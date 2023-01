Schweden: Was die seltenen Erden für Europa und China bedeuten

Technologie Glücksfund in Schweden: Was die seltenen Erden für den Westen und China bedeuten In Nordschweden sind riesige Vorkommen an sogenannten seltenen Erden entdeckt worden, die für Smartphones und E-Autos unentbehrlich sind. Damit hat Europa eine Chance, weniger abhängig von China zu werden. Es gibt aber mehr als ein Problem. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 12.01.2023, 19.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ort des «Sensationsfunds» in Nordschweden: Die Mine in der Nähe der Stadt Falun. Marcus Lindstrom / E+

Das Ganze war schön geplant: Schweden hat gerade die EU-Präsidentschaft übernommen und deshalb die EU-Kommission am Donnerstag in den hohen Norden eingeladen. In der Minenstadt Kiruna präsentierte die schwedische Regierung dann eine energie- und aussenpolitische Sensation: der grösste Fund seltener Erden oder Seltenerdmetalle in Europa. Damit kann sich die westliche Welt in Zukunft etwas von der beherrschenden Stellung Chinas in der Technologie-Herstellung lösen.

Was ist das Kritische an seltenen Erden?

Sie heissen Scandium, Neodym oder Cerit. Die speziellen Metalle sind wichtig für enorm vieles, das moderne Technologie ausmacht, vom Lautsprecher über Handys, Elektroautos, Windturbinen und Waffensysteme. Gerade für die EU, die beim ökologischen Wandel vorangehen will, sind die Seltenerdmetalle deshalb von entscheidender Bedeutung. Doch in Europa werden sie gar nicht abgebaut; vielmehr verfügt China über die mit Abstand grössten Vorkommen und dominiert auch die Produktion mit fast 90 Prozent Marktanteil.

Einige grössere Minen gibt es noch in Australien, den USA, Myanmar, Indien und Russland. Die Welt ist aber massiv abhängig von China. «China dominiert völlig. Vielleicht wird es irgendwann keine Rohstoffe mehr liefern, sondern nur noch fertige Autos», sagte Jan Moström, der Geschäftsführer des staatlichen Konzerns LKAB, der in Kiruna mehrere Minen betreibt. Neben ihm strahlte die schwedische Wirtschafts- und Energieministerin Ebba Busch: «Dies wird eine Schlüsselrolle in der grünen Umstellung spielen.»

Sie freuen sich: Jan Moström von der schwedischen Gesellschaft LKAB und Schwedens Energieministerin Ebba Busch. Jonas Ekstromer / EPA

Wie bedeutsam ist der Fund in Schweden?

LKAB schätzt, dass in Kiruna mindestens eine Million Tonnen seltene Erden vorhanden sind. Es wäre damit eines der grössten Vorkommen weltweit. Und das Gebiet sei noch gar nicht eingegrenzt, sagte Moström: «Wir haben erst einen kleinen Teil untersucht.»

Dass es im Boden von Kiruna seltene Erden gibt, war schon seit einer Weile bekannt, denn LKAB baut dort seit Jahrzehnten im grossen Stil Eisenerz ab. Aber der neue Fund weist auf ein deutlich höheres Gehalt und damit eine ungeahnt grosse Menge der Metalle hin. Der Vorteil von Kiruna ist zweifelsohne, dass es sich um eine eigentliche Minenstadt handelt; die gesamte Infrastruktur zur Förderung von Bodenschätzen ist bereits vorhanden.

«Der Fund ist für LKAB eine gute Neuigkeit, für die Region, die schwedische Bevölkerung, Europa und das Klima», erklärte Moström euphorisch. Auch in Brüssel wird das neue Riesenvorkommen Freude und Beruhigung auslösen. Die EU-Kommission arbeitet an einem Plan, wie sie dringend benötigte kritische Rohstoffe sichern will. In einem Nebeneffekt kann in Kiruna zudem auch eine gewisse Abhängigkeit von Russland gelöst werden: Gefunden wurden auch grössere Vorkommen von Phosphor. Dieses wird für Mineraldünger verwendet – wovon Russland ein wichtiger Exporteur ist.

Ist damit die Versorgung der EU gesichert?

Die schwedische Zeitung «Dagens Nyheter» kommentierte, der Seltenerdmetalle-Fund könnte das «neue Öl» Schwedens werden. Allerdings gibt es noch einige Einschränkungen. Bevor nämlich der Abbau beginnen kann, dürften laut Schätzungen 10 bis 15 Jahre vergehen. Denn auch in der Minenstadt Kiruna braucht es die notwendigen Genehmigungen und Umweltverfahren. Diese Metalle werden mittels Säuren aus Erzen herausgelöst, was zu grossen Mengen giftigem Schlamm führen kann. Dies wiederum kann Grundwasser und umliegende Gebiete gefährden – laut Experten ein Risiko für die sensible Natur in Nordschweden.

Ausserdem fehlt es in Europa an einer umfassenden verarbeitenden Industrie für seltene Erden. Dies sowie der Zeitfaktor wird dazu führen, dass die Abhängigkeit von China nicht so rasch kleiner wird. Der Kiruna-Fund bietet der EU und dem Westen aber einen Rettungsanker in der schwierigen Situation, dass China bei wesentlichen Faktoren für die grüne Umstellung ein Monopol besitzt. Die Perspektive, in Zukunft über eine bedeutende Förderung in Europa zu verfügen und eine eigene Hightech-Produktion aufbauen zu können, ist bereits positiv. Wirtschaftsministerin Busch sagte, Schweden sei heute in Sachen grössere Batterien vollständig auf Import angewiesen. Auch eine schrittweise Verbesserung über mehrere Jahre ist deshalb mehr als willkommen.

Warum ist Europa derart im Hintertreffen?

Zum einen wurden bisher keine grösseren Mengen an seltenen Erden gefunden. In Deutschland gab es vor zehn Jahren einen Versuchsabbau in Sachsen, doch das Vorkommen ist sehr klein und die Förderung wurde als unwirtschaftlich abgebrochen. Im Umfeld der EU gäbe es im teilautonomen, aber mit Dänemark liierten Grönland bedeutende Vorkommen. Über dessen Förderung wurde über Jahre gestritten. Zunächst gab es Pläne für ein chinesisches Grossprojekt, das aber aus politischen Gründen gestoppt wurde.

Für US-Präsident Trump waren die seltenen Erden ein Grund für seinen Vorschlag, die USA sollten Grönland kaufen – was auf der grössten Insel der Welt wie auch in Dänemark heftige Proteste auslöste. Schliesslich stoppte die grönländische Regierung 2021 eine australische Firma. Für ihr Minenprojekt hätte zur Förderung seltener Erden auch radioaktives Uran abgebaut werden müssen. Trotz finanzieller Anreize hat dies Grönland nun verboten, weil man Umweltverschmutzung in der fragilen arktischen Region befürchtet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen