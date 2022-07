Teneriffa brennt: Schlimmste Buschfeuer aller Zeiten

Spanien Teneriffa brennt: Auf der Kanaren-Insel wüten die schlimmsten Buschfeuer aller Zeiten In Spanien ist mehr Natur zerstört worden als in jedem anderen Land Europas. Auch Griechenland trifft es hart. Gerd Höhler, Athen und Ralph Schulze, Madrid Jetzt kommentieren 24.07.2022, 16.21 Uhr

Waldbrand auf Teneriffa: Mehrere Quadratkilometer Land sind den Flammen auf der Insel bereits zum Opfer gefallen. Andres Gutierrez / AP/ap

«Schwarze Wochen für Spanien», titeln die Tageszeitungen im Königreich nach der grössten Waldbrandwelle, die das Land je erlebt hat. Mehr als 1000 Quadratkilometer Naturlandschaft sind während der schon seit zwei Wochen andauernden Hitzewelle zu Asche geworden – mehr als in jedem anderen europäischen Staat.

Seit diesem Wochenende tobt ein weiterer schwerer Waldbrand auf spanischem Territorium. Und zwar im Norden der im Atlantik liegenden Kanareninsel Teneriffa, auf der jedes Jahr Millionen Menschen ihre Ferien verbringen. Das Feuer, das im Hinterland des Ortes Los Realejos ausbrach, drang in den berühmten Teide-Nationalpark ein, der wegen seiner Schönheit zum Unesco-Weltnaturerbe zählt und Teneriffas beliebtestes Ausflugsziel ist.

Am Sonntag kämpften mehrere hundert Löschhelfer und Soldaten gegen die Flammen. Aus der Luft versuchten zudem 13 Hubschrauber und Flugzeuge mit ihren Wassertanks, das Feuer einzudämmen. Sie konnten in dem bergigen Gelände trotzdem nicht verhindern, dass sich der Brand inzwischen auf eine Fläche von 24 Quadratkilometern ausbreitete. Die Länge der kreisförmigen Feuerfront wurde von den Behörden zuletzt auf 26 Kilometer geschätzt.

Hohe Temperaturen, wenig Feuchtigkeit und Wind

«Die Brandbekämpfung ist kompliziert», sagte Ángel Víctor Torres, der regionale Regierungschef der Kanarischen Inseln. Das zerklüftete Gelände mit Schluchten erschwere die Löscharbeiten. Zudem wurde das Feuer durch hohe Lufttemperaturen von bis zu 35 Grad, geringe Feuchtigkeit und wechselnde Winde angefacht. Die grösste Herausforderung der Löschmannschaften war es am Sonntag, ein Vorrücken des Bergfeuers zum Tal zu verhindern, wo mehrere Ortschaften liegen.

Bisher breitete sich das Feuer über fünf Gemeinden aus. Betroffen sind die Gebiete der Orte Los Realejos, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, La Guancha y La Orotava, in deren Einzugsgebiet mehr als 100000 Menschen leben. In dieser grünen und bewaldeten Region im Norden Teneriffas befinden sich zahlreiche Landhotels und Ferienhäuser, die bei Wanderern und Naturfreunden besonders beliebt sind. Auch haben zahlreiche ausländische Residenten in dieser sehr schönen Berglandschaft ihren Wohnsitz.

Da der Brand bisher vor allem oberhalb der Ortschaften lodert, mussten bis zum Sonntagnachmittag nur rund 600 Personen evakuiert werden. Dabei handelt es sich überwiegend um Menschen, die in einsamen Häusern und Landfincas in den Bergen wohnten. Allerdings wurden auch mehrere Touristengruppen evakuiert, die trotz des Buschfeuers zu Bergwanderungen aufgebrochen waren. Die Behörden haben wegen der extremen Brandgefahr für die ganze Insel ein Betretungsverbot der Wälder verhängt.

Griechenland: Berühmter Nationalpark in Flammen

Hitze ohne Ende auch in Griechenland: Das Mittelmeerland erlebte am Sonntag den bisher heissesten Tag des Jahres. Während viele Menschen Zuflucht an den Stränden suchten, kämpften die Feuerwehren gegen Dutzende Waldbrände. Der grösste tobte im Dadia-Nationalpark. Ein weiteres Feuer wütete auf der Insel Lesbos. Dort mussten Hotels und Ferienwohnungen evakuiert werden.

Brände auf Lesbos halten die griechischen Feuerwehren in Atem. Panagiotis Balaskas / AP

Der Dadia-Nationalpark in Nordgriechenland gilt wegen seiner einzigartigen Fauna und Flora als eines der wichtigsten Schutzgebiete in Europa. Am Sonntag frass sich eine Flammenfront durch die dichten Pinien- und Laubwälder dieser einzigartigen Landschaft. Fast 400 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer. Aber sie konnten den am Donnerstagabend ausgebrochenen Grossbrand nicht unter Kontrolle bringen.

Der an der Grenze zur Türkei gelegene Nationalpark gilt deshalb als besonders bedeutend, weil hier europäische und asiatische Fauna und Flora zusammentreffen. Darunter sind viele seltene Orchideen, Reptilienarten, Schmetterlinge, Fledermäuse und mehr als 200 Vogelarten. Dadia stand kurz vor der Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe. Ob es dazu nach diesem verheerenden Brand noch kommen wird, ist fraglich.

