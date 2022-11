Für rund fünf Franken gibt es so viel Popcorn, wie in den Behälter passt. So lautete die Devise eines Kinos in Bangkok. Das Angebot lockte Besucherinnen und Besucher mit den skurrilsten Gegenständen an. Unter den mitgebrachten Behältern: Ein Grill, Kochtöpfe und eine Toilette.

29.11.2022, 12.59 Uhr