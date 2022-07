Video: 50 Verletzte nach Stierhatz in Pamplona

Am Donnerstag fand der letzte Tag der traditionellen, aber auch umstrittenen Stierrennen in der spanischen Stadt Pamplona statt. Dabei werden sechs Kampfbullen durch die Altstadt in die Arena getrieben, wo sie am Abend von Toreros getötet werden. Insgesamt wurden 50 Läufer verletzt. Einige wurden von den Stieren auf die Hörner genommen.

14.07.2022, 15.17 Uhr