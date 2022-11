Terrororganisation Der Islamische Staat nutzt die Schwächen der Taliban – gibt es bald wieder Terroranschläge in Europa? In Afghanistan häufen sich die Anschläge, zu denen sich die Terrororganisation Islamischer Staat. CSS-Experte Fabien Merz von der ETH Zürich analysiert die Gefahr, die von den Islamisten für Europa ausgehen könnte. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 02.11.2022, 12.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines der Opfer des IS-Anschlags auf eine Moschee am 17. August in Kabul wird beerdigt. Die Taliban kriegen die Sicherheitslage nicht in den Griff. Ebrahim Noroozi / AP

Afghanische Märkte, Schulen und Museen, sind unter der Herrschaft der Taliban keine sicheren Orte mehr. Zuletzt traf es eine Schule in Kabul – wobei mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen sind. Nur Tage zuvor hatte eine Explosion vor der russischen Botschaft die afghanische Hauptstadt erschüttert. Ein Selbstmordattentäter hatte sich in die Luft gesprengt – sechs Tote. Der Islamische Staat (IS) bekannte sich später zur Attacke. Bereits Ende August starben 21 Menschen bei einem IS-Anschlag auf eine Moschee.

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan häufen sich die terroristischen Anschläge in Kabul wieder. Entweder werden sie durch den IS-K – einen Ableger des IS in Afghanistan, Pakistan und Tadschikistan – oder die afghanische Widerstandsgruppe Nationale Befreiungsfront (NRF) durchgeführt. Auch die Taliban selbst geraten immer wieder ins Fadenkreuz der Attentäter. Mitte August wurde ein führender Geistlicher der militant-islamistischen Bewegung getötet. Der IS bekannte sich auch zu dieser Attacke.

IS-Ableger existieren weiter

Während die Nationale Befreiungsfront vor allem Afghanistan beherrschen will, hat der IS andere Absichten – unter anderem zielt er auf den Westen. Zwischen 2014 und 2015 unterwarf die islamistische Terrororganisation ein Gebiet, das sich vom syrischen Aleppo bis Diyala im Irak erstreckte – und machte es zu seinem «Islamischen Kalifat», einem eigenen Staat. Grossstädte wie das irakische Mossul oder das syrische Rakka litten unter der knapp zweijährigen Terrorherrschaft.

IS-Kämpfer marschieren im Januar 2014 durch die syrische Stadt Rakka. Während ihrer Terrorherrschaft wurden zahlreiche Menschen hingerichtet. AP

Dem IS gelang es, Einzelpersonen auf der ganzen Welt zu radikalisieren und Tausende Jihad-Reisende anzuziehen, auch aus westlichen Ländern. Der IS startete eine weltweite Terroroffensive und führte unter anderem Anschläge mit vielen Todesopfern in Deutschland und Frankreich (Charlie Hebdo, Bataclan) durch und inspirierte Nachahmer. Eine von den USA angeführte Koalition begann den IS ab 2016 zu bekämpfen. Anfang 2019 verlor der IS das letzte von ihm kontrollierte Gebiet im Nordosten Syriens.

Der globale Anspruch des IS ist jedoch geblieben. Die ursprünglich aus dem irakischen Widerstand entstandene Gruppierung schuf ein weltweites Netzwerk von regionalen Ablegern, die bis heute existieren: Unter anderem im ägyptischen Sinai, in Libyen, der Sahelzone (z.B. Mali), West- und Zentralafrika, im Jemen, in Ostasien und eben auch in Afghanistan – wo einer der im Moment aktivsten Ableger existiert.

Mangelnde Alternativen

Fabien Merz ist Nahost- und Terrorismusexperte beim CSS an der ETH Zürich. zvg

Dieser attackiert gezielt die Taliban sowie die schiitische Minderheit in Afghanistan und bietet sich der verunsicherten Zivilbevölkerung als Alternative an. Und das, obwohl die Taliban den Islam weniger radikal auslegen als der IS, der streng nach der Scharia herrschen will – so wie in Syrien und im Irak. Wie kommt die Terrororganisation trotzdem zu Anhängern im Land? «Es ist davon auszugehen, dass der IS-K seine Anhänger einerseits unter ehemaligen Taliban-Kämpfern rekrutiert, denen die Taliban als zu gemässigt erscheinen», sagt Nahost- und Terrorismusexperte Fabien Merz vom Center for Security Studies (CSS) an der ETH Zürich.

Ein Taliban-Wächter patroulliert in Kabul bei einer Verteilung von Hilfsgütern an die Bevölkerung. EPA

«Andererseits dürften auch einige nicht-afghanische Jihadisten, vornehmlich aus Süd- und Zentralasien, dem IS-K beigetreten sein», so Merz weiter. Auch würden sich vermehrt auch ehemalige Mitglieder der afghanischen Regierungstruppen dem IS-K anschliessen. Dies entweder, um sich an den Taliban zu rächen, oder aber ganz einfach, um aufgrund mangelnder Alternativen Geld zu verdienen und ihre Existenz zu bestreiten.

Dass der Ableger der Terrororganisation aufgrund des Chaos und der Sicherheitslage im Land das Potenzial hat, Afghanistan zum Kalifat zu machen, glaubt Merz nicht. Er sagt: «Der IS-K ist gegenwärtig zu klein und militärisch zu schwach, um weite Teile Afghanistans unter seine Kontrolle zu bringen.» Es sei damit zu rechnen, dass die Taliban weiterhin alles daransetzen werden, wo immer möglich entschieden gegen den IS-K vorzugehen. Merz sagt: «Die Taliban betrachten den IS-K bereits seit Längerem als Widersacher und als Bedrohung. Entsprechend haben sie ihn auch schon lange vor ihrer Machtergreifung Mitte 2021 bekämpft und wesentlich dazu beigetragen, die Organisation in den Untergrund zu drängen.» Hinzu komme, dass die USA und ihre Alliierten auch nach ihrem Abzug weiterhin gegen den IS-K vorgehen würden, etwa durch gezielte Luftschläge.

Erneute Terrorgefahr für Europa?

Der Westen bleibt indes ein Feindbild des IS. Die Fähigkeit des afghanischen Ablegers, grosse Anschläge in der westlichen Welt durchzuführen, sieht Merz aber als davon abhängig, in welchem Ausmass der IS-K in Afghanistan unter Druck bleiben wird. «Nachlassender Druck könnte dazu führen, dass sich dem IS-K neue Handlungsoptionen eröffnen, also auch die Möglichkeit, sich vermehrt auf Anschläge im Westen zu konzentrieren», sagt der CSS-Experte.

Die Fähigkeit des afghanischen Ablegers des IS, auch im Westen wieder Anschläge durchzuführen, hängt davon ab, wie stark die Terrororganisation in Afghanistan unter Druck gesetzt wird. Stringer / EPA

Die Fähigkeit terroristischer Organisationen, grössere Anschläge im Westen zu verüben, ist zudem oftmals davon abhängig, ob die Organisationen über ein entsprechendes Rückzugsgebiet verfügt. Merz: «Dies gilt vermutlich auch für den IS-K. Somit dürfte es für den IS-K schwer sein, im Westen grössere Anschläge zu verüben, solange er in Afghanistan aus dem Untergrund operieren muss.»

Wie realistisch ist das Szenario, dass der Druck der Taliban und der USA auf den IS-K abnimmt und die Terrororganisation sich bereits 2023 auf den Westen konzentrieren könnte? «Bisher hat sich der IS-K vornehmlich auf Afghanistan konzentriert. Ausserhalb von Afghanistan hat er besonders Pakistan und Zentralasien ins Visier genommen, konnte dort aber vorerst nur wenig erwirken», sagt Merz. Auch das sei unter anderem auf den hohen Druck zurückzuführen, unter dem die Organisation in Afghanistan, sowohl vor als auch nach der Machtergreifung der Taliban, gestanden sei.

IS-Kämpfer 2014 in Rakka. Ob der IS es schafft wieder staatliche Strukturen aufzubauen, ist offen. Am ehesten könnten dies wohl afrikanische Ableger der Terrororganisation realisieren. AP

Die Gefahr für den Westen durch einen stärkeren IS gehe, wenn überhaupt, eher von IS-Ablegern in anderen Ländern aus, so Merz. Denn als Inspiration für die diversen IS-Ableger würden die Erfolge dienen, welche die Mutterorganisation zwischen 2013 und 2016 in Syrien und dem Irak verbuchen konnte. «Dort gelang es dem IS, relativ lange weitläufige Gebiete zu kontrollieren und protostaatliche Strukturen aufzubauen», sagt Merz. «Am ehesten können vermutlich die IS-Ableger auf dem afrikanischen Kontinent daran anknüpfen. Dies ist unter anderem auf die Schwäche der lokalen Sicherheitskräfte zurückzuführen.»

Ein Beispiel dafür sind Länder wie Burkina Faso, wo gemäss dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung (HIIK) im ersten Halbjahr 2022 bereits 2000 Menschen bei Attacken des IS und anderen Gruppierungen getötet wurden.

Ein «IS 2.0» kann sich gemäss der CSS-Analyse von Merz, am ehesten in einem «Umfeld der Instabilität», also schwachen staatlichen Institutionen und einer unterdrückten Bevölkerung entfalten. Solange die Hauptursachen, die dem IS den Aufstieg wie in Syrien und im Irak ermöglicht haben, nicht angegangen werden, sei davon auszugehen, dass sich der IS halten und möglicherweise an Stärke gewinnen kann. So auch in Afghanistan, wo die Taliban es nicht schaffen, wahrhaftige Stabilität für die leidende Zivilbevölkerung zu bieten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen