicht zielführend».

Aber wie sonst verfahren mit einem Winter, der kein Winter sein will und in dem Pisten bisher graue Kunstschneebänder auf grünen Hängen sind – wenn überhaupt? Über den Jahreswechsel gab es in den Bergen südlich Wiens zum Beispiel Temperaturen bis zu 20 Grad. Viele der dort eher niedrig gelegenen Skigebiete machten erst gar nicht auf. Stattdessen wurde in einigen Regionen spontan das Sommer-Angebot hochgefahren: Seilbahnen stellten auf Wanderbetrieb um, Sommerrodelbahnen wurden aufgebaut, selbst hoch gelegene Almen öffneten für den Wanderbetrieb und für Mountainbiker.

Damit setzt sich mitten im Winter fort, was in den grossen Skigebieten in den Hochalpen bereits in den Pandemie-Sommern begonnen hatte: Dort waren die Wintersaisons durch Lockdowns oder Stornierungswellen zum Teil komplett ausgefallen – was durch ein ausgeweitetes Sommer-Angebot und einen Fokus auf heimische Gäste relativ gut abgefedert werden konnte.

Tiefer gelegene Skigebiete vor grossen Problemen

Man solle «jetzt nicht schwarzmalen», sagt Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). Sie sagt aber auch, dass sich tiefer gelegene Skigebiete angesichts des Klimawandels doch überlegen müssten, «wie man weiter vorgeht».

Die Krise des Wintertourismus nagt an einer tragenden Säule der Volkswirtschaft Österreichs. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge liegt der Anteil des Tourismus am BIP Österreichs zwischen 7,5 Prozent (Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO) oder 25 Prozent (Institut für Freizeit und Tourismusforschung) – je nachdem, wie grosszügig Erträge in Handel, Gastronomie, Zulieferbetrieben, Bauwirtschaft oder Handwerk mit eingerechnet werden. Und all das bei regional grossen Unterschieden.

Entsprechend gedämpft ist die Zuversicht, was die kommenden Monate betrifft. An sich ist die Buchungslage zwar gut. Die Rede ist teilweise von einer Auslastung im Vor-Corona-Niveau, wie es zum Beispiel seitens der Tourismusorganisation Tirol-Werbung heisst. Geschäftsführerin Karin Seiler räumt aber auch ein: Für eine weitere gute Entwicklung bräuchte es jetzt doch Schnee – damit auch die entsprechenden Bilder nach aussen transportiert werden könnten und «Winterfeeling» aufkomme.

