Angriff mit Machete in Algeciras: Schock in der Migrantenstadt

Spanien «Allahu akbar»-Rufe in der Kirche: Die südspanische Küstenstadt Algeciras ist unter Schock Die spanische Stadt Algeciras ist Eingangstor für viele Migranten und zelebrierte das friedliche Zusammenleben. Ausgerechnet dort kommt es zu einem tödlichen Machetenangriff auf zwei Kirchen. Manuel Meyer, Madrid Jetzt kommentieren 26.01.2023, 12.29 Uhr

Blumen für den getöteten Sigrist: Trauernde am Ort des Schreckens am Tag nach der Tag in Algeciras. Juan Carlos Toro / AP

Der Gottesdienst war gerade beendet. Der Sigrist Diego Valencia räumte den Altar ab, einige Frauen beteten noch, als ein Mann in einem schwarzen Kaftan-Gewand am Mittwochabend in der südspanischen Küstenstadt Algeciras die Kirche San Isidro betrat.

Yassine Kanjaa, ein 25 Jahre alter Marokkaner, ging zum Altartisch und schmiss unter «Allah ist gross»-Schreien alle Gegenstände auf den Boden. Er beschimpfte die Anwesenden, an einen falschen Gott zu glauben. Kurz vor dem Gottesdienst hatte er schon einmal die Kirche besucht und sich dort mit mehreren Frauen angelegt, denen er förmlich befahl, zum Islam überzutreten.

Der Sigrist Diego Valencia (65), ein beliebter Blumenhändler aus Algeciras, stellte sich dem aggressiven Mann auf dem Altar entgegen. Doch Kamjaa zog eine grosse Machete und verfolgte den Familienvater bis auf den Vorplatz der Kirche, wo er ihn mit einem Messerhieb in den Schädel regelrecht hinrichtete. Drei Frauen konnten aus der Kirche flüchten und alarmierten aus einem nahe gelegenen Coiffeursalon die Polizei.

Illegaler Aufenthalt unter vielen

Nach seiner Tat ging der Angreifer seelenruhig weiter zur nächsten Kirche, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen. Denn eigentlich war er auf der Suche nach einem Priester, den er in der nur 200 Meter entfernten Kirche La Palma vermutete. Dort fügte Kanjaa einem Geistlichen schwere Schnittwunden am Hals zu. Drei weitere Personen verletzte er, ehe ihn die Polizei überwältigen konnte.

Wie die spanische Zeitung «El Mundo» berichtet, war Yassine Kanjaa den Behörden wohl bekannt. Seit vier Tagen beobachtete die Polizei den marokkanischen Migranten, der sich seit vergangenen Sommer illegal in Spanien aufhält. Er lebte in einem sozial schwachen Problem- und Migrationsviertel der andalusischen Hafenstadt, wo Drogenhandel und Prostitution auf der Tagesordnung stehen.

In den vergangenen Wochen trat bei Kanjaa laut der zuständigen Behörden anscheinend ein auffälliges Verhalten zu Tage. Mal versteckte er sich vor den Streifenpolizisten, welche die Strassen des Problemviertels kontrollierten. Anderntags trat er den Polizisten mit hasserfüllten Blicken gegenüber. Da er weder vorbestraft noch anderweitig polizeibekannt war, wollten die Behörden keine weitere Ermittlungen aufnehmen, behielten ihn allerdings im Auge.

Wohl Einzeltat – ist es religiös motivierter Terror?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach den Bluttaten nun wegen religiös motivierten Terrorverdachts. Laut spanischen Medienberichten gehen die Behörden davon aus, dass es sich bei Yassine Kanjaa um einen Einzeltäter handle.

Algeciras an der Südspitze Spaniens ist für viele Migranten aus Nordafrika ein Zugangstor nach Europa. Die Meeresenge von Gibraltar zwischen Marokko und Spanien ist hier teilweise nur 14 Kilometer breit. Tausende Afrikaner versuchen illegal mit Booten oder auf Fähren illegal nach Spanien zu kommen. Viele von ihnen warten in der Hafenstadt Algeciras auf ihre Aufenthalts- oder Abschiebungspapiere.

Bisher gab es keine grösseren Konflikte mit der Bevölkerung. Doch das anscheinend religiös motivierte Attentat vom Mittwochabend könnte die Stimmung gegen die illegalen Einwanderer in der sozial schwachen Hafenstadt nun verschlechtern, befürchten Politiker. Juanma Moreno, Regierungschef Andalusiens, verurteilte das Verbrechen, rief zugleich aber zu Besonnenheit auf, während die «Fakten untersucht werden».

«Wir sind alle fassungslos über diese Taten», erklärte Bürgermeister José Landaluce. «Algeciras ist immer eine Stadt gewesen, in der Eintracht und Toleranz regiert haben – ungeachtet von Vorfällen wie diesen, die ein Bild schaffen, das nicht der Realität entspricht.» Er ordnete eine eintägige Trauer an, die Flaggen sollen auf Halbmast gesetzt werden. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach den Angehörigen des ermordeten Küsters sein Beileid aus.

