Social Media Bericht: Twitter könnte unter Musk komplett kostenpflichtig werden Elon Musk hat für die Übernahme von Twitter rund 44 Milliarden Dollar in die Hand genommen und dafür auch Schulden aufgenommen. Nun sucht der Tech-Milliardär fieberhaft nach neuen Einnahmequellen. Die jüngste Idee könnte Twitter allerdings sogar Geld kosten. 08.11.2022, 15.35 Uhr

Elon Musk, neuer Besitzer von Twitter. Keystone

Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen für Twitter überlegt der neue Besitzer Elon Musk laut einem Medienbericht auch, die Nutzung des Online-Dienstes generell kostenpflichtig zu machen. Das habe Musk in jüngsten Treffen mit seinem Berater David Sacks diskutiert, schrieb der gut vernetzte Tech-Reporter Casey Newton in der Nacht zum Dienstag in seinem Blog «Platformer».