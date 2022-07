Terrorismus Mord an Shinzo Abe – diese Attentate auf Politiker erschütterten die Welt Japans langjähriger Ministerpräsident erlag nach einem Anschlag seinen Schussverletzungen. Er reiht sich ein in die Geschichte der Anschläge auf Spitzenpolitiker. Hans-Caspar Kellenberger und Pascal Ritter 08.07.2022, 18.10 Uhr

Beim Blick zurück läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken. Attentate auf Politiker, wie zuletzt auf den ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, sind zahlreich. Die Blutspur zieht sich von der Geschichte bis in die Gegenwart.

Hier sind nur die spektakulärsten Anschläge gegen international bekannte Persönlichkeiten aufgelistet.

Sarajevo 1914: Erzherzog Franz Ferdinand (dritter von links) verlässt mit seiner Gemahlin nach dem ersten Attentat das Auto. Johann Ulrich Schlegel

Ein serbischer Nationalist erschoss am 28. Juni 1914 Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger des Königshauses Österreich-Ungarns. Das Attentat wird oft als Auslöser des Ersten Weltkrieges genannt. Tatsächlich war es eher ein Katalysator, der die Eskalation zwischen den europäischen Mächten weiter beschleunigte.

Bei dem Anschlag kam auch Ferdinands Ehefrau, Sophie Chotek, Herzogin von Hohenberg, ums Leben.

Rosa Luxemburg in ihrem Element als Rednerin in Stuttgart 1907. Sie lebte für die sozialistische Idee. Bild: Getty Images

Die deutsche Kommunistin und Kriegsgegnerin Rosa Luxemburg wurde am 15. Januar in Berlin von rechten Freikorps-Milizen gefangen genommen, gefoltert, bewusstlos geschlagen und schliesslich erschossen. Ihre Leiche wurde in den Landwehrkanal geworfen.

Mit diesem Eispickel wurde Leo Trotzki 1940 in Mexiko ermordet. Keystone

Der russische Revolutionär und Kommunist Leo Trotzki, Volkskommissar und Gründer der Roten Armee, wurde 1940 in Mexiko von einem Sowjetischen Agenten mit einem Eispickel ermordet. Trotzki lebte in Mexiko im Exil, nachdem er 1927 von Josef Stalin entmachtet worden war und 1929 aus Russland ausreisen musste.

Mahatma Gandhi besucht in den 1930er Jahren London um Gespräche über die Unabhängigkeit Indiens zu führen. Keystone

Am 30. Januar 1948 wurde Mahatma Ghandi in der indischen Metropole Neu Dehli erschossen. Ein fanatischer Hindu setzte dem Leben des Apostels der Gewaltlosigkeit ein gewaltsames Ende. Ghandi war der geistige und politische Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung während der Loslösung des Landes von der Kolonialmacht Grossbritannien.

US-Präsident John F. Kennedy wird am 22. November 1963 in Dallas erschossen. Imago

Den damalige US-Präsident John F. Kennedy trafen am 22. November 1963 Schüsse, als er im Rahmen einer Wahlkampfreise in einem Cabriolet durch die Strassen von Dallas (Texas) fuhr. Der Attentäter Lee Harvey Oswald wurde zwei Tage später während eines Gefangenentransports ebenfalls erschossen. Die Nachricht des Mordes und die grosse Trauerfeier erreichten über das Fernsehen ein internationales Publikum.

Um die Ermordung ranken sich Verschwörungstheorien. Um diese zu entkräften publizierte die US-Regierung in den letzten Jahren zahlreiche bisher geheime Dokumente.

Der designiert spanische Regierungschef und Franco-Nachfolger Carrero Blanco wird Opfer eines Bombenattentats der baskischen ETA. Keystone

Er hätte der Nachfolger des spanischen Diktators Francisco Franco werden sollen. Am 11. Juni 1973 war er als Regierungschef vereidigt worden. Noch bevor Franco 1975 eines natürlichen Todes starb, sprengten Mitglieder der baskischen ETA am 20. Dezember 1973 das Auto Carreros in die Luft.

Die Explosion der unterirdisch platzierten Bombe war so heftig, dass das Auto über ein fünfstöckiges Haus flog. Beim Attentat kamen auch ein Fahrer und ein Leibwächter ums Leben.

Der Sozialdemokrat Olof Palme war zwischen 1969 und 1976 und zwischen 1982 und seinem Tod im Jahre 1986 Ministerpräsident. Ingrid Rossi / Sygma / via Getty Images

Die Schüsse trafen ihn, als er gerade aus einem Kino kam. Der damalige schwedische Ministerpräsident Olof Palme, ein Sozialdemokrat, wurde am 28. Februar 1968 in Stockholm auf offener Strasse erschossen.

Lange war unklar, wer hinter dem Attentat steckte. Ermittlungen verliefen im Sand. Ein beschuldigter Drogensüchtiger erwiesen sich als unschuldig. Erst im Jahr 2020 präsentierte die Staatsanwaltschaft nach erneuten Ermittlungen den Grafikdesigner Stig Engström als mutmasslichen Täter. Er hatte sich nach der Tat als Zeuge in Szene gesetzt, wurde aber nie ernsthaft als möglicher Urheber gesehen. Zu einem Verfahren kam es nicht mehr, weil sich Engström bereits im Juni 2020 das Leben genommen hat.

Das späte Ermittlungsergebnis stiess auch auf Kritik. So fehlten etwas Erkenntnisse zu Motiv und Tatwaffe.

Saad al-Hariri vor einem Bild (im Hintergrund) seines bei einem Bombenattentat in Beirut umgekommenen Vaters. Keystone

Rafiq al-Hariri trug mit seinen Investitionen massgeblich zum Wiederaufbau der libanesischen Hauptstadt Beirut nach dem Bürgerkrieg bei. Von 1992 bis 1998 sowie zwischen 2000 und 2004 führte er als Ministerpräsident fünf Regierungen. Nachdem er sein Amt aus Protest gegen die Einflussnahme des Nachbarlands Syrien niedergelegt hatte, kam er bei einem Bombenattentat auf seinen Fahrzeugkonvoi im Zentrum von Beirut ums Leben.

Syrien bestritt jede Beteiligung am Anschlag. Berichte der von der UNO eingesetzten Untersuchungskommission weisen darauf hin, dass Mitglieder syrischer und libanesischer Geheimdienste in den Anschlag verwickelt waren oder zumindest im Vorfeld davon wussten. Sein Sohn Saad al-Hariri war später ebenfalls Ministerpräsident des Libanon.

Jovenel Moïse war von 2017 bis 2021 Präsident von Haiti. Im Juli 2021 wurde er in seinem Privathaus erschossen. Keystone

Jovenel Moïse war vier Jahre lang Präsident des Inselstaats Haiti. In der Nacht des 7. Juli 2021 wurde er von bis heute unbekannten Attentätern in seinem Privathaus in der Hauptstadt Port-au-Prince erschossen. Seine Frau überlebte schwer verletzt.