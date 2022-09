Cassis reist zu Mega-Gipfel mit EU-Regierungschefs - aber wozu?

SPITZENTREFFEN Cassis reist zum Mega-Gipfel mit Europas Regierungschefs: Was die Schweiz von Macrons «Europäischen Gemeinschaft» erwarten kann Der Bundespräsident nimmt am ersten Treffen der von Frankreich initiierten neuen «Europäischen Politischen Gemeinschaft» in Prag teil. Was ist davon zu halten? Remo Hess, Brüssel und Stefan Bühler Jetzt kommentieren 15.09.2022, 10.15 Uhr

Möglichkeit, sich mit allen europäischen Staats- und Regierungschefs auszutauschen: Bundespräsident Ignazio Cassis (Grenchen, 1. Aug. 2022) Keystone

Gegen Ende seines Amtsjahres als Schweizer Bundespräsident kommt Ignazio Cassis nochmals zu einem grossen Auftritt: Am 6. Oktober ist er eingeladen, in der geschichtsträchtigen Prager Burg an der Lancierung der neuen «Europäischen Politischen Gemeinschaft» teilzunehmen. Neben der Schweiz werden auch zahlreiche weitere europäische Staaten teilnehmen, die nicht (oder noch nicht) EU-Mitglied sind. Eingeladen sind unter anderem die EWR-Mitglieder Norwegen, Island und Liechtenstein. Aber auch die Ukraine, die Länder des Westbalkans, die Türkei, Moldawien, Georgien und sogar das aus der EU ausgetretene Grossbritannien. Bis zu 44 Staats- und Regierungschefs aus dem weiteren Europa könnten am Mega-Gipfel teilnehmen. Dass der ukrainische Präsident Selenski anreist, ist jedoch unwahrscheinlich: Seit dem Angriff Russlands im Februar hat er das Land nie mehr verlassen.

Die Idee hinter dem Projekt ist einfach: Angesichts des Krieges in der Ukraine hat sich bei der EU die Erkenntnis durchgesetzt, dass man auch mit jenen europäischen Staaten enger zusammenarbeiten muss, die dem Staatenbund auf absehbare Zeit nicht beitreten wollen - oder nicht beitreten können. Mit ihnen soll ein neues Format gefunden werden, um sich zu verschiedenen Themen wie Sicherheit, Energie oder die allgemeine Wirtschaftslage «auf Augenhöhe» auszutauschen, wie es EU-Diplomaten formulieren. Ins Spiel gebracht hat die neue Gemeinschaft der französische Präsident Emmanuel Macron im Mai.

Hochfliegende Pläne für ganz Europa: Emmanuel Macron. (2. April, 2022) Francois Mori / AP

Keine falschen Erwartungen: Nicht mehr als eine Gesprächsplattform

Was aber erhofft sich die Schweiz von einer Teilnahme? Beim Departement des Äusseren (EDA) heisst es, die Grundidee, nämlich die Förderung des politischen Dialogs und der Zusammenarbeit in Europa, sei auch für die Schweiz relevant. Mit der Ukraine-Konferenz habe man bereits gezeigt, dass man einen Beitrag zu Stabilität und Demokratie in Europa leiste und das wolle man weiter tun. Was aber die konkreten Ziele des Gipfels sein werden, sei von Seiten der EU und der organisierenden tschechischen EU-Ratspräsidentschaft noch nicht bekannt gegeben.

Insofern gilt es abzuwarten. Klar ist: Die politische Gemeinschaft wird keine neue Organisation mit eigenen Institutionen sein, sondern vielmehr eine Art «Plattform»: Zweimal im Jahr sollen sich die Staats- und Regierungschefs des erweiterten Europas direkt und in der Form eines runden Tischs treffen. Stand jetzt ist nicht einmal ein gemeinsames Schlussdokument geplant. Der Gesamtbundesrat seinerseits wird sich im Vorfeld des Gipfels noch mit der Teilnahme der Schweiz befassen.

«Nicht gemacht für die Schweiz»: Distanziertes Interesse im Parlament

Dass Bundespräsident Ignazio Cassis bei der Auftaktveranstaltung in Prag teilnehmen wird, stösst bei Vertreterinnen und Vertreter der Bundesratsparteien mehrheitlich auf Zustimmung. «Es ist eine Gelegenheit, wieder einmal mit den europäischen Regierungschefinnen und Regierungschefs an einem Tisch zu sitzen, diese Gelegenheit hat die Schweiz ja sonst nicht mehr», sagt SP-Nationalrat Eric Nussbaumer.

Elisabeth Schneider-Schneiter, Aussenpolitikerin der Mitte, FDP-Ständerat Andrea Caroni und Franz Grüter (SVP) sehen vor allem eine Gelegenheit, dass Cassis andere Staatschefs trifft und sich persönlich mit ihnen über europapolitische Fragen unterhalten kann. «Der Bundespräsident erhält in Prag Informationen aus erster Hand über die Pläne der EU», sagt Caroni, «und er kann auch die Position der Schweiz darlegen». Nationalrat Grüter sagt lapidar: «Nimmt er daran teil, stört das sicher nicht.»

Doch alle vier Mitglieder der aussenpolitischen Kommissionen warnen davor, die Bedeutung des Formats für die Schweiz zu überschätzen. So sagt Nussbaumer: «Das vom französischen Präsidenten Macron initiierte Projekt ist nicht gemacht für die Schweiz. Was wir brauchen, sind institutionelle Lösungen für unseren Zugang zum Binnenmarkt.» In die gleiche Kerbe haut Schneider-Schneiter: «Macrons Idee geht viel weniger weit als unser Marktzugang dank den Bilateralen.» Die Teilnahme an dem Gipfel ersetze deshalb nicht, «dass Cassis dem Parlament unverzüglich ein neues Verhandlungsmandat für die Sicherung der Bilateralen vorlegt und mit der EU an den Verhandlungstisch zurückkehrt.»

«Französisches Konzept - mit dem grossen Pinselstrich»

Cassis’ Parteikollege Andrea Caroni weist darauf hin, dass Macrons Vorschläge noch weit von der Realisierung entfernt seien: «Es ist ein typisch französisches Konzept, mit dem grossen Pinselstrich - erfahrungsgemäss liegt der Teufel dann im Detail.» Darauf spielt auch Grüter an, wenn er sagt, es gebe «gegenläufige Strömungen» in der EU: Einerseits strebe Macron eine grössere Gemeinschaft mit Drittstaaten an, «während der deutsche Bundeskanzler Scholz eine EU-Reform will auf Kosten der Demokratie, so dass die einzelnen Staaten überstimmt werden können.»

Kurzum: Die Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker des Parlaments beobachten die Diskussionen der EU über neue Kooperationsmodelle mit Drittstaaten interessiert – dass sich daraus ein neuer Weg für die Schweiz ergeben könnte, halten sie jedoch für unwahrscheinlich.

