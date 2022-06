Der Rechtsstaat hat im Pariser Bataclan-Prozess gesiegt

Kommentar Der Rechtsstaat hat in Paris gesiegt Für die Mitattentäter der Pariser Bataclan-Anschläge setzt es nach einem monatelangen Marathonprozess lebenslängliche Haftstrafen ab - die zum Teil wirklich bis ans Lebensende dauern werden. Die Opferverbände begrüssten die scharfen Urteile. Der Kommentar von Stefan Brändle. Stefan Brändle, Paris 29.06.2022, 22.06 Uhr

Verloren: Die beiden Abdeslam-Anwälte Martin Vettes und Olivia Ronen. Keystone

Der Prozess gegen die Komplizen der Bataclan-Anschläge von 2015 endet mit harten Urteilen. Der Hauptangeklagte Salah Abdeslam erhält die in Frankreich sehr selten ausgesprochene Maximalstrafe: lebenslänglich ohne Möglichkeit frühzeitiger Entlassung. Hart erscheint das Urteil deswegen, weil in Frankreich nicht einmal Mörder so bestraft werden; und Abdeslam hatte niemanden ermordet, nicht einmal geschossen. Daher die Vermutung: Der manipulierbare Mitläufer Abdeslam zahlt indirekt auch für die hartgesottenen Terroristen, die sich selber in die Luft gesprengt hatten.