SPIKING In Frankreich geht die Angst um: Jugendliche werden in der Disko und am Strand mit infizierten Spritzen attackiert Hunderte bezeichnen sich in Frankreich als Opfer von Nadelstichen in Diskotheken, Festivals und am Strand. Was steckt dahinter? Stefan Brändle, Paris 10.06.2022

Die Angst vor dem «Needle Spiking» geht um. Bild: Getty Images

Antoine ist 15 Jahre alt und bei bester Gesundheit. Am vergangenen Samstag hatte er aber an einem Rap-Konzert in Marseille plötzlich ein schweres Malaise. Er konnte nicht mehr stehen, musste erbrechen und verlor dann gar das Bewusstsein, wie sein Vater, der ihn aus dem Musikabend holte, später auf Facebook mitteilte. Er publizierte ein Foto von Antoine in einem Notfallbett des lokalen Spitals Saint-Joseph. Dazu schrieb er, schuld sei eine «piqûre», ein Stich.

Damit ist allerdings kein Wespen- oder Sonnenstich gemeint, sondern eine Nadelattacke. Laut dem grössten Fernsehsender TF1 behaupten in Frankreich an die 500 mehrheitlich junge Leute, sie seien an einem Publikumsanlass Opfer eines Nadelangriffs durch unbekannte Täter geworden. Im übrigen Europa gibt es auch Fälle, aber nur vereinzelt - so etwa in Berlin oder London, wo die Szene von «Spiking» spricht.

In Frankreich gingen Anzeigen bei der Polizei von Belfort (Jura), Rennes (Bretagne) und bis nach Südwestfrankreich ein. Allein an der «Feria» von Nîmes, einem südfranzösischen Stadtfest mit Stierkampf, das diese Woche zu Ende gegangen ist, registrierten die Behörden im Verlauf einer Woche 51 Anzeigen wegen «piqûres», die meisten unabhängig voneinander. An einer Strandveranstaltung der Mittelmeerstadt Toulon erklärten 20 Personen, sie seien gepikst worden. Ihre Symptome ähnelten sich: Taubheit, verschwommene Sicht, Halsbeschwerden oder Gummibeine.

Die Polizei durchsucht in der ostfranzösischen Stadt Roanne Gäste eines Nachtclubs nach Spritzen. Bild: Jean-Philippe Ksiazek / AFP

Seither herrscht in Frankreich schon fast eine Massenpsychose. «Passt auf eure Kinder auf – gerade auf die grösseren», schrieb Antoines Vater auf Facebook. Seine Landsleute fragen sich, wie sie sich diese neue Bedrohung vorstellen müssen: Ein Psychopath, der durch die Menge schleicht und Unbekannten mit einer Spritze in die Oberschenkel oder den Rücken sticht, wenn er sich unbeobachtet fühlt?

Wie die Partydroge GHB?

Diskogänger fühlen sich an die Zeit vor Covid erinnert, als es vermehrte Meldungen über die Partydroge GHB gab: Sie wurde in die Gläser von jungen Frauen geschüttet, später wurden die wehrlosen gewordenen Opfer vergewaltigt. Auch gab es einzelne Fälle von vorsätzlicher Ansteckung mit HIV. In Nîmes stellte die Polizei jetzt eine Anleitung zur Dreifachtherapie bereit, aus Sorge, dass ein Täter anderen das Virus einspritzen könnte.

Gross war die Erleichterung, als in Nîmes zwei verdächtige Nadelstecher festgenommen wurden. Nach der Durchsicht der Überwachungskameras kamen sie aber ohne Strafverfahren frei. Danach nahm die Polizei in Toulon auf einen Publikumshinweis hin einen 20-Jährigen fest. Sie behielt ihn gar in Gewahrsam und eröffnete ein Strafverfahren auf «Gewalt mit einer Waffe» gegen ihn. Viele glaubten schon, nun werde das Rätsel aufgeklärt. Fehlanzeige: Der vorbestrafte Mann bestreitet, jemanden gestochen zu haben. Eine Nadel fand sich bei ihm nicht.

Die Polizei nimmt die «schwarze Serie», von der französische Medien sprechen, sehr ernst, wie dieser Videoausschnitt zeigt:

Die medizinischen Abklärungen haben bisher keine Resultate ergeben. Immerhin seien Einstichspuren zweifelsfrei festgestellt worden, meinte ein Behördenvertreter in der Alpenstadt Grenoble. Fachmediziner weisen darauf hin, dass die Partydroge GHB auch nur einen halben Tag lang im Blut oder Urin nachweisbar sei.

Hang zu Massenphänomenen

Einige Experten zweifeln an der breitflächigen Existenz von Nadelstechern. Die Staatsanwaltschaft in Rennes fragte öffentlich, ob nicht auch Alkohol oder andere Drogen im Spiel seien. Frankreich hatte schon immer einen Hang zu okkulten Massenphänomenen. Von den angeblichen Brutaloangriffen auf Pferde, die 2020 vor allem auf dem Land für eine Psychose gesorgt hatten, blieb nichts Handfestes.

Die Spezialistin für «urbane Legenden», Aurore Van de Winkel, schliesst nicht aus, dass es sich mit dem gefürchteten «Spiking» ähnlich verhält. Es gebe zwar «einige reale Fälle und Beweise». Vor allem aber gebe es eine grosse «kollektive Angst».

