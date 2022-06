Waldbrand wütet in Spanien: 3000 Menschen evakuiert

An der spanischen Costa del Sol wütet seit Mittwoch ein grosser Waldbrand. Über 3000 Menschen mussten in der Nacht auf Donnerstag vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer brach aus noch unbekannten Gründen an der Bergkette Sierra Bermeja aus.

09.06.2022, 14.04 Uhr