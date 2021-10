Teurer Strom Warum die Energiepreise durch die Decke gehen und wie die Politik jetzt dagegen ankämpft – sieben Fragen und Antworten Europa erlebt einen beispiellosen Anstieg der Energiepreise. Das hat mit dem Covid-Aufschwung zu tun. Aber nicht nur. Auch Wetterkapriolen und Spekulanten spielen eine Rolle. Die Politik ist alarmiert. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strompreise klettern in ganz Europa in die Höhe. Früher oder später trifft das auch die Konsumenten. Keystone

Die Preise für Strom, Erdgas und Erdöl steigen und steigen. Und angesichts der explodierenden Energiepreise schaltet Europa in den Krisenmodus: In mehreren EU-Ländern greifen die Regierungen zu Notfallmassnahmen. Denn die Politiker wissen: Schlagen die hohen Preise auf die Konsumenten durch, sind Proteste und soziale Spannungen programmiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Energiepreise in Europa steigen in ungeahnte Höhen: In Spanien und Portugal kostet eine Megawattstunde Strom aktuell dreimal mehr als noch vor sechs Monaten. In Grossbritannien stieg der Preis gar um das Vierfache. Aber auch in Italien und Deutschland spitzt sich die Situation zu.



Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle: Wegen dem Corona-Aufschwung kommt es weltweit zu einem abrupt steigenden Energieverbrauch. Dieser trifft auf eine beschränkte Menge an Gas, das unter anderem für die Stromproduktion benötigt wird. Ohnehin sind die europäischen Speicher nach dem strengen Winter nur ungenügend gefüllt. Russland seinerseits hält sich aus politischen Gründen mit Gaslieferungen zurück. Und dann gab es in den vergangenen Monaten eine Windflaute, was die Produktion der erneuerbaren Energien geschmälert hat. Andernorts sorgten Dürren für einen Abfall an Wasserstrom. Und dann kommen auch noch Unterhaltsarbeiten in Norwegens Gassektor hinzu, die letztes Jahr wegen Corona verschoben wurden. Die hohe Nachfrage bei knappen Angebot bewirkt, dass sowohl die Gas- wie auch die Strompreise in historische Höhen klettern.

Ja. Während die Schweizer Grosshändler im April noch rund 60 Euro pro Megawattstunde bezahlten, liegt der Stromhandelspreis heute mit über 120 Euro für die Lieferperiode 2022 mehr als doppelt so hoch.

Noch schlägt die Entwicklung nicht voll auf das Portemonnaie der Konsumenten durch. In vielen Ländern, so auch in der Schweiz, sind Energieunternehmen an Preise gebunden, die Monate oder Jahre im Voraus verhandelt wurden. Früher oder später werden die Preissteigerungen aber an die Konsumenten weitergegeben.

Erdgas ist knapp: Die Speicher in Europa sind nur unzureichend gefüllt. Keystone

Tatsächlich ist auch der hohe CO2-Preis im Emissionshandel für rund 20 Prozent des Anstiegs beim Strom verantwortlich. Die CO2-Zertifikate kosten mit rund 63 Euro pro Tonne so viel wie noch nie. Das liegt an den Vorgaben der Politik, die im Kampf gegen den Klimawandel von fossilen Energieträgern wegkommen will. Der Emissionshandel ruft aber auch Spekulanten auf den Plan, die in der Aussicht auf gute Geschäfte den Preis in die Höhe treiben.

Einige europäische Regierungen haben bereits mit Notfallmassnahmen reagiert. So hat Frankreich eine Deckelung beschlossen, wonach die Strompreise bis Jahresende und die Heizkosten bis im April 2022 nicht mehr steigen dürfen. Italien will drei Milliarden Euro ausgeben, um die Kosten der Privathaushalte zu drücken. Spanien zwingt Energieversorger, einen Teil ihrer Gewinne zurückzugeben und halbiert die Mehrwertsteuer für Strom. Die Finanzminister der EU-Staaten beraten darüber, wie eine gesamteuropäische Antwort aussehen könnte. Ein Idee lautet, dass die EU ähnlich wie bei der Impfstoffbeschaffung gemeinsam Gas einkaufen soll.

Der Engpass beim Gas sollte vorübergehend sein und die Preise sich erholen, sobald die Speicher wieder aufgefüllt sind; darin sind sich Experten einig. Entscheidend beitragen dürfte auch die Inbetriebnahme der neuen Gaspipeline «Nordstream 2», mit der bald Gas direkt von Russland nach Deutschland geliefert werden soll. Allerdings ist mit dem Atomausstieg und der Abkehr von fossilen Energieträgern bei gleichzeitiger Elektrifizierung von Wirtschaft und Verkehr längerfristig mit steigenden Preisen zu rechnen. Besonders hart treffen dürfte dies Haushalte mit niedrigem Einkommen. Angesichts dessen mehren sich die Stimmen, die davor warnen, das Klimaschutzprogramm der EU wie geplant durchzuziehen.