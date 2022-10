Thailand: Ehemaliger Polizist tötet mehrere Menschen

Thailand Ehemaliger Polizist tötet in einem Kindergarten mehr als 30 Menschen In einem Kinderbetreuungszentrum im Nordosten Thailands sind am Donnerstag mindestens 34 Menschen getötet worden, wie die Behörden am Donnerstag bestätigten. 06.10.2022, 10.49 Uhr

Silja Hänggi / CH Media Video Unit

Ein ehemaliger Polizist hat in einer Kindertagesstätte in Thailand mindestens 34 Menschen getötet. Unter den Toten in dem Zentrum in Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes seien 22 Kinder, zitierte die Zeitung «Bangkok Post» am Donnerstag Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol.