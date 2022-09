So viele Morde wie noch nie: Tödliche Bandenkonflikte in Schweden

Skandinavien So viele Morde wie noch nie: Schwedens Bandenkonflikte eskalieren Noch nie gab es im Land so viele Morde mit Waffen wie dieses Jahr. Die brutalen Bandenkämpfe überschatten die Wahl am kommenden Sonntag. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Polizist an einem Tatort in Malmö: Schweden hat ein Problem mit gewalttätigen Banden.

Das Problem mit kriminellen Gangs in schwedischen Städten wird immer grösser. Noch nie wurden in dem Land so viele Menschen mit Schusswaffen getötet wie dieses Jahr, und bereits jetzt ist die Zahl der Toten mit 47 höher als im gesamten 2021. Zudem wurden seit Januar bei 250 Schiessereien 75 Personen verletzt. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Schweden das Banden-Problem nicht in den Griff bekommt – und vor den Parlamentswahlen am 11. September ist es das dominierende Thema in der Öffentlichkeit.

Die Schiessereien haben praktisch alle eine Bezug zu rivalisierenden Banden, die sich mit Drogen- und Waffenhandel, Schmuggel, Schwarzarbeit oder auch der Kontrolle eines Quartiers beschäftigen. Gibt es störende Konkurrenz, wird knallhart abgerechnet. Doch die Opfer sind längst nicht nur Kriminelle, sondern auch Unbeteiligte. Mitte August eröffnete ein Teenager in einem Einkaufszentrum in Malmö das Feuer. Zunächst wurde eine Terror-Attacke befürchtet, doch es wurde ein Bandenanführer erschossen. Gleichzeitig wurde aber eine Passantin von Kugeln getroffen.

Letzte Woche eröffneten Unbekannte in einem Wohnquartier in der Stadt Eskilstuna das Feuer – eine Frau und ein Kind, die kaum das Ziel der Attacke waren, erlitten auf einem Spielplatz leichte Verletzungen. Die Kriminellen seien «völlig gleichgültig gegenüber dem Leben anderer», sagte ein Polizeisprecher. In der Wohnbevölkerung bleibt die Angst zurück.

Schiessereien auch in kleineren Orten

Längst sind nicht mehr wie früher nur die Vororte von Stockholm, Göteborg oder Malmö von den brutalen Konflikten betroffen, sondern auch mittelgrosse Städte wie Örebro oder Eskilstuna. Die schwedische Polizei definierte letztes Jahr 61 Problemquartiere im ganzen Land.

Es sind dichtbebaute Agglomerationsquartiere, geprägt von hohem Ausländeranteil, hoher Arbeitslosigkeit und sozialen Problemen – ein Nährboden für die Rekrutierung von Bandenmitgliedern. Diese sind zunehmend jünger; die Polizei berichtet von 8-Jährigen, denen als Drogen- oder Waffenboten schnelles Geld versprochen wird. Oft geraten sie aber auch in Abhängigkeiten, werden mit Drohungen zu neuen Verbrechen gezwungen. Werden die Kinder erwischt, fallen die Strafen wesentlich milder aus als bei Erwachsenen.

Zeugen schweigen aus Angst vor Racheakten

Für die Polizei ist die Arbeit frustrierend. Es fehlt nicht zuletzt an Personal für die komplizierten Mordermittlungen, bei denen Zeugen oft aus Angst vor Racheaktionen die Mithilfe verweigern. Nur rund ein Viertel der tödlichen Schiessereien wird aufgeklärt. Die Polizei habe vielerorts die Kontrolle über die Entwicklung verloren, sagt der bekannte Kriminologe Leif Persson.

Das Problem zeigt auch die Spaltung des an sich wirtschaftlich gut dastehenden Schwedens: Gäbe es in den reichen Quartieren Stockholms nur annähernd so viele Morde wie in den von Betonblöcken geprägten Vororten, sagte eine Polizistin letztes Jahr, «hätten wir längst eine Regierungskrise».

Jetzt kommt diese Krise vielleicht an den Parlamentswahlen. Diese dürften knapp werden, da laut Umfragen der rechte und der Mitte-Links-Block praktisch gleich gross sind.

Der grosse Druck lastet auf den Sozialdemokraten unter Magdalena Andersson: Sie haben Schweden in den letzten acht Jahren regiert, einige Massnahmen wie einen Ausbau der Polizei umgesetzt – doch jetzt feuert die Opposition im Wahlkampf aus allen Rohren: Die Regierung habe beim Bandenproblem schlicht versagt, sagt Ulf Kristersson, der den rechtsbürgerlichen Block anführt.

Unter Druck: Die schwedische Premierministerin Magdalena Andersson. Pontus Lundahl / AP

Der Konservative kann nur mit der Unterstützung der rechtspopulistischen, einwanderungskritischen Schwedendemokraten (SD) an die Macht kommen – die bis vor einem Jahr auch von den Bürgerlichen wie Aussätzige behandelt wurden, doch nun in mehreren Umfragen zweitgrösste Partei hinter den Sozialdemokraten sind.

Die SD haben seit Jahren die Banlieue-Probleme zuoberst auf der Tagesordnung, und mittlerweile sind die anderen Parteien nachgezogen. Es herrscht bei dem Thema das grosse Wetteifern mit Vorschlägen wie DNA-Tests für Neugeborene, Beschlagnahmung von teuren Autos bis zu härteren Strafen.

Doch Kriminologen zweifeln deren Nutzen an: Hartgesottene Kriminelle liessen sich davon kaum abschrecken – mindestens ebenso wichtig seien soziale Massnahmen und ein stärkerer Einsatz in den Schulen in den betroffenen Quartieren. Einige Parteien unterstützen dies, wollen etwa bessere Freizeitangebote und Sommerjobs für Jugendliche schaffen. Doch Politik mit langfristigen Effekten ist im Wahlkampf nicht besonders populär – der Ruf nach mehr Recht und Ordnung liegt sowohl der Opposition wie auch der Regierung näher.

