Als Elisabeth II. den Thron bestieg: So sah die Welt 1952 aus

Thronjubiläum Putin, Wasserstoffbombe, Smog-Katastrophe: So sah die Welt 1952 aus, als die Queen den Thron bestieg Vor 70 Jahren bestieg Königin Elisabeth II. in London den Thron. Enorme Umwälzungen haben die Welt und die Schweiz seither durchgemacht. Wir blicken zurück ins Jahr 1952 – und schlagen die Brücke zur Gegenwart.

Die Krönungszeremonie von Königin Elisabeth begeisterte die Massen. Über zwei Millionen Menschen jubelten ihr bei der Parade durch London zu. Youtube

Es war ein Moment für die Ewigkeit. Über zwei Millionen Menschen jubelten Elisabeth II. zu, als sie am 2. Juni 1953 in einer goldenen Kutsche durch London zur Westminster Abbey paradierte. An den Ort, wo sie fast anderthalb Jahre nach Amtsantritt offiziell zur Königin von Grossbritannien gekrönt wurde. Das Ereignis fand Resonanz in der ganzen Welt – auch in der Schweiz schaffte es die Queen auf die Titelseiten der Zeitungen.

Auch das «Aargauer Tagblatt» zeigte Königin Elisabeth II. am Tag ihrer Krönungszeremonie auf der Titelseite. Archiv AZ/AT

70 Jahre später befindet sich Grossbritannien erneut im königlichen Jubeltaumel. Von Donnerstag bis Sonntag feiert Grossbritannien das sagenhafte Thronjubiläum der 96-jährigen Queen.

Sie hat in ihrer 70-jährigen Regentschaft so manche disruptiven Veränderungen miterlebt: Königin Elisabeth II. von England. (Bild vom 17. Mai 2022) Keystone

Elisabeths von Falten gezeichnetes Gesicht steht symbolisch für die Umwälzungen, welche die Welt seit ihrem Amtsantritt im Jahr 1952 gesehen hat. Wie anders die Schweiz und die Welt damals waren, zeigt der Blick zurück – 70 Jahre in die Vergangenheit.

Als Junge soll er sich oft geprügelt haben: Wladimir Putin (Bild von 1960). zvg

In Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, wird am 7. Oktober 1952 ein Junge namens Wladimir Wladimirowitsch Putin geboren. Wenig ist über die frühe Kindheit des heutigen russischen Präsidenten bekannt. Gemäss einer nicht mehr lieferbaren Autobiografie Putins arbeiteten seine Eltern in einer Fabrik, der Vater war Mitglied der Kommunistischen Partei. Wladimir war der dritte Sohn. Die beiden älteren Brüder starben noch im Kindesalter.

Der junge Putin soll sich oft mit Gleichaltrigen geprügelt haben. Früh begann er mit Kampfsport, schon mit siebzehn Jahren meldete er sich freiwillig beim russischen Geheimdienst KGB. Dort wurde er zunächst abgewiesen: Erst 1975, nach Abschluss des Jurastudiums, trat er in den KGB ein.

In den folgenden Jahren stieg Putin im Geheimdienst auf. Ab 1990 bekleidete er dann verschiedene politische Ämter, bis er 2000 zum russischen Präsidenten gewählt wurde. Dreissig Jahre lang war Putin, der fliessend Deutsch spricht, mit einer Deutschlehrerin verheiratet. Zwei Töchter entsprossen der Ehe. Mit seiner langjährigen Geliebten, der russischen Sportlerin Alina Kabajewa, soll Putin drei weitere Kinder haben.

Kilometerhohe Pilzwolke über dem Pazifischen Ozean: Die Zündung der Wasserstoffbombe «Ivy Mike» am 1. November 1952 war eine Weltpremiere. zvg

Es war die damals grösste je getestete Atombombe. 800 Mal höher war die Sprengkraft als bei der Bombe, welche 1945 die japanische Stadt Hiroshima zerstört hatte. Eine gigantische, kilometerhohe Pilzwolke erhob sich am Morgen des 1. Novembers 1952 über den Marshall-Inseln im Pazifischen Ozean, als die Wasserstoffbombe «Ivy Mike» explodierte. Es war die weltweit erste Bombe dieser Art.

Der Atombombentest der USA provozierte die rivalisierende Sowjetunion, welche ebenfalls an Atombomben forschte. 1961 zündete die Sowjetunion eine Wasserstoffbombe, die noch einmal fünfmal stärker war als «Ivy Mike». Die Detonation der russischen Zar-Bombe gilt bis heute als stärkste je von Menschen verursachte Explosion.

Die extreme Luftverschmutzung äusserte sich im Dezember 1952 in einem giftigen Nebel, der die Stadt vier Tage lang lahmlegte. 1962 wiederholte sich Ähnliches (Bild). Keystone

Dichter Nebel bildete sich am Abend des 5. Dezembers 1952 in den Gassen von London. Ein bekanntes Phänomen für die Briten: Seit der Industrialisierung war die Luft in der Hauptstadt immer schmutziger geworden. Doch diesmal war es schlimmer als je zuvor. Der Smog wurde laut Augenzeugen so dicht, dass die eigenen Hände nicht mehr zu sehen waren. Auch in die Gebäude drang der giftige Nebel. Immer mehr Menschen kämpften mit schweren Atemproblemen.

Erst vier Tage später lichtete sich der Smog. Die Bilanz war erschreckend: Zwischen vier- und zwölftausend Menschen waren an den Folgen des Smogs verstorben, vor allem Kleinkinder und ältere Menschen. Die Katastrophe ging als «Great Smog of London» in die Geschichtsbücher ein.

Der «Great Smog of London» forderte im Dezember 1952 zwischen 4000 und 12'000 Todesopfer. Youtube

Darauf beschloss England den «Clean Air Act» zur Bekämpfung der Luftverschmutzung. Vor allem die Zahl der offenen Kamine sollte massiv reduziert werden. Da die Massnahmen nur langsam umgesetzt wurden, ereignete sich 1962 ein ähnlicher Vorfall, der jedoch deutlich weniger Todesopfer forderte.

Und nun in die Schweiz. Unser Land zählte im Jahr 1950 gut 4,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, wie dem Statistischen Jahrbuch 1952 zu entnehmen ist (per Ende 2021 waren es rund 8,7 Millionen). Auch die politische Landschaft sah noch ziemlich anders aus als heute.

So war damals die Anzahl der Sitze im Nationalrat noch nicht auf 200 festgelegt, sondern richtete sich nach der Einwohnerzahl der einzelnen Kantone. 196 Männer sassen 1952 in der grossen Kammer. Eigentlich sollte ein Nationalratsmitglied gemäss damaliger Bundesverfassung 20’000 Einwohner repräsentieren. Doch wer nachrechnet, wird bemerken, dass die Berechnung der Sitzzahl hinter der Bevölkerungsentwicklung hinterherhinkte: So hätte der Nationalrat 1952 eigentlich 235 (statt 196) Vertreter zählen müssen.

Wohl auch wegen solcher Verzerrungen wurde die Verfassung im Jahr 1962 geändert. Seither ist die Zahl der Nationalratsmitglieder auf 200 festgelegt.

Zum Jubiläum blickte die Schweizer Filmwochenschau auf die «50 Jahre Bundeshaus» zurück. Das Schweizer Parlament

1902 war das heutige Parlamentsgebäude mit den markanten Kuppeln fertig gebaut. 50 Jahre später feierte man in Bern das Jubiläum des Bundeshauses. Unter den Kuppeln regierten damals folgende sieben Männer:

Karl Kobelt (FDP), Bundespräsident: Militärdepartement

Max Petitpierre (FDP), Politisches Departement

Rodolphe Rubattel (FDP), Volkswirtschaftsdepartement

Philipp Etter (CVP), Departement des Innern

Josef Escher (CVP), Post- und Eisenbahndepartement

Markus Feldmann (SVP), Justiz- und Polizeidepartement

Max Weber (SP), Finanz- und Zolldepartement

1952 unterstand der Bundesrat noch nicht der Zauberformel, welche die Sitzverteilung regelt. Diese wurde erst 1959 eingeführt: 2 FDP, 2 CVP, 2 SP und 1 SVP lautete danach die magische Formel. Sie überdauerte bis 2003, als Christoph Blocher für die SVP in den Bundesrat gewählt wurde. Seither lautet die Zauberformel 2 SVP, 2 SP, 2 FDP und 1 CVP (Mitte). Allerdings wird die Formel mit dem Erstarken der grünen Parteien seit 2019 zunehmend in Frage gestellt.

Wie die Politik erlebte auch die Wirtschaft in den letzten 70 Jahren enorme Umwälzungen. 1952 arbeitete der weitaus grösste Anteil der Schweizer Erwerbstätigen in Industrie und Handwerk. Mit fast 861’000 Personen waren 43 Prozent im zweiten Wirtschaftssektor beschäftigt. Heute hat sich dieser Anteil halbiert: Im Jahr 2021 waren mit knapp 1,1 Millionen Beschäftigten nur noch rund 21 Prozent im zweiten Sektor tätig.

Im Jahr 1952 arbeitete jede fünfte erwerbstätige Person in der Landwirtschaft. Keystone

Auch der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft hat massiv abgenommen. 1952 arbeiteten rund 415’000 Personen in der Landwirtschaft, also rund jede fünfte erwerbstätige Person. 2021 waren noch rund 150’000 Menschen in der Landwirtschaft tätig, also nur noch rund jede 35. erwerbstätige Person.

