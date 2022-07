«Russland erpresst uns»: So will es EU ohne Putin-Gas schaffen

SPAREN Ab sofort 15 Prozent runter: Brüssel will EU-Staaten zu weniger Gasverbrauch bringen – im Notfall auch mit Zwang Die EU-Staaten sollen Gas einsparen. Nur so könne man es sicher über den Winter schaffen, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Remo Hess, Brüssel 20.07.2022, 17.00 Uhr

"Spare Gas für einen sicheren Winter" lautet der Slogan der EU-Kommission für ihre Reduktionskampagne. Keystone

Die Gaspipeline Nordstream 1 ist wegen Wartungsarbeiten stillgelegt. Ob sie am Donnerstag wieder vollumfänglich ans Netz geht, weiss niemand. So oder so ist für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen klar: «Russland erpresst uns, Russland setzt Energie als Waffe ein». Bereits 12 Mitgliedsländer wurden von Russland die Gaslieferungen gekürzt oder ganz gestrichen. Um Putin nicht ausgeliefert zu sein, müssten die EU-Staaten deshalb ihren Verbrauch reduzieren. Und zwar ab jetzt, um im Winter gerüstet zu sein.

Insgesamt 15 Prozent zwischen diesem August und März 2023. Das entspricht rund 45 Milliarden Kubikmeter und würde ausreichen, um mit alternativen Quellen und bereits gespeichertem Gas über den Winter zu kommen. In einem ersten Schritt ist das Reduktionsziel noch freiwillig. Zeichnet sich aber eine akute Mangellage oder eine explodieren Nachfrage ab, will die EU-Kommission den Alarm auslösen und die Reduktion obligatorisch machen. Das gefällt nicht allen: Ihr Energiemix ist Sache der EU-Mitgliedsstaaten und für jene mit hohem Gasverbrauch ist die Reduktion schmerzhaft umzusetzen.

Das ist jedem freigestellt. Die EU-Kommission empfiehlt unter anderem Heizobergrenzen bei öffentlichen Gebäuden. Brüssel räumt aber auch ein, dass für manche ein vorübergehendes Ausweichen auf andere fossile Energieträger wie Kohle oder Öl notwendig werden könnte. Sie schlägt auch finanzielle Anreize für Gas-Sparer und Sensibilisierungskampagnen in der Bevölkerung vor.

Wegen den hohen Preisen und bereits eingeschränkten Gaslieferungen aus Russland verbrauchten die EU-Staaten bis jetzt ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Der grösste Gasverbraucher in der EU Deutschland hat seinen Verbrauch in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 14 Prozent reduziert. Die Niederlande um 20 Prozent. Finnland, welchem Putin als eines der ersten Länder komplett den Gashahn abgedreht hat, verbraucht heute über die Hälfte weniger. Diese Staaten haben also einen grossen Teil ihrer Hausaufgaben bereits gemacht.

Sparen die EU-Länder nicht genug Gas für den Winter und Putin stellt die Lieferungen ein, könnte die Wirtschaftsleistung in Europa um 1,5 Prozent einbrechen, so die EU-Kommission. Und auch im besten Szenario würde ein Versorgungsausfall das Bruttoinlandprodukt (BIP) immer noch 0,4 Prozent belasten. Kommt es zu einer akuten Mangellage besteht zudem die Gefahr eines Verteilkampfes.

Das heisst: Die EU-Staaten könnten sich gegenseitig das Gas wegschnappen, um ihre nationale Industrie und Privatkonsumenten zu schützen. Um das zu verhindern, kann Brüssel nicht viel mehr machen als einen Kooperations-Leitfaden bereitstellen. Die Aushandlung von Solidaritätsabkommen, welche auch im Notfall den grenzüberschreitenden Gasfluss sicherstellen, ist Sache der Hauptstädte. Bis jetzt gibt es aber nur etwas mehr als eine Handvoll dieser Abkommen in Europa. Die Schweiz verhandelt aktuell mit Deutschland ein solches.