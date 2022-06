Klimaaktivistin kettet sich am French Open-Halbfinal ans Netz

Beim zweiten Halbfinal des French Open in Paris kam es am Freitagabend zu einer Störaktion auf dem Tenniscourt. Eine Klimaaktivistin rannte auf den Platz und kettete sich an das Netz. Die Partie musste unterbrochen werden. Unter Pfiffen und Buhrufen wurde die Frau kurze Zeit später vom Netz befreit und vom Platz geführt.

04.06.2022, 10.19 Uhr